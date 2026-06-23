Σοβαρές τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν οπλισμένα F-16 - Δύο εμπλοκές

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο.

Για ακόμη μια μέρα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις.

Συγκεκριμένα, συνολικά πέντε αεροσκάφη, δύο UAV, ένα ATR-72 και ένας σχηματισμός αποτελούμενος από 2 οπλισμένα F-16 προέβησαν σε 7 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις στο Βορειοανατολικό, Νοτιοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο. Μάλιστα σημειώθηκαν και δύο εμπλοκές.

Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 23η ΙΟΥΝΙΟΥ 2026



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (1Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 3 (2 UAV και 1 ATR-72)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 7 (εκ των οποίων 1 από τα F-16, 5 από τα UAV και 1 από το ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 6 (1 από τα F-16 και 5 από το ATR-72)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

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