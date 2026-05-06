ΗΠΑ: Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ

Έγραψε ιστορία με την ίδρυση του αμερικανικού ειδησεογραφικού καναλιού CNN: Ο επιχειρηματίας των μέσων ενημέρωσης Τεντ Τέρνερ πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Δημήτρης Μάνωλης

ΗΠΑ: Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ
Ted Turner smiles during a special meeting of Turner Broadcasting System shareholders Thursday, Oct. 10, 1996, in New York. Shareholders of Time Warner and TBS voted Thursday in separate meetings to approve a $7.5 billion merger that creates the world's largest media company and brings some of the hottest properties and biggest egos in the business under one roof. (AP Photo/Adma Nadel
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης Τεντ Τέρνερ, ο οποίος ίδρυσε το CNN - ένα καινοτόμο 24ωρο δίκτυο που άλλαξε ριζικά την τηλεοπτική ενημέρωση - πέθανε την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises.

Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης είχε τρεις συζύγους, τις οποίες είχε χωρίσει: την Τζούντι Νάι, από το 1960 έως το 1964, την Τζέιν Σίρλεϊ Σμιθ, από το 1965 έως το 1988 και τη Φόντα, από το 1991 έως το 2001.

Γεννημένος ως Ρόμπερτ Έντουαρντ Τέρνερ Γ΄ στις 19 Νοεμβρίου 1938 στο Σινσινάτι, ο Τέρνερ μετακόμισε σε ηλικία 9 ετών στη Σαβάνα της Τζόρτζια, όπου ο πατέρας του διηύθυνε μια εταιρεία διαφήμισης σε διαφημιστικές πινακίδες. Μετά τον θάνατο του πατέρα του το 1963, ο Τέρνερ ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση , Turner Advertising. Το 1970, εισήλθε στον τηλεοπτικό χώρο μέσω της εξαγοράς του προβληματικού σταθμού UHF με έδρα την Ατλάντα.

Ο Turner είχε το παρατσούκλι «The Mouth of the South» λόγω του ευθύ και συχνά προκλητικού τρόπου που εξέφραζε τις απόψεις του.

Δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που περιλάμβανε τον πρώτο «superstation» καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια για ταινίες και κινούμενα σχέδια, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες όπως οι Atlanta Braves.

Ο Turner ήταν επίσης διεθνώς γνωστός ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος που ίδρυσε το United Nations Foundation, ακτιβιστής που προωθούσε την παγκόσμια κατάργηση των πυρηνικών όπλων και περιβαλλοντολόγος που εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή των βισώνων στη δυτική Αμερική, ενώ δημιούργησε και τη σειρά κινουμένων σχεδίων Captain Planet για να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά γύρω από το περιβάλλον.

Ωστόσο, εκείνο που τον έκανε πραγματικά διάσημο ήταν το τολμηρό του όραμα να μεταδίδει ειδήσεις από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, όλο το 24ωρο, ένα εγχείρημα που τελικά στέφθηκε με επιτυχία.

Το 1991, ο Turner ανακηρύχθηκε «Άνθρωπος της Χρονιάς» από το Time magazine, επειδή «επηρέασε τη δυναμική των γεγονότων και μετέτρεψε θεατές σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Αργότερα πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αποχώρησε από τον επιχειρηματικό χώρο, αλλά συνέχισε να εκφράζει την υπερηφάνειά του για το CNN, το οποίο αποκαλούσε «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

«Ο Ted ήταν ένας βαθιά ενεργός και αφοσιωμένος ηγέτης, τολμηρός, ατρόμητος και πάντα πρόθυμος να στηρίξει το ένστικτό του και να εμπιστευτεί τη δική του κρίση», δήλωσε ο Mark Thompson, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του CNN Worldwide. «Ήταν και θα παραμείνει το πνεύμα που καθοδηγεί το CNN. Ο Ted είναι ο γίγαντας στους ώμους του οποίου στεκόμαστε, και σήμερα όλοι θα κάνουμε μια παύση για να αναγνωρίσουμε την προσφορά του στη ζωή μας και στον κόσμο».

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τα 80ά γενέθλιά του το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Στις αρχές του 2025, ο Τέρνερ νοσηλεύτηκε με ήπια πνευμονία πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης.

«Ο Τεντ ήταν ένας έντονα αφοσιωμένος ηγέτης, ατρόμητος, ατρόμητος και πάντα πρόθυμος να υποστηρίξει μια διαίσθηση και να εμπιστευτεί την κρίση του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του CNN, Μαρκ Τόμσον. «Ήταν και θα είναι πάντα το κυρίαρχο πνεύμα του CNN. Ο Τεντ είναι ο γίγαντας στους ώμους του οποίου στεκόμαστε και όλοι θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο σήμερα για να τον αναγνωρίσουμε και την επίδρασή του στη ζωή μας και στον κόσμο».

Η κόρη του, Λόρα Τέρνερ Σέιντελ, σε μια συνέντευξη στο PEOPLE το 2021, χαρακτήρισε τον πατέρα της «πραγματικό καπετάνιο πλανήτη».

Ο Τέρνερ ήταν επίσης γνωστός ως ιστιοπλόος. Πιλότησε το γιοτ του, Courageous, για να κερδίσει το Κύπελλο Αμερικής του 1977 και εισήχθη στο Hall of Fame του Κυπέλλου Αμερικής το 1993.

Ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος ιδιώτης γαιοκτήμονας στην Αμερική, με περισσότερα από 2 εκατομμύρια στρέμματα γης, σύμφωνα με την Έκθεση Γης 100 του 2025. Κατείχε 45.000 βίσονες σε 14 ράντσα στο Κολοράντο, το Κάνσας, τη Μοντάνα, τη Νεμπράσκα, το Νέο Μεξικό και τη Νότια Ντακότα. Είχε επίσης τρία ράντσα στην Αργεντινή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική συνάντηση για 8χρονο - Λυσσασμένος κάστορας του όρμησε και τον δάγκωσε

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ

18:24ΑΠΟΨΕΙΣ

Το ταμείο της ΕΕ για την ανάκαμψη από την πανδημία χωλαίνει από άποψη διαφάνειας

18:22ANNOUNCEMENTS

Η έκθεση «Van Gogh: The Immersive Experience» ολοκληρώνει τον κύκλο της στην Αθήνα!

18:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Όλο το T-Center με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Εκστρατεία εξόντωσης των τρωκτικών στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν μετά από δύο κρούσματα

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φάλτσο» Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές κλήσεις σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμελήματα

18:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Πώς κάνω αίτηση, ποιοι το δικαιούνται και τι καλύπτει

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Κάθειρξη 18 ετών στον καθηγητή από τη Σητεία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητριών

18:10LIFESTYLE

OPEN: «Κλείδωσε» η πρώτη εκπομπή για την επόμενη χρονιά

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βοσκοτόπια» στα… αλπικά τοπία και ελιές που δεν φύτρωσαν ποτέ - Στο εδώλιο 58 πρόσωπα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

17:59WHAT THE FACT

Νέο διαδικτυακό εργαλείο εντοπίζει πού ήταν το σπίτι σας πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξετάζουμε την πρόταση των ΗΠΑ - Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με εκβιασμούς

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Ryanair ζητά απαγόρευση του αλκοόλ στα αεροδρόμια - Ποιες είναι οι προβληματικές πτήσεις

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρός άνδρας έπειτα από ανατροπή μπετονιέρας

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford επιστρέφει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ

17:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάρτι στο Χρηματιστήριο μετά το δημοσίευμα του Axios: Οι μεγάλοι νικητές

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη στη χαμένη πτήση MH370 - Μετά από 12 χρόνια η «θεωρία της πεταλίδας»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ανατροπή σχολικού λεωφορείου έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ

17:40LIFESTYLE

Η Ντόρα Μπακογιάννη γιόρτασε τα γενέθλιά της κερνώντας... σοκολατάκι - Η χιουμοριστική ανάρτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όταν ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα έλεγε ότι «για το τροχαίο ευθύνεται 100% ο δρόμος» - Πυροβόλησε 6 φορές το 20χρονο παιδί και μετά τον κλωτσούσε - Το χρονικό της ειδεχθούς εκτέλεσης

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Δικαίωση για Γερμανό τουρίστα - Είχε πληρώσει €7.186 ευρώ για διακοπές στην Κω και δεν έβρισκε ξαπλώστρα - Πήρε αποζημίωση

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φάλτσο» Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές κλήσεις σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμελήματα

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα με νεκρό μωρό 18 μηνών - Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βοσκοτόπια» στα… αλπικά τοπία και ελιές που δεν φύτρωσαν ποτέ - Στο εδώλιο 58 πρόσωπα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός... αποκτά παιδί με το σπέρμα του νεκρού γιου της

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το χρονικό που οδήγησε στη δολοφονία - «Ήρθαμε Τετ-α-τετ πριν πυροβολήσει», λέει η αδελφή του θύματος

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ηράκλειο: Ο Παρασύρης πυροβόλησε 6 φορές τον Νικήτα και τον κλωτσούσε ενώ ξεψυχούσε

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

17:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα στην Άνδρο: Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο καπετάνιος - 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας έπεσαν το Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ