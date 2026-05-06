Ο Κωνσταντίνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έδωσε δικό του όρκο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας

Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η διαδικασία της ορκωμοσίας του Πέτρου Κωνσταντίνου από την παράταξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Αντί να ορκιστεί στο Σύνταγμα και τους νόμους, ο κ. Κωνσταντίνου επέλεξε να διαβάσει έναν δικό του όρκο, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να στηλιτεύει το γεγονός και να προχωρά σε σχετική ανάρτηση. «Εξευτελίζει την ορκωμοσία, λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, τονίζοντας ότι «δεν έχει καμία απολύτως θέση» στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων «έως ότου δώσει τον νενομισμένο όρκο».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Αυτό το φαιδρό πρόσωπο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ένας Πέτρος Κωνσταντίνου, εξευτελίζει την ορκωμοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν έχει καμία απολύτως θέση εκεί έως ότου δώσει τον νενομισμένο όρκο».

Το κείμενο που διάβασε ο Πέτρος Κωνσταντίνου

«Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ και του ιμπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους! Για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη "Βιολάντα". Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα.

Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της Αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Καισαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί».