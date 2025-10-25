Μέγκαν Φοξ - MGK: Ξανά μαζί το εκκεντρικό ζευγάρι;

Η σχέση τους ήταν αρκετά ταραχώδης πριν καταλήξει στη διάλυση, και ενώ η Μέγκαν Φοξ ήταν έγκυος στην κόρη τους, Saga Blade.

Τώρα δημοσιεύματα θέλουν το εκκεντρικό ζευγάρι Μέγκαν Φοξ και MGK να βρίσκεται - πιθaνότατα σε διαδικασία επανασύνδεσης.

Η 39χρονη ηθοποιός και ο 35χρονος ράπερ περνούν πολύ χρόνο μαζί ως οικογένεια, σύμφωνα με μια πηγή στο People.

«Περνάει σχεδόν κάθε βράδυ στο σπίτι της με το μωρό και συμπεριφέρονται σαν ζευγάρι, αλλά δεν έχουν βάλει κάποια ταμπέλα ούτε έχουν κάνει κάτι επίσημο», είπε η πηγή.

Η σταρ είναι χαρούμενη με τον τρόπο που ο τραγουδιστής έχει αναλάβει δράση για εκείνη και το μωρό, το οποίο καλωσόρισαν τον περασμένο Μάρτιο.

«Ενώ εξακολουθούν να έχουν ξεχωριστά σπίτια, περνούν πολύ χρόνο μαζί ως οικογένεια», είπε η πηγή. «Βάζουν το μωρό πάνω απ' όλα και αυτό τους έχει φέρει πιο κοντά με πολλούς τρόπους».

Ο τραγουδιστής πρόκειται να ξεκινήσει την περιοδεία του Lost Americana, η οποία ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου στο Ορλάντο της Φλόριντα. Η πηγή ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν η Fox θα τον συνοδεύσει ή όχι.

Το ζευγάρι, άρχισε να βγαίνει το 2020. Χώρισαν τον Δεκέμβριο του 2024, εβδομάδες αφότου η τότε έγκυος Μέγκαν βρήκε «sms που αφορούσαν άλλες γυναίκες» στο τηλέφωνό του.

Μια πηγή είχε δηλώσει τότε στο Page Six ότι «η Μέγκαν είναι μια δυνατή, ανεξάρτητη γυναίκα και δεν χρειάζεται έναν άντρα στη ζωή της».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Fox στην εκπομπή «Call Her Daddy» τον Μάρτιο του 2024, μίλησε για τον ισχυρό δεσμό που διατηρούσε με τον MGK παρά την ταραχώδη σχέση τους.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτό είναι που αποκαλώ «δίδυμη ψυχή» μου και πάντα θα υπάρχει ένας δεσμός μαζί του ό,τι και να γίνει», είπε η ηθοποιός, η οποία έχει επίσης τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Μπράιαν Όστιν Γκριν.