Τι σημαίνει «Pluribus»: Ο δημιουργός της καλύτερης σειράς του 2025, αποκαλύπτει - Βίντεο
Ο δημιουργός των Breaking Bad και Better Call Saul, Vince Gilligan, επιστρέφει με το Pluribus, ξανασμίγοντας με την Rhea Seehorn, η οποία πρωταγωνιστεί ως Carol Sturka, μια συγγραφέα ρομαντικών μυθιστορημάτων που καλείται να… σώσει την ανθρωπότητα
Δεν έχει καν προλάβει να ολοκληρώσει την πρεμιέρα της κι όμως το Pluribus θεωρείται ήδη η κορυφαία σειρά του 2025, με το Apple TV να ανακοινώνει δεύτερη σεζόν πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη.
