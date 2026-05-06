Η Ντόρα Μπακογιάννη γιόρτασε τα γενέθλιά της κερνώντας... σοκολατάκι - Η χιουμοριστική ανάρτηση
Τα γενέθλια στο γραφείο της και οι τρεις τούρτες
Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, 6 Μαΐου η Ντόρα Μπακογιάννη.
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκλεισε τα 72 της χρόνια και το γιόρτασε στο γραφείο της σβήνοντας τρεις τούρτες.
Η ίδια επέλεξε να ανεβάσει, στον λογαριασμό της στο Instagram, μία χιουμοριστική ανάρτηση με έμφαση στο... «σσσοκολατάκι», εμπνευσμένο από την χαρακτηριστική της viral ατάκα από παλιότερη συνέντευξή της.
«Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας! Θα ήθελα να μπορούσα να προσφέρω στον καθέναν σας ένα… σσσοκολατάκι!» έγραψε σε ανάρτηση της στα social media αφού έσβησε τα κεράκια στις τρεις τούρτες.
