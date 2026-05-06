Πόλο: Αποκλείστηκε η Εθνική γυναικών από την τελική φάση του World Cup

Δεν θα βρίσκεται στο Σίδνεϊ η Εθνική Ελλάδας των γυναικών, με την Ουγγαρία να επικρατεί της Αυστραλίας και να παίρνει αυτή τελικά το τελευταίο εισιτήριο. 

Newsbomb

Πόλο: Αποκλείστηκε η Εθνική γυναικών από την τελική φάση του World Cup
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ήττα από την Αυστραλία, αποδείχθηκε κομβική για την Εθνική Ελλάδας πόλο γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν θα είναι στην τελική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Η Ουγγαρίας επικράτησε 9-7 της Αυστραλίας και έγινε η τελευταία ομάδα που παίρνει την πρόκριση, αφήνοντας εκτός την Εθνική μας.

Ακόμη κι αν η Ελλάδα επικρατήσει της Ιαπωνίας στον προκριματικό του Ρότερνταμ, θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία στον όμιλο του 5-8. Η οποία στέλνει την Ελλάδα στην 7η θέση.

Έτσι, ήρθε πρόωρα η παράδοση του… στέμματος, καθώς η Εθνική γυναικών ήταν η κάτοχος του τροπαίου στην περυσινή διοργάνωση της Κίνας. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις της Εθνικής γυναικών για το 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το χρονικό που οδήγησε στη δολοφονία - «Ήρθαμε Τετ-α-τετ πριν πυροβολήσει», λέει η αδελφή του θύματος

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Η αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ είναι πια κοινωνική εμπειρία

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εάν το Ιράν συμφωνήσει τότε θα τελειώσει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός στο Ορμούζ

17:03ANNOUNCEMENTS

Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026: η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το ΑΙ

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή

16:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισ. ευρώ χρέους τον Ιούνιο

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαράδεκτοι κάποιοι όροι της πρότασης των ΗΠΑ - Δεν «βλέπουν» συμφωνία

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Παράξενη υπόθεση στην Ισπανία: 71χρονη ηθοποιός... αποκτά παιδί με το σπέρμα του νεκρού γιου της

16:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Αποκλείστηκε η Εθνική γυναικών από την τελική φάση του World Cup

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ εξαφάνισης Κολομβιανού μεγιστάνα καφέ στην Αγία Πετρούπολη - Τελευταία επαφή 6 Απριλίου

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ: Κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα – Ποια είναι η αποστολή του

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Όταν φιαλίδια με τον ιό «χάθηκαν» στην Αυστραλία

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μυτιλήνη: Έξι χρόνια κάθειρξη στον άνδρα που πυροβόλησε αδέσποτο γατάκι

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή

16:03ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Οι κανόνες του Π.Ο.Υ. για συμβάντα Δημόσιας Υγείας στη θάλασσα

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντη: Συνελήφθη 49χρονος οδηγός μετά από επεισοδιακή καταδίωξη

15:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

15:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Συνελήφθησαν σεσημασμένοι ανήλικοι για διάρρηξη σε κατάστημα

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης για την υποδοχή επειγόντων στο Αττικόν: «Η κατάσταση είναι, δεν περιγράφω άλλο...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ηράκλειο: Ο Παρασύρης πυροβόλησε 6 φορές τον Νικήτα και τον κλωτσούσε ενώ ξεψυχούσε

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία - Ηράκλειο: «Φύγε από την Κρήτη να γλιτώσεις» προέτρεπαν τον Νικήτα οι συγγενείς του - Δεν ήθελε να αποχωριστεί τα αδέρφια του

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα με νεκρό μωρό 18 μηνών - Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μυτιλήνη: Έξι χρόνια κάθειρξη στον άνδρα που πυροβόλησε αδέσποτο γατάκι

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα στην Άνδρο: Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο καπετάνιος - 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας έπεσαν το Αιγαίο

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η deepfake φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral - «Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

14:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι «λογιστές» που εξαπατούσαν πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Όταν φιαλίδια με τον ιό «χάθηκαν» στην Αυστραλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ