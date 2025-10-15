Adolescence: Το νέο παγκόσμιο εγχείρημα του Στίβεν Γκράχαμ - «Μπαμπάδες γράψτε στους γιους σας»

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, Στίβεν Γκράχαμ γνωστός για τη σειρά φαινόμενο του Netflix με τίτλο "Adolescence", ξεκίνησε ένα νέο έργο που ζητά από τους πατέρες να γράφουν επιστολές στους γιους τους σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι άντρας, για να σχηματίσουν ένα βιβλίο για την αρρενωπότητα.

Το έργο προσκαλεί μπαμπάδες σε όλο τον κόσμο να γράψουν προσωπικές επιστολές στους γιους τους, αναλογιζόμενοι τις εμπειρίες τους από την πατρότητα. Στη συνέχεια θα συνεργαστεί με την λέκτορα ψυχολογίας Oρλι Κλάιν για να συγκεντρώσει το "Letters to Our Sons", ένα βιβλίο που πρόκειται να εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury τον επόμενο Οκτώβριο.

«Υπάρχει αναμφισβήτητα μια ακόμη μεγαλύτερη αποσύνδεση μεταξύ πατεράδων και γιων από ποτέ», δήλωσε ο Γκράχαμ. «Θέλουμε να ακούσουμε από άνδρες όλων των ηλικιών, ανθρώπους που γίνονται για πρώτη φορά μπαμπάδες, απόντες μπαμπάδες μπαμπάδες που ήταν εκεί αλλά ποτέ πραγματικά δεν ήταν, μπαμπάδες που έχουν χάσει και πατέρες που απλώς θέλουν να βρουν έναν τρόπο να πουν σ' αγαπώ, να πουν στους γιους τους τι σημαίνουν για αυτούς και να μιλήσουν ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι άντρας».

Οι μπαμπάδες μπορούν να υποβάλουν τις επιστολές τους από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου έως τις 12 Ιανουαρίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας του έργου letterstooursons.co.uk. Επιλεγμένες επιστολές θα εμφανιστούν μαζί με συνεισφορές από τον Γκράχαμ και άλλες γνωστές προσωπικότητες.

Το εγχείρημα έρχεται μετά την επιτυχία του Adolescence, μιας τηλεοπτικής σειράς περιορισμένης προβολής που συνδημιουργήθηκε από τον Γκράχαμ. Η εκπομπή, η οποία έγινε το δεύτερο πιο δημοφιλές αγγλόφωνο πρόγραμμα του Netflix παγκοσμίως, εξέτασε τη σύγχρονη αρρενωπότητα και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα έφηβα αγόρια σε έναν ψηφιακό κόσμο. «Μετά το Adolescence, συνειδητοποίησα πόσο λίγος χώρος υπάρχει συχνά για τους μπαμπάδες και τους γιους να μιλήσουν ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι άντρας σήμερα», είπε.

Η σειρά πυροδότησε εκτεταμένη συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο σχετικά με τον ρόλο των μπαμπάδων, των ανδρικών προτύπων και των τοξικών διαδικτυακών επιρροών. Η βουλευτής Anneliese Midgley ζήτησε να προβληθεί στο κοινοβούλιο και στα σχολεία, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Ο πρωθυπουργός Kιρ Στάρμερ υποστήριξε την πρόταση, λέγοντας ότι η παρακολούθηση της σειράς με τα έφηβα παιδιά του «τον χτύπησε δυνατά». Στις 31 Μαρτίου, ανακοινώθηκε ότι η σειρά θα διατεθεί δωρεάν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ιδέα για το βιβλίο προέκυψε επίσης από το πείραμα της ίδιας της Κλάιν: όταν ο γιος της έγινε 13 ετών, ζήτησε από τους άνδρες φίλους της να του γράψουν επιστολές με συμβουλές για την ενηλικίωση. Μίλησε γι' αυτό με έναν κοινό φίλο του Γκράχαμ, ο οποίος στη συνέχεια τους έφερε σε επαφή, γνωρίζοντας ότι «υπήρχε μια ιδέα για ένα βιβλίο κάπου εκεί».

Η Kλέιν, της οποίας το ακαδημαϊκό έργο επικεντρώνεται στην περιθωριοποίηση, την ταυτότητα και την κουλτούρα των νέων, έχει εργαστεί στο παρελθόν σε έργα όπως το Room to Rant, το οποίο χρησιμοποιεί τη ραπ ως θεραπευτικό εργαλείο για νεαρούς άνδρες.

Ακτιβιστές και εκπαιδευτικοί έχουν προειδοποιήσει για την αυξανόμενη επιρροή εξτρεμιστικών ιδεολογιών που στοχεύουν ευάλωτους νέους άνδρες. Νωρίτερα φέτος, μια μελέτη διαπίστωσε ότι το 69% των αγοριών ηλικίας 11-14 ετών είχαν συναντήσει αναρτήσεις που προωθούσαν τον μισογυνισμό. Εν τω μεταξύ, έρευνα από την NSPCC διαπίστωσε ότι το 42% των γονέων ανέφεραν ότι άκουσαν τους γιους τους να κάνουν ακατάλληλα σχόλια - συμπεριλαμβανομένων σεξουαλικών, βίαιων ή εξευτελιστικών σχολίων - για γυναίκες και κορίτσια, λόγω αυτών που είχαν δει στο διαδίκτυο.

Ο εκδότης του βιβλίου, Bloomsbury, το περιέγραψε ως ένα έργο με τη δυνατότητα να πυροδοτήσει ένα «γνήσιο κοινωνικό και πολιτιστικό κίνημα». Ο Γκράχαμ και η Kλάιν θα κάνουν μια δωρεά για κάθε επιστολή που δημοσιεύεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα MANUP? και στην κοινωνική επιχείρηση Dad La Soul, δύο οργανισμούς που βοηθούν νέους άνδρες που παλεύουν με την ψυχική τους υγεία.

