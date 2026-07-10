Νέες τουρκικές προκλήσεις: Παραβιάσεις από οπλισμένα F-16 και εικονική αερομαχία
Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
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- Στις 10 Ιουλίου 2026, τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 7 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο.
- Στις παραβιάσεις συμμετείχαν 2 οπλισμένα F16, 1 CN235, 1 ATR72 και 2 drones.
- Πραγματοποιήθηκε εικονική αερομαχία μεταξύ των αεροσκαφών.
- Καταγράφηκαν επίσης 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας από τα ίδια αεροσκάφη.
- Τα περιστατικά συνέβησαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Νέες τουρκικές προκλήσεις σημειώθηκαν στο Αιγαίο σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Συγκεκριμένα 6 συνολικά αεροσκάφη – ένας σχηματισμός αποτελούμενος από 2 F-16 ένα C-235, ένα ATR-72 αλλά και δύο drones- προχώρησαν σε 7 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου.
Η μία παραβίαση έγινε από τα F-16, τα οποία μάλιστα ήταν οπλισμένα, και οι υπόλοιπες έξι από τα κατασκοπευτικά CN-235. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε και εικονική αερομαχία.
Παράλληλα, σημειώθηκαν και 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Οι δύο από τα F-16, μία από το CN-235, δύο από το ATR και δύο από τα drones.
Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.