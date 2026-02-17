Αττική Οδός: Τα μέτρα της Tροχαίας μετά το κυκλοφοριακό «έμφραγμα» - Οι διαδρομές που προτείνονται

Αυξημένη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ημέρες οι οδηγοί στη δυτική Αττική, λόγω των εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων της Αττική Οδός.

Το κλειστό τμήμα αφορά την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο και επηρεάζει περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής. Οι είσοδοι προς την Αττική Οδό από την Ελευσίνα έως και την Περιφερειακή Αιγάλεω έχουν αποκλειστεί.

Το μποτιλιάρισμα είναι έντονο, ειδικά στη Λεωφόρο Αθηνών και στους γύρω δρόμους, καθώς χιλιάδες οχήματα δεν μπορούν να κινηθούν κανονικά μέσω της Αττικής Οδού και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Μόνο τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σχεδόν 28.000 οχήματα δεν μπήκαν στην Αττική Οδό και κατευθύνθηκαν προς τη Λεωφόρο Αθηνών και το παράπλευρο οδικό δίκτυο σε Ασπρόπυργο και Φυλή.

Την ίδια ώρα, αυξημένη ήταν η κίνηση και από τα διόδια Φυλής προς το Αεροδρόμιο, ενώ η επαναλειτουργία της εισόδου από τον άξονα Αθηνών – Κορίνθου βοήθησε να απορροφηθεί μέρος της κίνησης.

Τα μέτρα της Τροχαίας

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο:

40 αστυνομικοί βρίσκονται σε κομβικά σημεία.

Τροχονόμοι ρυθμίζουν συνεχώς την κυκλοφορία κατά μήκος της Λεωφόρου Αθηνών.

Οχήματα άμεσης επέμβασης περιπολούν για να αντιμετωπίζουν άμεσα βλάβες ή ατυχήματα.

Γίνεται συνεχής παρακολούθηση και προσαρμογή των μέτρων ανάλογα με την κίνηση.

Ποιες διαδρομές προτείνονται

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένες εναλλακτικές διαδρομές:

Όσοι κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας εκτρέπονται μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

Όσοι ταξιδεύουν προς Λαμία οδηγούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια στρίβουν στον Κηφισό, στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Όσοι έχουν προορισμό το αεροδρόμιο ακολουθούν μεγαλύτερη διαδρομή: κινούνται στη Λεωφόρο Αθηνών, στρίβουν στον Κηφισό και εισέρχονται ξανά στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Οι εργασίες στη σήραγγα Λιοσίων θα συνεχιστούν μέχρι τις 6 το πρωί της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε, η Τροχαία θα διατηρήσει τα έκτακτα μέτρα, με στόχο να περιοριστεί όσο γίνεται η ταλαιπωρία των οδηγών και να βελτιωθεί η ροή της κυκλοφορίας.

