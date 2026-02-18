Καθαρά Δευτέρα: Σε υψηλά επίπεδα οι πληρότητες για το τριήμερο – Οι top προορισμοί για τους Έλληνες

Ποιος προορισμούς επέλεξαν οι Έλληνες ταξιδιώτες εντός και εκτός χώρας

Καθαρά Δευτέρα: Σε υψηλά επίπεδα οι πληρότητες για το τριήμερο – Οι top προορισμοί για τους Έλληνες
Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αναμένεται να διαμορφωθεί η επιβατική κίνηση το προσεχές τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, καθώς σημαντικός αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών έχει ήδη προγραμματίσει τις αποδράσεις του.

Σύμφωνα με στοιχεία της AEGEAN, στην κορυφή των προτιμήσεων καταγράφονται οι προορισμοί του εξωτερικού, ενώ παράλληλα έντονο παραμένει το ενδιαφέρον και για δημοφιλείς προορισμούς εντός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ταξιδιωτικής ζήτησης για τη συγκεκριμένη αργία.

Πληρότητες από τις δυο μεγαλύτερες βάσεις, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης πάνω από 80%

Οι πληρότητες για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, τόσο από τη βάση της Αθήνας όσο και από τη βάση της Θεσσαλονίκης, διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τους συντελεστές πληρότητας να υπερβαίνουν το 80%.

Ειδικότερα, στο δίκτυο εξωτερικού από τη μεγαλύτερη βάση της AEGEAN στην Αθήνα, οι πληρότητες ξεπερνούν το 85%, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινούνται και οι επιδόσεις από τη βάση του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, θετική είναι η εικόνα και στο δίκτυο εσωτερικού, όπου οι πληρότητες από την Αθήνα αγγίζουν το 80%, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει ακόμη υψηλότερα ποσοστά, ξεπερνώντας το 85%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αυξημένη ταξιδιωτική ζήτηση για την περίοδο.

Η υψηλότερη δυναμική στις πληρότητες, τόσο στο δίκτυο εξωτερικού όσο και στο δίκτυο εσωτερικού, καταγράφεται τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Καθαρά Δευτέρα, με την επιβατική κίνηση από και προς τις δύο μεγαλύτερες βάσεις της εταιρείας να εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Φέτος, οι Έλληνες ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως δημοφιλείς, διαχρονικούς προορισμούς του εξωτερικού, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού ιδιαίτερα υψηλά στη λίστα προτιμήσεων βρίσκονται κυρίως νησιωτικοί προορισμοί, που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την περίοδο.

Οι top προορισμοί εξωτερικού από την βάση της Αθήνας είναι Ρώμη, Μιλάνο, Παρίσι, Βαρκελώνη και Κωνσταντινούπολη ενώ από τη βάση της Θεσσαλονίκης οι ταξιδιώτες επιλέγουν Βρυξέλλες Βαρκελώνη, Ρώμη, Μόναχο και Λάρνακα.

Οι top προορισμοί εσωτερικού από τη βάση της Αθήνας είναι η Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο, η Χίος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Από τη βάση της Θεσσαλονίκης είναι η Χίος, η Λήμνος, η Κως, το Ηράκλειο και η Ρόδος.

Παραλληλα υψηλές πληρότητες καταγράφουν και προορισμοί εναλλακτικοί και λιγότερο δημοφιλείς, όπως η Σόφια, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και το Ζάγκρεμπ, αλλά και η Τζέντα, το Ριάντ και το 'Αμπου Ντάμπι.

Παρότι η πλειονότητα των ταξιδιωτών προγραμματίζει και ολοκληρώνει τις κρατήσεις της αρκετό χρονικό διάστημα νωρίτερα, ωστόσο σύμφωνα με την AEGEAN εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές σε διάφορους προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Τιφλίδα, το Γερεβάν και το Κισινάου.

