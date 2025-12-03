Adolescence: Ο σκηνοθέτης της σειράς – φαινόμενο του Netflix μίλησε για το μέλλον της

Το Adolescence μετετράπη γρήγορα σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix και δημιούργησε μεγάλη συζήτηση για το ενδεχόμενο να υπάρξει συνέχεια.

Όμως, ο σκηνοθέτης της σειράς, Φίλιπ Μπαραντίνι, τόνισε ότι η ιστορία έχει ολοκληρωθεί οριστικά και δεν προβλέπεται δεύτερος κύκλος, μιλώντας στο κορυφαίο διεθνές φόρουμ για τηλεοπτικές και ψηφιακές παραγωγές, Content London.

Η συνεργασία με τους ηθοποιούς και τους παραγωγούς, η επιλογή των μονοπλάνων και η ένταση των γυρισμάτων δημιούργησαν μία συνθήκη που κατέστησε το Adolescence ξεχωριστό μέσα στο σημερινό τηλεοπτικό τοπίο. Όπως επεσήμανε, η ομάδα θέλει να συνεχίσει να δουλεύει μαζί, αλλά όχι μέσα στο ίδιο σύμπαν χαρακτήρων.

«Για εμένα, πρόκειται τελικά για τη συνθήκη να δουλεύω με καλούς, ευχάριστους ανθρώπους. Δεν υπάρχει sequel σε αυτό, αλλά εμείς ως ομάδα θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε πολλά πράγματα. Καταφέραμε να κάνουμε κάτι σπάνιο, μοναδικό, που δεν είναι εύκολο να επαναληφθεί όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίον γυρίσαμε το έργο, σε συνδυασμό με την εμβέλεια που είχε. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μελλοντικό πρότζεκτ δεν μπορεί να έχει την ίδια φιλοσοφία», τόνισε ο Μπαραντίνι.

Μετά τον θρίαμβο της σειράς, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο Netflix με νέα πρότζεκτ και φρέσκες ιδέες, ενώ, φαίνεται πως αποφεύγει την επιστροφή σε μία ιστορία που κατά τη δική του άποψη, είχε το ιδανικό τέλος.