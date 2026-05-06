Τι συνέβη στη χαμένη πτήση MH370 - Μετά από 12 χρόνια η «θεωρία της πεταλίδας»
Κομμάτι - κομμάτι μέσω της επιστήμης προσπαθούν ερευνητές να συνθέσουν το παζλ της μυστηριώδους εξαφάνισης του αεροσκάφους των Μαλαισιανών Αερογραμμών
- Το MH370 εξαφανίστηκε στις 8 Μαρτίου 2014 κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο με 239 επιβαίνοντες και παραμένει αγνοούμενο έως σήμερα.
- Το δεξί πτερύγιο του αεροσκάφους βρέθηκε το 2015 στο νησί Ρεϊνιόν, με πεταλίδες προσαρτημένες, που λειτουργούν ως χημικά αρχεία του νερού και βοηθούν στην ανακατασκευή της διαδρομής των συντριμμιών.
- Τον Μάρτιο του 2025 ξεκίνησε νέα έρευνα στον νότιο Ινδικό Ωκεανό από την εταιρεία Ocean Infinity χωρίς να εντοπιστούν συντρίμμια μέχρι τον Μάρτιο του 2026.
- Μία μελέτη του 2024 εξέτασε υδροακουστικά σήματα πρόσκρουσης, αλλά δεν κατέληξε σε ασφαλές συμπέρασμα για τον εντοπισμό του σημείου συντριβής.
- Οι οικογένειες των επιβατών και ομάδες υπεράσπισης συνεχίζουν να ζητούν περαιτέρω έρευνες, ενώ οι επιστήμονες θεωρούν πιθανή την παρουσία συντριμμιών στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.
Μία από τις μεγαλύτερες και πιο μυστηριώδεις αεροπορικές τραγωδίες στην ιστορία, σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου 2014, το MH370 απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο με 239 επιβαίνοντες.
Όπως προέκυψε από την πορεία του, που κατέγραψαν στρατιωτικά ραντάρ που παρακολούθησαν το Boeing 777, παρέκκλινε, γύρισε πίσω στη Μαλαισία και κατευθύνθηκε πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, πριν εξαφανιστεί εντελώς και δεν το ξαναδεί κανείς.
Δώδεκα χρόνια μετά την εξαφάνισή του, το MH370 παραμένει αγνοούμενο.
Πεταλίδες ως μαύρα κουτιά
Ίσως η πιο ασυνήθιστη επιστημονική εξέλιξη στην περίπτωση του MH370 προήλθε από τη βιολογία και όχι από τη μηχανική. Τον Ιούλιο του 2015, το δεξί πτερύγιο του αεροσκάφους ξεβράστηκε στην ακτή στο νησί Ρεϊνιόν, ένα γαλλικό έδαφος στον Ινδικό Ωκεανό. Στα συντρίμμια ήταν προσαρτημένες πεταλίδες, και όπως αποδείχθηκε, κρατούσαν αρχεία.
Σύμφωνα με μια εργασία του 2023 που δημοσιεύτηκε στο AGU Advances, τα κελύφη των πεταλίδων λειτουργούν ως χημικά αρχεία του νερού στο οποίο αναπτύσσονται.
Διαβάζοντας αυτά τα στρώματα και διασταυρώνοντάς τα με μοντέλα μετατόπισης του ωκεανού, οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να είναι δυνατή η μερική ανακατασκευή του ταξιδιού των συντριμμιών στον Ινδικό Ωκεανό.
Όμως οι εν λόγω πεταλίδες που ανακτήθηκαν ήταν σχετικά μικρές, αποδίδοντας μόνο μερική ανακατασκευή. Οι ελπίδες στρέφονται σε μεγαλύτερες, παλαιότερες πεταλίδες, εάν βρεθούν σε άλλα κομμάτια συντριμμιών MH370, ώστε να επεκτείνουν το χημικό αρχείο πιο πίσω στο χρόνο.
Μια νέα αναζήτηση, άλλο ένα αδιέξοδο
Τον Μάρτιο του 2025, η Μαλαισία υπέγραψε συμφωνία «χωρίς εύρεση, χωρίς χρέωση» με την Ocean Infinity, μια εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Εάν η εταιρεία δεν κατάφερνε να εντοπίσει τα συντρίμμια, δεν θα πληρωνόταν.
Οι αρχές οριοθέτησα μια νέα ζώνη έρευνας 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, που επιλέχθηκε με βάση αυτό που οι αξιωματούχοι περιέγραψαν ως την περιοχή «υψηλότερης πιθανότητας» σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση εμπειρογνωμόνων.
Η έρευνα εκτυλίχθηκε σε δύο φάσεις, από τις 25 έως τις 28 Μαρτίου 2025 και από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026, και κάλυψε περίπου 7.571 τετραγωνικά χιλιόμετρα βυθού.
Στις 8 Μαρτίου 2026, το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Μαλαισίας ενημέρωσε τις οικογένειες των επιβατών ότι η επιχείρηση δεν είχε καταλήξει σε ευρήματα που να επιβεβαιώνουν τη θέση των συντριμμιών.
Η Μαλαισία, εν τω μεταξύ, αποφάσισε να εγκρίνει την ανανεωμένη έρευνα ως εκπλήρωση καθήκοντος να κυνηγήσει κάθε αξιόπιστο στοιχείο. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ και το Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών της Αυστραλίας διόρισαν τεχνικούς εκπροσώπους για να βοηθήσουν.
Ηχητικά κύματα και μια αμφισβητούμενη θεωρία
Ενώ υποβρύχια ρομπότ σάρωναν τον πυθμένα της θάλασσας, οι επιστήμονες αναζητούσαν το μυστήριο με άλλα μέσα.
Σύμφωνα με μια μελέτη του Μαΐου 2024 που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, οι ερευνητές εξέτασαν εάν μια πρόσκρουση αεροσκάφους στη θάλασσα θα μπορούσε να δημιουργήσει υδροακουστικά σήματα ανιχνεύσιμα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
Μόνο ένα δυνητικά σχετικό σήμα εμφανίστηκε, σε έναν από τους δύο σταθμούς που εξετάστηκαν.
Οι συγγραφείς σταμάτησαν πολύ πριν ισχυριστούν ότι είχαν εντοπίσει ένα σημείο συντριβής.
Εν τω μεταξύ, οι οικογένειες των επιβαινόντων και η ομάδα υπεράσπισης Voice370 συνέχισαν να πιέζουν για περαιτέρω έρευνες, αρνούμενοι να δεχτούν τα συσσωρευμένα αδιέξοδα ως τελική απάντηση.
Όπως ανέφερε η Popular Mechanics, οι ερευνητές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα συντρίμμια πιθανότατα βρίσκονται κάπου στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.