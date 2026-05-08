Bloomberg: Το σχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο 

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα το νομοσχέδιο ενδέχεται να πυροδοτήσει εντάσεις στη Μεσόγειο

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα /  EUROKINISSI

  • Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου.
  • Το νομοσχέδιο στοχεύει να εδραιώσει τις τουρκικές διεκδικήσεις και να δηλώσει επίσημα την κυριότητα πιθανών πόρων φυσικού αερίου.
  • Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να υπολογίζεται μόνο από την ηπειρωτική χώρα, αντίθετα με την ελληνική προσέγγιση που δίνει δικαιώματα στα νησιά.
  • Το σχέδιο μπορεί να αυξήσει τις εντάσεις με την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, που έχουν εκφράσει ανησυχίες για την κυριαρχία τους.
  • Η Ουάσιγκτον καλεί Ελλάδα και Τουρκία να διατηρήσουν διάλογο για τις δραστηριότητες εξερεύνησης φυσικού αερίου στην περιοχή.
Προβληματισμό προκαλεί δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο, η Τουρκία ετοιμάζεται να υποβάλει νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο με σκοπό να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία «σε αμφισβητούμενες περιοχές» - όπως τις χαρακτηρίζει -του Αιγαίου και της Μεσογείου

Το Bloomberg επικαλείται πηγές που έχουν γνώση του θέματος και σημειώνει πως ένα τέτοιο νομοθέτημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε όξυνση των εντάσεων σε μια περιοχή με υφιστάμενα και πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα το Bloomberg αναφέρει:

Η Τουρκία ετοιμάζεται να υποβάλει νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, διακινδυνεύοντας την όξυνση των εντάσεων σε μια περιοχή με υπάρχοντα και πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί το πρώτο βήμα της Τουρκίας για να εδραιώσει τις διεκδικήσεις της και να δηλώσει επίσημα την κυριότητα πιθανών πόρων φυσικού αερίου, δήλωσαν τα άτομα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και αυτά της αυτοαποκαλούμενης Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (σ.σ. κατεχόμενα) στον αγώνα για το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα καυτό σημείο αλληλεπικαλυπτόμενων εδαφικών διεκδικήσεων. Αυτή την εβδομάδα, ένας κορυφαίος σύμμαχος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
«Η Τουρκία δεν είναι χώρα που επιδιώκει εντάσεις», δήλωσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσέλι, ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος, στο κοινοβούλιο την Τετάρτη. «Ωστόσο, οποιαδήποτε κίνηση που αγνοεί τα δικαιώματά της, τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή τους Τουρκοκύπριους θα συναντήσει σθεναρή αντίδραση.»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Ελλάδα επιμένει ότι τα νησιά μπορούν να καθορίζουν τα όρια της υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ η Τουρκία απορρίπτει αυτή την προσέγγιση και υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να υπολογίζεται μόνο από την ηπειρωτική χώρα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να επιβεβαιώσει την τουρκική άποψη σε επίσημη μορφή για πρώτη φορά, ανέφεραν οι πηγές. Δεν είναι σαφές πότε θα συζητηθεί το νομοσχέδιο.

Οι πιθανές διεκδικήσεις της Τουρκίας ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις εντάσεις με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα υπεράκτια αποθέματα φυσικού αερίου στα ανοικτά της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, καθώς η χώρα έχει επίσημα κυριαρχία επί ολόκληρου του νησιού.

Η Ουάσιγκτον έχει παροτρύνει την Ελλάδα και την Τουρκία να διατηρήσουν τον διάλογο για να συζητήσουν τον τρόπο αντιμετώπισης των δραστηριοτήτων εξερεύνησης. Η ΕΕ έχει απειλήσει στο παρελθόν την Τουρκία με κυρώσεις για την ενεργειακή της εξερεύνηση στην ανατολική Μεσόγειο, ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου για την υπεράσπιση της κυριαρχίας τους.

Η Κύπρος είναι ουσιαστικά διαιρεμένη από τότε που ο τουρκικός στρατός κατέλαβε το βόρειο τρίτο του νησιού το 1974, μετά από μια απόπειρα πραξικοπήματος κατά την οποία μια στρατιωτική χούντα στην Αθήνα προσπάθησε να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα. Το αυτοαποκαλούμενο κράτος της τουρκοκυπριακής μειονότητας στο βορρά, το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα, διεκδικεί κάθε ενεργειακό πόρο που ανακαλύπτεται στα ανοικτά των ακτών.

Η Ελλάδα θεωρεί την τουρκική ενέργεια ως εισβολή, ενώ η Τουρκία την θεωρεί ως κίνηση για την προστασία των Τουρκοκυπρίων.

