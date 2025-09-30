Μανώλης Μητσιάς: «Σύντομα θα βάλω μία τελεία στην καριέρα μου – Δεν θέλω να με λυπούνται»

Θεωρείται φορέας μίας ολόκληρης εποχής του ελληνικού τραγουδιού: Της εποχής του έντεχνου με έντονα κοινωνικό και λυρικό περιεχόμενο· έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Δήμος Μούτσης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Νότης Μαυρουδής και άλλοι.

Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πλέον αγαπητούς Έλληνες τραγουδιστές, με μακρά και ουσιαστική πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Μανώλης Μητσιάς ανήκει στη «χρυσή» γενιά ερμηνευτών που άφησαν το στίγμα τους όχι μόνο με τη χαρακτηριστική φωνή τους, αλλά και την ποιότητα της παρουσίας τους.

Συμμετείχε στην παράσταση «Όμορφη Πόλη: 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» στο Ηρώδειο και μεταξύ άλλων θεμάτων, μίλησε και για το τέλος της καριέρας του.

«Σύντομα θα βάλω τελεία στην καριέρα μου. Θα σταματήσω αναγκαστικά, δεν εκβιάζω ποτέ τα πράγματα. Αφήνω τον χρόνο να κυλήσει ώριμα και ήρεμα. Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος», ανέφερε αρχικά ο Μανώλης Μητσιάς.

«Ευτυχώς που είχα μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια τη σύζυγό μου και καλά έκανε και με ακολουθούσε πάντα, γιατί εγώ θα είχα παρεκτραπεί. Δημιουργήσαμε την οικογένειά μας και είμαι πανευτυχής. Δεν με ζήλευε, απαντούσε ακόμη και στα γράμματα των θαυμαστριών μου», ανέφερε ο ερμηνευτής.

«Καριέρα έκανα αλλά χρήματα δεν έβγαλα. Τα πιο καλά και εμπορικά μου χρόνια τα πέρασα στις μπουάτ της Πλάκας, εκεί δεν είχε λεφτά. Μία φορά πήγα στα μπουζούκια και αγόρασα σπίτι. Φαντάσου να δούλευα χρόνια εκεί, τι θα γινόταν», προσέθεσε ο Μανώλης Μητσιάς.