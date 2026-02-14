Νέα ειδική μονάδα 150 αστυνομικών αναλαμβάνει τον έλεγχο της κυκλοφορίας στην Αττική

Για να αντιμετωπιστεί το χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, η Διεύθυνση Τροχαίας προχώρησε στη σύσταση και στελέχωση μιας νέας, ειδικής υπηρεσίας με την ονομασία «Κόμβος». Η ομάδα αυτή, που απαρτίζεται από 150 αστυνομικούς, εμφανίστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μεγάλης συγκέντρωσης των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας, αναλαμβάνοντας τον πλήρη έλεγχο της κυκλοφορίας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, εξηγεί ότι η νέα υπηρεσία διαφοροποιείται από τις κλασικές μονάδες της Τροχαίας, καθώς επικεντρώνεται αποκλειστικά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στην άμεση αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιείται σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, όπως drones και κάμερες, που δίνουν τη δυνατότητα στους αστυνομικούς να εντοπίζουν άμεσα σημεία συμφόρησης και να επεμβαίνουν σε φανάρια και κεντρικούς δρόμους ώστε να αποφορτίζεται η κυκλοφορία.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την παρουσία της δύναμης σε στρατηγικά σημεία σε όλη την Αττική. Ο κ. Ρήγας υπογραμμίζει ότι ακόμα και μια μείωση της κίνησης κατά 10% με 20% θα αποτελούσε σημαντική βελτίωση για την καθημερινότητα των πολιτών. Παρά τις ελλείψεις σε υποδομές και μέσα μαζικής μεταφοράς, τονίζει ότι η Αθήνα έχει φτάσει σε κορεσμό και η κατασκευή νέων δρόμων απαιτεί χρόνο που δεν υπάρχει, καθιστώντας απαραίτητη την αποτελεσματική διαχείριση της υπάρχουσας κυκλοφορίας.