Νέο τοπόσημο στο κέντρο της Αθήνας: Το γλυπτό παγκάκι του Καβάφη, στον πεζόδρομο της Δ. Αρεοπαγίτου

Ένα νέο τοπόσημο απέκτησε το κέντρο της Αθήνας: Πρόκειται για το γλυπτό παγκάκι του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, το οποίο θα κοσμεί το χώρο στο πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μπροστά από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη.

Το γλυπτό παραδίδεται ανήμερα της επετείου γέννησης και θανάτου του Αλεξανδρινού ποιητή, και είναι έργο του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου.

Το γλυπτό παγκάκι του Κ.Π. Καβάφη

Σε μήνυμά του στο Χ, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημείωσε: «Ο Καβάφης επιστρέφει στην Αθήνα. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, η Διονυσίου Αρεοπαγίτου αποκτά ένα νέο τοπόσημο: το γλυπτό παγκάκι του Κ. Π. Καβάφη, που παραδίδεται ανήμερα της επετείου γέννησης και θανάτου του Αλεξανδρινού ποιητή. Με σχέδιο και έμπνευση, το εμβληματικό σημείο της πόλης αποκτά νέα ταυτότητα, αναδεικνύοντας τον δημόσιο χώρο ως χώρο πολιτισμού και καθημερινής ζωής».