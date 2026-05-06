Ανδρουλάκης: Η αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ είναι πια κοινωνική εμπειρία

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για κοινωνική αποτυχία και παρακμή στο δημόσιο βίο, ειδικά σχετικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει αξιοκρατική και διαφανή διαδικασία για την πλήρωση ανεξάρτητων αρχών, καταγγέλλοντας τη ΝΔ για παζάρια και ακυρώσεις διαδικασιών.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία αφορά μεγάλες επιχειρήσεις και επιδιώκει να ακολουθήσει ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ η ΝΔ την δαιμονοποιεί για να διατηρήσει την πρωτοβουλία στην ατζέντα.

Ο Ανδρουλάκης επισημαίνει πως η ΝΔ αντιδρά σθεναρά σε κάθε προσπάθεια προώθησης ευρωπαϊκών προτύπων στο κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος και την παραγωγή, λόγω ιδεολογίας και οργανωμένων συμφερόντων. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στη ΝΔ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την τοποθέτησή του στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία. Το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένη παραγωγή προοδευτικής πολιτικής, δεν δημιουργεί τις συνθήκες μόνο της αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Δημιουργεί και το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης».

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για παρακμή στο δημόσιο βίο της χώρας κι επικαλέστηκε προς τούτο όσα λέγονται πώς η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ θα πει «Όχι», στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Με πλειοψηφία 120 βουλευτών εγκρίθηκε το 2022, γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν ότι για τον ίδιο λόγο -θα επικαλεστούν την ΕΥΠ- θα πρέπει να εγκριθεί με 151;»

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για την απόφαση να μην ψηφίσει η ΝΔ για σύσταση Προανακριτικής σχετικά με ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών στο σκλανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων: "Καμία έρευνα στους υπουργούς μου"», είπε για τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Απάντηση για τις ανεξάρτητες αρχές

Απηύθυνε επίσης τη κατηγορία πώς η κυβέρνηση αμαύρωσε τη διαδικασία για τις ανεξάρτητες αρχές.

«Μήπως η Νέα Δημοκρατία προκάλεσε τη συζήτηση λίγες μέρες μετά την απόφαση της αρχειοθέτησης των υποκλοπών για να μας οδηγήσει να πούμε "όχι" σε όλα και να μας χρεώσει τις χηρεύουσες αρχές που παραμένουν ακέφαλες για να πάει στην αναθεώρηση του Συντάγματος και να παίξει με τα 3/5; Έχουν καταλάβει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι σε αυτήν την περίπτωση η στάση τους είναι δώρο προς τον Μητσοτάκη; Μου προκαλεί εντύπωση πως με δεδομένο ότι δεν πρέπει να μείνει ακέφαλη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, από την αντιπολίτευση δεν είχαν να πουν μια θετική λέξη έστω για ένα βιογραφικό. Καλά, 42 βιογραφικά, ένας δεν σας άρεσε; Ας μην ήταν αυτός που προτείνουμε εμείς, προτείνετε κάποιον άλλον», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης εξηγώντας παράλληλα τη στάση του ΠΑΣΟΚ.

«Καταθέσαμε τις προτάσεις μας και, ενώ σε μία περίπτωση υπήρχε πλειοψηφία 3/5, αντί να προχωρήσει ο κ. Κακλαμάνης τη διαδικασία, σηκώθηκε και έφυγε. Και δεν έμειναν μόνο εκεί. Μετά άρχισαν μία στρατηγική προπαγάνδας απέναντί μου ότι τάχα είχαμε συμφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ έκανε πίσω. Αφού στη μία επιτροπή, λοιπόν, είχαμε σύμπτωση, γιατί δεν προχώρησαν και σηκώθηκαν και έφυγαν; Γιατί, πολύ απλά, η Νέα Δημοκρατία ήθελε παζάρι. Αν θέλαμε παζάρι, δεν θα προτείναμε ανοιχτή πρόσκληση με βιογραφικά, θα κάναμε παζάρι. Εμείς παζάρια δεν κάνουμε. Εμείς προτείναμε μια διαδικασία αξιοκρατίας και διαφάνειας, για να γίνει μια νέα αρχή στην πλήρωση των ανεξάρτητων αρχών και να μείνει ως κληρονομιά και στους επόμενους: κράτος με διαφάνεια, με open data παντού και όχι με κλειστές διαδικασίες, με κλειστές πόρτες εντός ενός απαξιωμένου κοινοβουλίου».

Σχετικά με τη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες και την συνάντηση με την Ένωση Τραπεζών τόνισε ότι «εμείς θέλουμε ανοικτές τις τράπεζες, αλλά θέλουμε οι τράπεζες να κοιτούν την κοινωνία και όχι μόνο τα υπερκέρδη τους».

Για την τετραήμερη εργασία

Όσο αφορά τηνη πρόταση για την τετραήμερη εργασία, επισήμανε ότι οι κυβερνητικοί παράγοντες επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό και διευκρίνισε πως η πρόταση αφορά επιχειρήσεις άνω των είκοσι εργαζομένων και τους υπαλλήλους σε λογιστήρια, μάρκετινγκ, μελετητικά γραφεία, σχεδιασμό προϊόντων, διοικητική υποστήριξη, οικονομική διεύθυνση.

«Γιατί το δαιμονοποιεί η Νέα Δημοκρατία; Γιατί, πολύ απλά, έχασε την πρωτοβουλία στην ατζέντα. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ακολουθούμε την ατζέντα της. Μόλις βάλουμε εμείς ατζέντα και την ακολουθεί αυτή, δεν μπαίνει στη διαδικασία της αντιπρότασης, μπαίνει στη διαδικασία της δαιμονοποίησης, της απαξίωσης, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκό παράδειγμα», παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επισήμανε πώς δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει και θύμισε το 2022, όταν με τα ενοίκια στα ύψη, το ΠΑΣΟΚ έθεσε στον δημόσιο διάλογο την κοινωνική κατοικία.

«Σε όποιο ζήτημα πάμε ένα βήμα μπροστά προς την ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ευρωπαϊκή εμπειρία, -στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος και στην παραγωγή-, υπάρχει μια σθεναρή αντίδραση. Αυτή η αντίδραση έχει να κάνει με την ιδεολογία και με τη διαπλοκή. Με την ιδεολογία, διότι δεν τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα, είναι ξένα για αυτούς. Και με τη διαπλοκή, διότι προφανέστατα υπάρχουν οργανωμένα συμφέροντα που ξεπουλούν τη γη της χώρας σε τρίτους παράγοντες», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε επίσης