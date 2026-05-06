Το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ - 1,5 φορές το μέγεθος του Πύργου του Άιφελ

Μόλις πέρυσι καταγράφηκε στην Αλάσκα, το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ και το μέγεθός του ήταν 1,5 φορές του Πύργου του Άιφελ, αποκαλύπτει νέα μελέτη.

Με ύψος 481 μέτρα, το τσουνάμι ανέβηκε στο τείχος του φιόρδ Tracy Arm στις 10 Αυγούστου 2025.

Αυτό το καθιστά το δεύτερο υψηλότερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ – δεύτερο μόνο μετά από ένα τσουνάμι στον κόλπο Lityua της Αλάσκας το 1958, το οποίο έφτασε στα 524 μέτρα.

Το σημείο όπου χτύπησε το τεράστιο τσουνάμι είναι δημοφιλές για κρουαζιερόπλοια, που ευτυχώς δεν υπήρχαν στις 5.30 το πρωί εκείνης της ημέρας στην περιοχή.

Le fjord de Tracy Arm, en Alaska, est l’un des plus visités de cette région, notamment par d’énormes paquebots. En août dernier, un vaste éboulement a provoqué un tsunami géant. Par chance, aucun navire n’était présent.... https://t.co/vIjMagZuTO — Le Temps (@LeTemps) May 6, 2026

Το τσουνάμι προκλήθηκε από κατολίσθηση, η οποία ήταν τελικά αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με ερευνητές από το UCL.

«Τα φιόρδ με παγετώνες που υποχωρούν έχουν δει μια απότομη αύξηση του τουρισμού», εξήγησε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Δρ Stephen Hicks, που παρουσιάστηκε στο περιοδικό Science.

«Περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται αυτά τα όμορφα μέρη στις πολικές και υποπολικές περιοχές, αλλά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και έτσι μπορεί να είναι επικίνδυνα.

«Αυτό το γεγονός εξέπληξε τους πάντες. Η περιοχή δεν είχε αναγνωριστεί ως επικίνδυνη».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο παγετώνας που συγκρατούσε το βουνό είχε υποχωρήσει γρήγορα – κατά 500 μέτρα μέσα σε λίγες εβδομάδες – αφήνοντας τον βράχο χωρίς υποστήριξη.

Καθώς ο βράχος βυθίστηκε στο νερό, πυροδότησε ένα τεράστιο κύμα στο νερό από κάτω.

Δεδομένου του μεγέθους του τσουνάμι, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ποσότητα του βράχου που έπεσε στο νερό ήταν ισοδύναμη με 24 Μεγάλες Πυραμίδες της Γκίζας.

Ο Δρ Dan Shugar, επικεφαλής συγγραφέας, με έδρα το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, δήλωσε: «Κανονικά με αυτές τις γιγαντιαίες «χιονοστιβάδες» βράχων, συχνά δίνουν κάποιου είδους προειδοποιητικά σημάδια τις εβδομάδες, τους μήνες, τα χρόνια πριν, όταν η πλαγιά κινείται αργά προς τα κάτω από το βουνό.

«Χαλαρώνει και στη συνέχεια υποχωρεί καταστροφικά σε μια χιονοστιβάδα βράχων. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό δεν συνέβη».

Δεδομένης της δημοτικότητας του ιστότοπου, οι ερευνητές λένε ότι απαιτείται επείγουσα δράση για να αποφευχθεί η επανάληψη ενός περιστατικού.

Μέχρι στιγμής φέτος, τουλάχιστον έξι εταιρείες κρουαζιέρας έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν τα δρομολόγιά τους για να αποφύγουν το φιόρδ Tracy Arm.

Η είδηση έρχεται λίγο αφότου οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι η Γαλλική Ριβιέρα έχει «καθυστερήσει» ένα τσουνάμι.

Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει «100%» πιθανότητα να σχηματιστεί ένα μεγάλο κύμα στη Μεσόγειο Θάλασσα τα επόμενα 30 χρόνια.

Το τσουνάμι θα μπορούσε να χτυπήσει τη νότια ακτογραμμή της Γαλλίας σε μόλις 10 λεπτά, προκαλώντας χάος σε μία ιδιαίτερα πολυπληθή περιοχή τους καλοκαιρινούς μήνες.