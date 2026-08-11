Marfin: Στον ανακριτή σήμερα η 46χρονη – Δηλώνει αθώα και αμφισβητεί την ταυτοποίησή της

Snapshot Η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό της Marfin το 2010 δηλώνει αθώα και αμφισβητεί την ταυτοποίησή της από το βιντεοληπτικό υλικό.

Η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε από τη Βρετανία στην Ελλάδα και κρατείται στη ΓΑΔΑ από τις 6 Αυγούστου.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η ταυτοποίηση της 46χρονης δεν είναι βέβαιη, βασιζόμενη και στην εγκληματολογική αξιολόγηση που αναφέρει περιορισμένη ομοιότητα.

Η 46χρονη αναμένεται να υποστηρίξει ότι ήταν στο συλλαλητήριο εκείνης της ημέρας, αλλά όχι κοντά στο κτίριο της Marfin.

Δύο ακόμη κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι και βρίσκονται σε φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Snapshot powered by AI

Στον ανακριτή αναμένεται να μεταχθεί σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, η 46χρονη που κατηγορείται για τη φερόμενη εμπλοκή της στον εμπρησμό της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα, με την υπεράσπισή της να επικεντρώνεται κυρίως στο ζήτημα της ταυτοποίησής της από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η 46χρονη μετήχθη στην Ελλάδα από τη Βρετανία στις 6 Αυγούστου και έκτοτε κρατείται στη ΓΑΔΑ. Μετά την άφιξή της οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου εκτελέστηκε το διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Κατά τις αστυνομικές αρχές, η κατηγορούμενη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Στο υλικό της έρευνας είχε καταγραφεί ως «νούμερο 7» μεταξύ 12 προσώπων.

Η πλευρά της υπεράσπισης, ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Κώστα Παπαδάκη, ακόμη και η εγκληματολογική αξιολόγηση κάνει λόγο για ομοιότητα «με περιορισμένη υποστήριξη» και όχι για βέβαιη ταύτιση.

Σύμφωνα με το ertnews, η θέση που αναμένεται να προβληθεί και στην απολογία της είναι ότι η 46χρονη βρισκόταν μεν στο συλλαλητήριο εκείνης της ημέρας, όχι όμως κοντά στη Marfin.

Για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, ηλικίας 42 ετών, τα στοιχεία της έρευνας είναι διαφορετικά. Και οι δύο έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, με τον έναν να βρίσκεται στις φυλακές Μαλανδρίνου και τον άλλον να κρατείται στις φυλακές Ναυπλίου.