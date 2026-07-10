Νέες τουρκικές προκλήσεις: Παραβιάσεις από οπλισμένα F-16 και εικονική αερομαχία

Τουρικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην ανατολική Ρουμανία στις 6 Μαρτίου 2024

Snapshot Στις 10 Ιουλίου 2026, τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 7 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο.

Στις παραβιάσεις συμμετείχαν 2 οπλισμένα F16, 1 CN235, 1 ATR72 και 2 drones.

Πραγματοποιήθηκε εικονική αερομαχία μεταξύ των αεροσκαφών.

Καταγράφηκαν επίσης 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας από τα ίδια αεροσκάφη.

Τα περιστατικά συνέβησαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Νέες τουρκικές προκλήσεις σημειώθηκαν στο Αιγαίο σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Συγκεκριμένα 6 συνολικά αεροσκάφη – ένας σχηματισμός αποτελούμενος από 2 F-16 ένα C-235, ένα ATR-72 αλλά και δύο drones- προχώρησαν σε 7 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου.

Η μία παραβίαση έγινε από τα F-16, τα οποία μάλιστα ήταν οπλισμένα, και οι υπόλοιπες έξι από τα κατασκοπευτικά CN-235. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε και εικονική αερομαχία.

Παράλληλα, σημειώθηκαν και 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Οι δύο από τα F-16, μία από το CN-235, δύο από το ATR και δύο από τα drones.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.