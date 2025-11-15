Τι σημαίνει «Pluribus»: Ο δημιουργός της καλύτερης σειράς του 2025, αποκαλύπτει - Βίντεο

Δεν έχει καν προλάβει να ολοκληρώσει την πρεμιέρα της κι όμως το Pluribus θεωρείται ήδη η κορυφαία σειρά του 2025, με το Apple TV να ανακοινώνει δεύτερη σεζόν πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη.

