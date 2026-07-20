Νέες τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο

Ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης (ATR-72) και ένα μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) προχώρησαν σήμερα σε έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) και 3 παραβάσεις στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Βορειοανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου το ATR-72 πραγματοποίησε συνολικά έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, ενώ παράλληλα καταγράφηκε μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Από την πλευρά του, το τουρκικό UAV προχώρησε σε δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των παραβάσεων σε τρεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και την πάγια πρακτική που ακολουθείται στο Αιγαίο.

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