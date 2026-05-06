Τι συνέβη στη χαμένη πτήση MH370 - Μετά από 12 χρόνια η «θεωρία της πεταλίδας»

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο μυστηριώδεις αεροπορικές τραγωδίες στην ιστορία, σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου 2014, το MH370 απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο με 239 επιβαίνοντες.

Όπως προέκυψε από την πορεία του, που κατέγραψαν στρατιωτικά ραντάρ που παρακολούθησαν το Boeing 777, παρέκκλινε, γύρισε πίσω στη Μαλαισία και κατευθύνθηκε πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, πριν εξαφανιστεί εντελώς και δεν το ξαναδεί κανείς.

Δώδεκα χρόνια μετά την εξαφάνισή του, το MH370 παραμένει αγνοούμενο.

Σε αυτή τη φωτογραφία της Τρίτης, 1 Απριλίου 2014, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014, ένας μέλος του πληρώματος της Βασιλικής Αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας (RNZAF) που βρίσκεται επί του αεροσκάφους RNZAF P-3 Orion Rescue Flight 795 δείχνει μια εικόνα ενός πορτοκαλί αντικειμένου που επιπλέει στον ωκεανό, το οποίο φωτογραφήθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα και μεταφορτώθηκε στο σύστημα υπολογιστών του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συντριμμάτων από την αγνοούμενη πτήση MH370 της Malaysia Airlines στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, 1.500 χιλιόμετρα (932 μίλια) βορειοδυτικά του Περθ, στην Αυστραλία. Δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του Boeing 777 σχεδόν ένα μήνα μετά την εξαφάνισή του τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Μαρτίου, κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο με 239 επιβάτες AP/Kim Christian

Πεταλίδες ως μαύρα κουτιά

Ίσως η πιο ασυνήθιστη επιστημονική εξέλιξη στην περίπτωση του MH370 προήλθε από τη βιολογία και όχι από τη μηχανική. Τον Ιούλιο του 2015, το δεξί πτερύγιο του αεροσκάφους ξεβράστηκε στην ακτή στο νησί Ρεϊνιόν, ένα γαλλικό έδαφος στον Ινδικό Ωκεανό. Στα συντρίμμια ήταν προσαρτημένες πεταλίδες, και όπως αποδείχθηκε, κρατούσαν αρχεία.

Σύμφωνα με μια εργασία του 2023 που δημοσιεύτηκε στο AGU Advances, τα κελύφη των πεταλίδων λειτουργούν ως χημικά αρχεία του νερού στο οποίο αναπτύσσονται.

Διαβάζοντας αυτά τα στρώματα και διασταυρώνοντάς τα με μοντέλα μετατόπισης του ωκεανού, οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να είναι δυνατή η μερική ανακατασκευή του ταξιδιού των συντριμμιών στον Ινδικό Ωκεανό.

Όμως οι εν λόγω πεταλίδες που ανακτήθηκαν ήταν σχετικά μικρές, αποδίδοντας μόνο μερική ανακατασκευή. Οι ελπίδες στρέφονται σε μεγαλύτερες, παλαιότερες πεταλίδες, εάν βρεθούν σε άλλα κομμάτια συντριμμιών MH370, ώστε να επεκτείνουν το χημικό αρχείο πιο πίσω στο χρόνο.

Ο σμηναγός Ρομπ Σίρερ (αριστερά), ο συγκυβερνήτης, σμηναγός Μπρετ Μακένζι (δεύτερος από δεξιά), και ο μηχανικός πτήσης, σμηνίας Κρις Πουλ, πιλοτάρουν ένα αεροσκάφος P3 Orion της Βασιλικής Αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας κατά την απογείωση, με προορισμό την περιοχή αναζήτησης της αγνοούμενης πτήσης MH370 της Malaysia Airlines στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, κοντά στις ακτές της Δυτικής Αυστραλίας, τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 AP/Rob Griffith

Μια νέα αναζήτηση, άλλο ένα αδιέξοδο

Τον Μάρτιο του 2025, η Μαλαισία υπέγραψε συμφωνία «χωρίς εύρεση, χωρίς χρέωση» με την Ocean Infinity, μια εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν η εταιρεία δεν κατάφερνε να εντοπίσει τα συντρίμμια, δεν θα πληρωνόταν.

Οι αρχές οριοθέτησα μια νέα ζώνη έρευνας 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, που επιλέχθηκε με βάση αυτό που οι αξιωματούχοι περιέγραψαν ως την περιοχή «υψηλότερης πιθανότητας» σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση εμπειρογνωμόνων.

Η έρευνα εκτυλίχθηκε σε δύο φάσεις, από τις 25 έως τις 28 Μαρτίου 2025 και από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026, και κάλυψε περίπου 7.571 τετραγωνικά χιλιόμετρα βυθού.

Στις 8 Μαρτίου 2026, το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Μαλαισίας ενημέρωσε τις οικογένειες των επιβατών ότι η επιχείρηση δεν είχε καταλήξει σε ευρήματα που να επιβεβαιώνουν τη θέση των συντριμμιών.

Η Μαλαισία, εν τω μεταξύ, αποφάσισε να εγκρίνει την ανανεωμένη έρευνα ως εκπλήρωση καθήκοντος να κυνηγήσει κάθε αξιόπιστο στοιχείο. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ και το Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών της Αυστραλίας διόρισαν τεχνικούς εκπροσώπους για να βοηθήσουν.

Ηχητικά κύματα και μια αμφισβητούμενη θεωρία

Ενώ υποβρύχια ρομπότ σάρωναν τον πυθμένα της θάλασσας, οι επιστήμονες αναζητούσαν το μυστήριο με άλλα μέσα.

Σύμφωνα με μια μελέτη του Μαΐου 2024 που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, οι ερευνητές εξέτασαν εάν μια πρόσκρουση αεροσκάφους στη θάλασσα θα μπορούσε να δημιουργήσει υδροακουστικά σήματα ανιχνεύσιμα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Μόνο ένα δυνητικά σχετικό σήμα εμφανίστηκε, σε έναν από τους δύο σταθμούς που εξετάστηκαν.

Οι συγγραφείς σταμάτησαν πολύ πριν ισχυριστούν ότι είχαν εντοπίσει ένα σημείο συντριβής.

Ένας συγγενής ενός Κινέζου επιβάτη της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines κλαίει αφού ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Πεκίνο, Κίνα, τη Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014. Μια νέα ανάλυση δορυφορικών δεδομένων δείχνει ότι το αγνοούμενο αεροσκάφος της Malaysia Airlines συνετρίβη σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ. Η είδηση αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην άνευ προηγουμένου προσπάθεια δύο εβδομάδων να διαπιστωθεί τι συνέβη στην πτήση 370, η οποία εξαφανίστηκε λίγο μετά την απογείωσή της από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο, με 239 επιβάτες και πλήρωμα, στις 8 Μαρτίου AP/Ng Han Guan

Εν τω μεταξύ, οι οικογένειες των επιβαινόντων και η ομάδα υπεράσπισης Voice370 συνέχισαν να πιέζουν για περαιτέρω έρευνες, αρνούμενοι να δεχτούν τα συσσωρευμένα αδιέξοδα ως τελική απάντηση.

Όπως ανέφερε η Popular Mechanics, οι ερευνητές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα συντρίμμια πιθανότατα βρίσκονται κάπου στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.