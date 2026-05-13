Χανταϊός: Υπάρχουν θεραπείες και εμβόλια; - Τα συμπτώματα - Στο 40% η θνητότητα

Ένα ερώτημα που επανέρχεται έντονα είναι αν το ξέσπασμα του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο «Hondius» θα δώσει ώθηση στην έρευνα γύρω από αυτόν τον ιό, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν είχε προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή, ούτε καν από την επιστημονική κοινότητα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία στοχευμένη θεραπεία, ειδικά για τον χανταϊό της υποομάδας Andes, τον μόνο που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και του οποίου η θνητότητα εκτιμάται γύρω στο 40%. Μια πρώην Γαλλίδα επιβάτιδα της κρουαζιέρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Bichat στο Παρίσι.

Ο ιός αυτός εντοπίζεται κυρίως στη Νότια Αμερική (Χιλή, Αργεντινή) και προκαλεί περίπου 50 έως 100 κρούσματα ετησίως, κυρίως μέσω μετάδοσης από τρωκτικά (ζωονοτική μετάδοση μέσω των εκκρίσεών τους).

Όπως συμβαίνει με πολλές «παραμελημένες τροπικές ασθένειες», η ανάπτυξη θεραπειών είναι δύσκολη, λόγω του μικρού αριθμού ασθενών για κλινικές δοκιμές και της περιορισμένης χρηματοδότησης.

Δεν υπάρχει ακόμη ειδική θεραπεία ή εγκεκριμένο εμβόλιο. Οι υπάρχουσες επιλογές είναι κυρίως υποστηρικτικές, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται σε αντιικά, αντισώματα και πειραματικά εμβόλια που βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης.

Η σημερινή θεραπεία

Οι υπάρχουσες θεραπείες στοχεύουν κυρίως στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Ο ιός προσβάλλει τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων, προκαλώντας διαρροή υγρών από τα αγγεία προς τους ιστούς, με αποτέλεσμα πτώση της αρτηριακής πίεσης και κακή αιμάτωση των οργάνων.

Όταν προσβάλλονται οι πνεύμονες, η ανταλλαγή οξυγόνου μειώνεται, οδηγώντας σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει:

οξυγονοθεραπεία

μηχανικό αερισμό (διασωλήνωση)

σε βαριές περιπτώσεις, ECMO (εξωσωματική οξυγόνωση αίματος)

Αντισώματα και νέες προσεγγίσεις

Μια υποσχόμενη στρατηγική είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα, δηλαδή εργαστηριακά αντισώματα που χορηγούνται απευθείας στους ασθενείς.

Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένα μπορούν να προστατεύσουν από πολλούς ιούς σε πειραματικά μοντέλα.

Ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το Ινστιτούτο Παστέρ, βρίσκονται σε προκλινικό στάδιο ανάπτυξης αντίστοιχων θεραπειών.

Εμβόλια: ακόμη σε πρώιμο στάδιο

Το πιο προχωρημένο εμβόλιο έχει φτάσει στη φάση 1 κλινικών δοκιμών, όπου αξιολογείται η ασφάλεια.

Πρόκειται για εμβόλιο DNA που έχει δείξει παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων, όμως απαιτεί πολλαπλές δόσεις.

Το βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξή του είναι η χρηματοδότηση και η δυσκολία διεξαγωγής μεγάλων δοκιμών λόγω των λίγων περιστατικών.