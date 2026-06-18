Συμβούλιο Ασφαλείας Τουρκίας: Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο

Snapshot Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα που βλάπτουν τα δικαιώματα της ΤΔΒΚ και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία δηλώνει αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων ως εγγυήτρια χώρα.

Επιβεβαιώθηκε η συνέχιση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος με σκοπό την εθνική ασφάλεια και ειρήνη.

Εκφράστηκε ικανοποίηση για τη συμφωνία Ιράν

ΗΠΑ και δέσμευση για υποστήριξη της ειρήνης στη Συρία και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Καταδικάστηκαν οι επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, Δυτική Όχθη και Λίβανο, και ζητήθηκε από τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει. Snapshot powered by AI

Ειδική αναφορά στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και προειδοποίηση ότι θα υπερασπιστεί τους Τουρκοκύπριους με... όλα τα απαραίτητα μέτρα, περιελάμβανε η ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, του οποίου η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας συνεδρίασε υπό την προεδρία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση τόνισε ότι «η Τουρκία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας χώρας, είναι ικανή και αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων και ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο γεγονός που θα έβλαπτε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της ΤΔΒΚ ή θα έβλαπτε την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την προεδρία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδόθηκε ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας περιελάμβανε τα ακόλουθα σημεία:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με αποφασιστικότητα και επιτυχία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ενάντια σε κάθε είδους απειλές και κινδύνους για την εθνική μας ενότητα, αλληλεγγύη και επιβίωση, κυρίως κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και ISIS, καθώς και για τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις.

2. Αξιολογήθηκαν οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την επίτευξη των στόχων μιας Τουρκίας ως Περιοχής Χωρίς Τρομοκρατία, οι οποίοι είναι κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της χώρας και της περιοχής μας, και επιβεβαιώθηκε η ισχυρή βούληση να απελευθερωθεί το έθνος μας και οι γείτονές μας από το βαρύ βάρος της τρομοκρατίας.

3. Συζητήθηκαν οι επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος· τονίστηκε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο την απόλυτη διαφύλαξη της ειρήνης και της ασφάλειας όλων των πολιτών μας, ιδίως των παιδιών και των νέων μας, θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα.

4. Τονίστηκε ότι η Τουρκία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας χώρας, είναι ικανή και αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων και ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο γεγονός που θα έβλαπτε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της ΤΔΒΚ και θα έβλαπτε την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.

5. Εκφράστηκε ικανοποίηση για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και τονίστηκε η σημασία της μη διατάραξης της διαδικασίας· αναφέρθηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

6. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί προς την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ηρεμίας στη Συρία χαιρετίστηκε και τονίστηκε ότι η υποστήριξή μας στις προσπάθειες για την ενίσχυση της ενότητας και της ακεραιότητας της Συρίας και την προώθηση της ανάπτυξής της θα συνεχιστεί.

7. Αναφέρθηκε ότι οι επιθετικές ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης, οι οποίες συνεχίζουν να παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, να διαπράττουν τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη και να επιτίθενται στο καθεστώς της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του Τζαμιού Αλ-Άκσα, καθώς και να υπονομεύουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η διεθνής κοινότητα καλείται να λάβει θέση αρχών κατά της επίμονης περιφρόνησης των παγκόσμιων ανθρωπιστικών αξιών και του διεθνούς δικαίου από την ισραηλινή κυβέρνηση.

8. Επιβεβαιώθηκε η ισχυρή μας δέσμευση για τη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας που έχει καθιερωθεί με το Ιράκ σε όλους τους τομείς, ακόμη και με τη νέα ιρακινή κυβέρνηση, και τονίστηκε η υποστήριξή μας για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στο Ιράκ.

9. Συζητήθηκε η τελευταία κατάσταση στον Ρωσοουκρανικό Πόλεμο· τα μέρη που ευθύνονται για την κλιμάκωση της σύγκρουσης και την εξάπλωσή της σε γειτονικές περιοχές, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα, παροτρύνθηκαν να λάβουν άμεσα μέτρα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

10. Αξιολογήθηκε η πορεία των εξελίξεων σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο· σημειώθηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διατήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των φιλικών και αδελφών αφρικανικών χωρών, καθώς και την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην ήπειρο.

11. Συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στον Νότιο Καύκασο.

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