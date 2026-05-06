Το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ - 1,5 φορές το μέγεθος του Πύργου του Άιφελ

Το τσουνάμι προκλήθηκε από ξαφνική κατολίσθηση βράχων σε ένα δημοφιλές σημείο για κρουαζιερόπλοια

Δέσποινα Σοφιανίδου

Το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ - 1,5 φορές το μέγεθος του Πύργου του Άιφελ
EFE
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το 2025 καταγράφηκε στην Αλάσκα το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία, με ύψος 481 μέτρα, 1,5 φορές το μέγεθος του Πύργου του Άιφελ.
  • Το τσουνάμι προκλήθηκε από κατολίσθηση που προήλθε από την ταχεία υποχώρηση παγετώνα λόγω κλιματικής αλλαγής.
  • Η περιοχή του τσουνάμι, δημοφιλής για κρουαζιέρες, δεν είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη.
  • Η κατολίσθηση ήταν ξαφνική χωρίς προειδοποιητικά σημάδια, με τον όγκο βράχου ισοδύναμο με 24 Μεγάλες Πυραμίδες της Γκίζας.
  • Λόγω του κινδύνου, τουλάχιστον έξι εταιρείες κρουαζιέρας έχουν αλλάξει δρομολόγια για να αποφύγουν το φιόρδ Tracy Arm.
Snapshot powered by AI

Μόλις πέρυσι καταγράφηκε στην Αλάσκα, το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ και το μέγεθός του ήταν 1,5 φορές του Πύργου του Άιφελ, αποκαλύπτει νέα μελέτη.

Με ύψος 481 μέτρα, το τσουνάμι ανέβηκε στο τείχος του φιόρδ Tracy Arm στις 10 Αυγούστου 2025.

Αυτό το καθιστά το δεύτερο υψηλότερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ – δεύτερο μόνο μετά από ένα τσουνάμι στον κόλπο Lityua της Αλάσκας το 1958, το οποίο έφτασε στα 524 μέτρα.

Το σημείο όπου χτύπησε το τεράστιο τσουνάμι είναι δημοφιλές για κρουαζιερόπλοια, που ευτυχώς δεν υπήρχαν στις 5.30 το πρωί εκείνης της ημέρας στην περιοχή.

Το τσουνάμι προκλήθηκε από κατολίσθηση, η οποία ήταν τελικά αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με ερευνητές από το UCL.

«Τα φιόρδ με παγετώνες που υποχωρούν έχουν δει μια απότομη αύξηση του τουρισμού», εξήγησε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Δρ Stephen Hicks, που παρουσιάστηκε στο περιοδικό Science.

«Περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται αυτά τα όμορφα μέρη στις πολικές και υποπολικές περιοχές, αλλά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και έτσι μπορεί να είναι επικίνδυνα.

«Αυτό το γεγονός εξέπληξε τους πάντες. Η περιοχή δεν είχε αναγνωριστεί ως επικίνδυνη».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο παγετώνας που συγκρατούσε το βουνό είχε υποχωρήσει γρήγορα – κατά 500 μέτρα μέσα σε λίγες εβδομάδες – αφήνοντας τον βράχο χωρίς υποστήριξη.

Καθώς ο βράχος βυθίστηκε στο νερό, πυροδότησε ένα τεράστιο κύμα στο νερό από κάτω.

Δεδομένου του μεγέθους του τσουνάμι, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ποσότητα του βράχου που έπεσε στο νερό ήταν ισοδύναμη με 24 Μεγάλες Πυραμίδες της Γκίζας.

Ο Δρ Dan Shugar, επικεφαλής συγγραφέας, με έδρα το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, δήλωσε: «Κανονικά με αυτές τις γιγαντιαίες «χιονοστιβάδες» βράχων, συχνά δίνουν κάποιου είδους προειδοποιητικά σημάδια τις εβδομάδες, τους μήνες, τα χρόνια πριν, όταν η πλαγιά κινείται αργά προς τα κάτω από το βουνό.

«Χαλαρώνει και στη συνέχεια υποχωρεί καταστροφικά σε μια χιονοστιβάδα βράχων. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό δεν συνέβη».

Δεδομένης της δημοτικότητας του ιστότοπου, οι ερευνητές λένε ότι απαιτείται επείγουσα δράση για να αποφευχθεί η επανάληψη ενός περιστατικού.

Μέχρι στιγμής φέτος, τουλάχιστον έξι εταιρείες κρουαζιέρας έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν τα δρομολόγιά τους για να αποφύγουν το φιόρδ Tracy Arm.

Η είδηση έρχεται λίγο αφότου οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι η Γαλλική Ριβιέρα έχει «καθυστερήσει» ένα τσουνάμι.

Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει «100%» πιθανότητα να σχηματιστεί ένα μεγάλο κύμα στη Μεσόγειο Θάλασσα τα επόμενα 30 χρόνια.

Το τσουνάμι θα μπορούσε να χτυπήσει τη νότια ακτογραμμή της Γαλλίας σε μόλις 10 λεπτά, προκαλώντας χάος σε μία ιδιαίτερα πολυπληθή περιοχή τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική συνάντηση για 8χρονο - Λυσσασμένος κάστορας του όρμησε και τον δάγκωσε

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ

18:24ΑΠΟΨΕΙΣ

Το ταμείο της ΕΕ για την ανάκαμψη από την πανδημία χωλαίνει από άποψη διαφάνειας

18:22ANNOUNCEMENTS

Η έκθεση «Van Gogh: The Immersive Experience» ολοκληρώνει τον κύκλο της στην Αθήνα!

18:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Όλο το T-Center με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Εκστρατεία εξόντωσης των τρωκτικών στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν μετά από δύο κρούσματα

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φάλτσο» Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές κλήσεις σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμελήματα

18:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Πώς κάνω αίτηση, ποιοι το δικαιούνται και τι καλύπτει

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Κάθειρξη 18 ετών στον καθηγητή από τη Σητεία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητριών

18:10LIFESTYLE

OPEN: «Κλείδωσε» η πρώτη εκπομπή για την επόμενη χρονιά

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βοσκοτόπια» στα… αλπικά τοπία και ελιές που δεν φύτρωσαν ποτέ - Στο εδώλιο 58 πρόσωπα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

17:59WHAT THE FACT

Νέο διαδικτυακό εργαλείο εντοπίζει πού ήταν το σπίτι σας πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξετάζουμε την πρόταση των ΗΠΑ - Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με εκβιασμούς

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Ryanair ζητά απαγόρευση του αλκοόλ στα αεροδρόμια - Ποιες είναι οι προβληματικές πτήσεις

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρός άνδρας έπειτα από ανατροπή μπετονιέρας

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford επιστρέφει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ

17:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάρτι στο Χρηματιστήριο μετά το δημοσίευμα του Axios: Οι μεγάλοι νικητές

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη στη χαμένη πτήση MH370 - Μετά από 12 χρόνια η «θεωρία της πεταλίδας»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ανατροπή σχολικού λεωφορείου έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ

17:40LIFESTYLE

Η Ντόρα Μπακογιάννη γιόρτασε τα γενέθλιά της κερνώντας... σοκολατάκι - Η χιουμοριστική ανάρτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όταν ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα έλεγε ότι «για το τροχαίο ευθύνεται 100% ο δρόμος» - Πυροβόλησε 6 φορές το 20χρονο παιδί και μετά τον κλωτσούσε - Το χρονικό της ειδεχθούς εκτέλεσης

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Δικαίωση για Γερμανό τουρίστα - Είχε πληρώσει €7.186 ευρώ για διακοπές στην Κω και δεν έβρισκε ξαπλώστρα - Πήρε αποζημίωση

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φάλτσο» Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές κλήσεις σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμελήματα

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα με νεκρό μωρό 18 μηνών - Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βοσκοτόπια» στα… αλπικά τοπία και ελιές που δεν φύτρωσαν ποτέ - Στο εδώλιο 58 πρόσωπα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός... αποκτά παιδί με το σπέρμα του νεκρού γιου της

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το χρονικό που οδήγησε στη δολοφονία - «Ήρθαμε Τετ-α-τετ πριν πυροβολήσει», λέει η αδελφή του θύματος

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ηράκλειο: Ο Παρασύρης πυροβόλησε 6 φορές τον Νικήτα και τον κλωτσούσε ενώ ξεψυχούσε

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

17:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα στην Άνδρο: Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο καπετάνιος - 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας έπεσαν το Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ