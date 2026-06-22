Τουρκικά ΜΜΕ: SPIKE NLOS στα ελληνικά ελικόπτερα Apache με στόχο την Τουρκία

Χάρη σε αυτή τη δυνατότητα, τα ελικόπτερα Apache θα είναι σε θέση να πλήττουν άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, συστήματα αεράμυνας, ραντάρ, κέντρα διοίκησης και ναυτικούς στόχους από ασφαλείς αποστάσεις

Μάνος Χατζηγιάννης

Τουρκικά ΜΜΕ: SPIKE NLOS στα ελληνικά ελικόπτερα Apache με στόχο την Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ελλάδα ενσωματώνει πυραύλους SPIKE NLOS στα επιθετικά ελικόπτερα AH64 Apache, αυξάνοντας την ισχύ πυρός και την ικανότητα κρούσης πέρα από την οπτική επαφή (BLOS).
  • Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αφορά 19 ελικόπτερα AH64A+, από τα οποία τα 9 θα εξοπλιστούν με το σύστημα SPIKE NLOS, με ολοκλήρωση έως το φθινόπωρο του 2026.
  • Οι πύραυλοι SPIKE NLOS επιτρέπουν στα ελικόπτερα να πλήττουν στόχους υψηλής αξίας, όπως άρματα μάχης, συστήματα αεράμυνας και ναυτικούς στόχους, χωρίς άμεση ορατότητα.
  • Τουρκικά ΜΜΕ εκφράζουν ανησυχία και κατηγορούν την Ελλάδα για πρόκληση μέσω της ενσωμάτωσης αυτών των όπλων με στόχο την Τουρκία.
  • Η Ελλάδα διαθέτει επίσης υπερηχητικούς πυραύλους Israeli Rampage, με εμβέλεια 250 χλμ και ταχύτητα 1,6 Μαχ, που εκτοξεύονται από F16 και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί στην αποτροπή στο Αιγαίο.
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Εμφανής είναι η ανησυχία στα τουρκικά ΜΜΕ για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας μας.

Τουρκικό δημοσίευμα κατηγορεί την Αθήνα ότι τοποθέτησε «θανατηφόρους πυραύλους σε επιθετικά ελικόπτερα και με αυτόν τον τρόπο προκαλεί μια κατάσταση με στόχο την Τουρκία».

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει:

Η Ελλάδα, η οποία εξοπλίζεται μανιωδώς ενάντια στην Τουρκία, έχει πλέον αρχίσει να ενσωματώνει πυραύλους SPIKE NLOS στα επιθετικά της ελικόπτερα. Δυστυχώς, προκαλούν μια κατάσταση και ο στόχος τους είναι η Τουρκία.

Η Ελλάδα έχει εισέλθει σε μια νέα φάση στο πρόγραμμα ενσωμάτωσης πυραύλων SPIKE NLOS, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά την ισχύ πυρός των επιθετικών ελικοπτέρων AH-64 Apache. Τεχνικές ομάδες της Ελληνικής Αεροπορίας Στρατού και της Elbit Systems με έδρα το Ισραήλ έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν πυραύλους SPIKE NLOS στα πρώτα ελικόπτερα Apache.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα ελικόπτερα Apache εκσυγχρονίζονται για να μεταφέρουν, να στοχεύουν και να βάλλουν με πυραύλους SPIKE NLOS ισραηλινής κατασκευής. Με την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης, η Ελλάδα στοχεύει να παρέχει στον στόλο των Apache την ικανότητα ακριβούς κρούσης πέρα ​​από την οπτική επαφή (BLOS).

Το SPIKE NLOS (Non Line Of Sight) ξεχωρίζει ως ένα ηλεκτροοπτικό σύστημα κατευθυνόμενων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που αναπτύχθηκε από την Rafael. Με δυνατότητα εμβέλειας περίπου 32 χιλιομέτρων από χερσαίες και θαλάσσιες πλατφόρμες, το σύστημα μπορεί να επιχειρεί σε ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις από αερομεταφερόμενες πλατφόρμες.
Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του πυραύλου είναι η ικανότητά του να εμπλέκει τον στόχο χωρίς ο χειριστής να χρειάζεται να έχει άμεση ορατότητα. Το σύστημα, το οποίο παρέχει μετάδοση εικόνας καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, επιτρέπει στον χειριστή να ενημερώνει ή να αλλάζει τον στόχο.
Χάρη σε αυτή τη δυνατότητα, τα ελικόπτερα Apache θα είναι σε θέση να πλήττουν άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, συστήματα αεράμυνας, ραντάρ, κέντρα διοίκησης και ναυτικούς στόχους από ασφαλείς αποστάσεις.

Η Ελληνική Αεροπορία Στρατού χρησιμοποιεί πυραύλους AGM-114 Hellfire στα ελικόπτερα AH-64A+ και AH-64DHA Longbow εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, οι πρόσφατες συγκρούσεις, ιδιαίτερα ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουν αναδείξει τους κινδύνους των επιθετικών ελικοπτέρων που επιχειρούν κοντά στις πρώτες γραμμές. Με την ενσωμάτωση του SPIKE NLOS, η ιδέα της αποστολής των Apache θα αλλάξει επίσης. Τα ελικόπτερα θα πάψουν να είναι απλώς πλατφόρμες εγγύς αεροπορικής υποστήριξης και θα μετατραπούν σε μονάδες επίθεσης με δυνατότητα αντιπαράθεσης, ικανές να χτυπήσουν στόχους υψηλής αξίας από μεγάλες αποστάσεις.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της Ελλάδας περιλαμβάνει συνολικά 19 ελικόπτερα AH-64A+ Apache. Σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια, 9 από αυτά θα διαμορφωθούν για να λειτουργούν με το σύστημα SPIKE NLOS. Οι εργασίες εκτελούνται στη βάση της Αεροπορίας Στρατού στην Αλεξάνδρεια. Ο εκσυγχρονισμός, που αναλαμβάνεται από ειδικούς της Elbit Systems και ελληνικό τεχνικό προσωπικό, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το φθινόπωρο του 2026. Μετά τον εκσυγχρονισμό, ο στόλος AH-64A+ θα επιχειρεί παράλληλα με τα ελικόπτερα AH-64DHA Longbow, την πιο προηγμένη παραλλαγή Apache της Ελλάδας.

Ισραηλινό μέσο για υπερηχητκό πύραυλο

Και μιας ο λόγος περίπ πυραύλων, ισραηλινό μέσο αναφέρει ότι ο υπερηχητικός πύραυλος «Israeli Rampage» της Ελλάδας αλλάζει τα δεδομένα. Αυτό το όπλο βάρους 570 kg πετάει με ταχύτητα 1,6 Μαχ, έχει εμβέλεια 250 km και ακρίβεια CEP 10 m. Εκτοξεύεται από αεροσκάφη F-16 και χτυπάει οχυρά και αεροδρόμια υπό σχεδόν κάθετη γωνία, παρακάμπτοντας τις παρεμβολές GPS. Σύμφωνα με την ισραηλινή πηγή έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε πραγματικές μάχες για την αποτροπή στο Αιγαίο.

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