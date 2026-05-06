ΗΠΑ: Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ

Ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης Τεντ Τέρνερ, ο οποίος ίδρυσε το CNN - ένα καινοτόμο 24ωρο δίκτυο που άλλαξε ριζικά την τηλεοπτική ενημέρωση - πέθανε την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises.

Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης είχε τρεις συζύγους, τις οποίες είχε χωρίσει: την Τζούντι Νάι, από το 1960 έως το 1964, την Τζέιν Σίρλεϊ Σμιθ, από το 1965 έως το 1988 και τη Φόντα, από το 1991 έως το 2001.

Γεννημένος ως Ρόμπερτ Έντουαρντ Τέρνερ Γ΄ στις 19 Νοεμβρίου 1938 στο Σινσινάτι, ο Τέρνερ μετακόμισε σε ηλικία 9 ετών στη Σαβάνα της Τζόρτζια, όπου ο πατέρας του διηύθυνε μια εταιρεία διαφήμισης σε διαφημιστικές πινακίδες. Μετά τον θάνατο του πατέρα του το 1963, ο Τέρνερ ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση , Turner Advertising. Το 1970, εισήλθε στον τηλεοπτικό χώρο μέσω της εξαγοράς του προβληματικού σταθμού UHF με έδρα την Ατλάντα.

Ο Turner είχε το παρατσούκλι «The Mouth of the South» λόγω του ευθύ και συχνά προκλητικού τρόπου που εξέφραζε τις απόψεις του.

Δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που περιλάμβανε τον πρώτο «superstation» καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια για ταινίες και κινούμενα σχέδια, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες όπως οι Atlanta Braves.

Ο Turner ήταν επίσης διεθνώς γνωστός ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος που ίδρυσε το United Nations Foundation, ακτιβιστής που προωθούσε την παγκόσμια κατάργηση των πυρηνικών όπλων και περιβαλλοντολόγος που εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή των βισώνων στη δυτική Αμερική, ενώ δημιούργησε και τη σειρά κινουμένων σχεδίων Captain Planet για να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά γύρω από το περιβάλλον.

Ωστόσο, εκείνο που τον έκανε πραγματικά διάσημο ήταν το τολμηρό του όραμα να μεταδίδει ειδήσεις από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, όλο το 24ωρο, ένα εγχείρημα που τελικά στέφθηκε με επιτυχία.

Το 1991, ο Turner ανακηρύχθηκε «Άνθρωπος της Χρονιάς» από το Time magazine, επειδή «επηρέασε τη δυναμική των γεγονότων και μετέτρεψε θεατές σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Αργότερα πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αποχώρησε από τον επιχειρηματικό χώρο, αλλά συνέχισε να εκφράζει την υπερηφάνειά του για το CNN, το οποίο αποκαλούσε «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

«Ο Ted ήταν ένας βαθιά ενεργός και αφοσιωμένος ηγέτης, τολμηρός, ατρόμητος και πάντα πρόθυμος να στηρίξει το ένστικτό του και να εμπιστευτεί τη δική του κρίση», δήλωσε ο Mark Thompson, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του CNN Worldwide. «Ήταν και θα παραμείνει το πνεύμα που καθοδηγεί το CNN. Ο Ted είναι ο γίγαντας στους ώμους του οποίου στεκόμαστε, και σήμερα όλοι θα κάνουμε μια παύση για να αναγνωρίσουμε την προσφορά του στη ζωή μας και στον κόσμο».

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τα 80ά γενέθλιά του το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Στις αρχές του 2025, ο Τέρνερ νοσηλεύτηκε με ήπια πνευμονία πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης.

Η κόρη του, Λόρα Τέρνερ Σέιντελ, σε μια συνέντευξη στο PEOPLE το 2021, χαρακτήρισε τον πατέρα της «πραγματικό καπετάνιο πλανήτη».

Ο Τέρνερ ήταν επίσης γνωστός ως ιστιοπλόος. Πιλότησε το γιοτ του, Courageous, για να κερδίσει το Κύπελλο Αμερικής του 1977 και εισήχθη στο Hall of Fame του Κυπέλλου Αμερικής το 1993.

Ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος ιδιώτης γαιοκτήμονας στην Αμερική, με περισσότερα από 2 εκατομμύρια στρέμματα γης, σύμφωνα με την Έκθεση Γης 100 του 2025. Κατείχε 45.000 βίσονες σε 14 ράντσα στο Κολοράντο, το Κάνσας, τη Μοντάνα, τη Νεμπράσκα, το Νέο Μεξικό και τη Νότια Ντακότα. Είχε επίσης τρία ράντσα στην Αργεντινή.