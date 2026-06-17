Επτά τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο

Snapshot Στις 17 Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν πέντε παραβάσεις και επτά παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη.

Τα τουρκικά αεροσκάφη περιλάμβαναν ένα ATR

72 και δύο UAV, χωρίς οπλισμό και χωρίς σχηματισμούς.

Πέντε παραβιάσεις αποδόθηκαν στο ATR

72 και δύο στα UAV.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, χωρίς εμπλοκές. Snapshot powered by AI

Σε επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, τουρκικά αεροσκάφη, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, τρία μεμονωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν, εκ των οποίων ένα ATR-72 και δύο UAV, χωρίς να συμμετέχουν σε σχηματισμούς και χωρίς να φέρουν οπλισμό.

Συνολικά καταγράφηκαν πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, εκ των οποίων μία από το ATR-72 και τέσσερις από τα UAV, καθώς και επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, εκ των οποίων πέντε αποδίδονται στο ATR-72 και δύο στα UAV.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές.