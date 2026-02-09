Μανώλης Μητσιάς: Ανακοίνωσε ότι δεν θα αποσυρθεί τελικά από το τραγούδι - Γιατί άλλαξε γνώμη

«Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο, δεν έχω να πω και τόσα πράγματα σπουδαία όπως τότε» είχε δηλώσει σε συνέντευξή του

Μίλτος Τσεκούρας

2026-02-09
EUROKINISSI.
Ο Μανώλης Μητσιάς με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι δεν θα αποσυρθεί τελικά από το τραγούδι όπως είχε ανακοινώσει πριν λίγες εβδομάδες.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής ανέφερε: «Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία των συναυλιών στο Μέγαρο για τον Γκάτσο, σε μουσική Θεοδωράκη και Χατζιδάκι καθώς και την καθολική απαίτηση του κόσμου, αποφάσισα να αναστείλλω τη σκέψη μου για απόσυρση και θα συνεχίσω όσο κρατούν οι δυνάμεις μου. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας»

mitsias.jpg

Λίγες ημέρες νωρίτερα μιλώντας στην εκπομπή Studio 4 είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του από το τραγούδι: «Θα αποσυρθώ σίγουρα. Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο, δεν έχω να πω και τόσα πράγματα σπουδαία όπως τότε. Θα κάνω καμιά εμφάνιση πού και πού έτσι για να ξεδίνω. Τίποτα άλλο. Ο καλλιτέχνης πρέπει από μόνος του να αποσύρεται. Αν έχει ακόμα τις ικανότητες να τραγουδάει, θα πρέπει να είναι μπροστά. Η φωνή είναι σημαντικό κριτήριο. Το καταλαβαίνω όταν δεν είμαι καλός. Πρέπει να σέβεσαι τον κόσμο. Και εξαρτάται τι τραγούδια καλείσαι να πεις... Δεν γίνεται να πεις Χατζηδάκι αν δεν είσαι καλά.

Γιατί η Αλεξίου είπε σταματάω; Δεν είναι εύκολο να πεις το “φτάνει”. Αφήνει πίσω την αγάπη του κόσμου. Το να σε βρουν στον δρόμο, να σου πουν μία καλημέρα, να σε αγκαλιάσουν, να σε φιλήσουν. Αυτό είναι σημαντικό πράγμα για έναν καλλιτέχνη. Γιατί αν αυτό λείψει νιώθεις ότι είσαι στην άκρη πια».

