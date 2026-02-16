Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής

Διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει για έξι ημέρες σε τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδος Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.

Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η Αττική Οδός, από σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. και έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό, μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής, συνολικού μήκους περίπου 8 χλμ.

Η ανακοίνωση της Αττικής Οδού

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αττικής Οδού: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τον παραχωρησιούχο και κατόπιν σχετικής απόφασης της Τροχαίας, ενημερώνει ότι οι προγραμματισμένες εργασίες βαριάς συντήρησης που εκτελούνται στο τμήμα της Αττικής Οδού: από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, θα παραταθούν για έξι ακόμη ημέρες, με συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας, μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Αττική Οδός Α.Ε., από αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. και έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό, μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), συνολικού μήκους περίπου 8 χλμ.

Επίσης, κλειστές θα είναι και οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω.

Αυτό σημαίνει πως οι οδηγοί με προορισμό Αεροδρόμιο, Λαμία και Αθήνα – Κέντρο, δεν θα μπορούν να εισέρχονται στην Αττική Οδό και θα πρέπει να ακολουθούν διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

Οι οδηγοί με προορισμό Θριάσιο – Ασπρόπυργο θα μπορούν να κινούνται κανονικά μέσω Αττικής Οδού επιλέγοντας τον κόμβο εξόδου που τους εξυπηρετεί.

Εκτροπές κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ από την Τροχαία, η οποία έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση».

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνει η Τροχαία μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα της Αττικής Οδού που παραμένει κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι οι εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία)

Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.