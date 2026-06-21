Επαναφέρει τις απειλές του γεωτρύπανου η Τουρκία

Η Τουρκία σχεδιάζει την έξοδο του γεωτρύπανου «Αμπντουλχαμίτ Χαν» σε αχαρτογράφητες περιοχές της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και του Αιγαίου, ως απάντηση στην πρόσφατη ενεργειακή συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Επαναφέρει τις απειλές του γεωτρύπανου η Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε τροχιά κλιμάκωσης της έντασης εισέρχεται η Ανατολική Μεσόγειος, καθώς η Τουρκία προετοιμάζει το έδαφος για δυναμική επιστροφή των ερευνητικών της σκαφών στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Γενί Σαφάκ, το οποίο επικαλείται πηγές μέσα από το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας, η τουρκική κυβέρνηση σχεδιάζει να στείλει το μεγαλύτερο γεωτρύπανο που διαθέτει, το «Αμπντουλχαμίτ Χαν», για νέες έρευνες υδρογονανθράκων. Οι σχεδιασμοί αυτοί αφορούν θαλάσσια οικόπεδα που δεν έχουν αδειοδοτηθεί ή ερευνηθεί στο παρελθόν. Την ίδια ώρα, η κινητικότητα αυτή συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη υπογραφή διακήρυξης στο Χιούστον για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, με τη ρητή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξέλιξη αυτή αντιμετωπίζεται από τον τουρκικό τύπο ως ένα ευρύ αντιτουρκικό μέτωπο που επιχειρεί να αποκλείσει τη χώρα από την ενεργειακή εξίσωση της περιοχής.

Οι περιοχές των ερευνών και το διπλωματικό παρασκήνιο


Η Άγκυρα αισθάνεται εμφανώς στριμωγμένη από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις. Όπως ανακοινώθηκε, ως το επικρατέστερο σημείο για την έναρξη των νέων παράνομων τουρκικών γεωτρήσεων θεωρείται η θαλάσσια περιοχή βόρεια από τα κατεχόμενα, σε ζώνες που το ψευδοκράτος έχει υποτίθεται παραχωρήσει άδεια στην Τουρκία, θίγοντας άμεσα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κι όμως, οι βλέψεις της Άγκυρας δεν σταματούν εκεί, αφού εξετάζονται σοβαρά και περιοχές στο Ανατολικό Αιγαίο τις οποίες η Τουρκία θεωρεί αυθαίρετα ως δική της υφαλοκρηπίδα. Η νευρικότητα της τουρκικής πλευράς εντείνεται από την παύση του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στο Τελ Αβίβ, απεμπλεγμένο πλέον από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να στρέψει ξανά την προσοχή του και το ενδιαφέρον του στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου, ενισχύοντας τους ενεργειακούς του σχεδιασμούς με την Αθήνα και τη Λευκωσία.

Το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας μοιάζει αυτή τη στιγμή να μετατρέπεται σε μια απομονωμένη ρητορική φαντασίωση που δεν βρίσκει κανέναν υποστηρικτή στη διεθνή σκηνή. Παρόλα αυτά, η ηγεσία της γειτονικής χώρας συνεχίζει να βρυχάται και να απειλεί, προχωρώντας παράλληλα και σε κινήσεις οικονομικής ενίσχυσης των ταμείων της.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τουρκικό Υπουργείο Μεταφορών έθεσε σε εφαρμογή την αύξηση κατά 15% στα τέλη διέλευσης από τα Στενά του Βοσπόρου με στόχο την άμεση εισροή κρατικών εσόδων. Η κίνηση αυτή φανερώνει την πίεση που δέχεται η οικονομία της χώρας, ενώ η επικείμενη έξοδος του γεωτρύπανου «Αμπντουλχαμίτ Χαν» αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Άγκυρας στην προσπάθειά της να ανατρέψει τα δεδομένα που διαμορφώνει η συμμαχία των τεσσάρων κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο.

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