Η Gen Z με το TikTok «σύστησε» στον κόσμο τον ελίτ Χορό της Όπερας της Βιέννης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Χορός της Όπερας της Βιέννης, μία κλειστή - σχετικά και πανάκριβη - εκδήλωση αρχικά της ευρωπαϊκής ελίτ, είναι άλλο ένα «κάστρο που έπεσε» και υπεύθυνοι γι' αυτό είναι οι πρωτοεμφανιζόμενοι της γενιάς Gen Z που «αποκάλυψαν» στον κόσμο τα μυστικά της, ανεβάζοντας από την εντυπωσιακή βραδιά βίντεο στο TikTok.

Ο λαμπερός 68ος ετήσιος χορός, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, είδε γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών, να κάνουν το ντεμπούτο τους στη Βιέννη.

Ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1814 για να διασκεδάσει την αριστοκρατία μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους, αλλά πιο πρόσφατα έγινε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με influencers να καταγράφουν κάθε λεπτομέρεια της εκδήλωσης - όπου τα εισιτήρια κοστίζουν έως και 26.000 ευρώ.

Πρόκειται για μια μεγάλη υπόθεση, που εκτείνεται σε εννέα ορόφους, με περισσότερα από 20 μπαρ και μπουφέδες, συμπεριλαμβανομένου ενός σαλονιού σαμπάνιας και ενός μπαρ αφιερωμένου στο Campari, πέντε πίστες χορού που παίζουν πάνω από 16 διαφορετικά είδη μουσικής και μια παράσταση από την Κρατική Όπερα της Βιέννης.

Κάθε μία από τις πρωτοεμφανιζόμενες έκανε το μακιγιάζ της από έναν καλλιτέχνη της Lancôme, ενώ η Wella ολοκλήρωσε το χτένισμα, και η Swarovski παρείχε τα διαμάντια.

Η πρωτοεμφανιζόμενη Anna Dowling μπήκε στο TikTok για να μοιραστεί μια κλεφτή ματιά στην προετοιμασία της για τη λαμπερή περίσταση, η οποία την είδε να φτιάχνει επαγγελματικά τα μαλλιά της δίπλα στη μητέρα της πριν φορέσει ένα λευκό φόρεμα.

Εν τω μεταξύ, η Γερμανίδα influencer και blogger Leonie Hanne, η οποία μπορεί να υπερηφανεύεται για πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο TikTok, άπλωσε τα διαμαντένια κοσμήματά της σε ένα δίσκο καθώς ετοιμαζόταν για το διάσημο γεγονός.

Η Leonie, μοιράστηκε επίσης ένα κλιπ με την ίδια να στροβιλίζεται με το ροζ φόρεμα και τα λευκά γάντια της ενώ βρισκόταν μέσα στον χώρο.

Δεν ήταν μόνο οι γυναίκες και ο Nils Kuesel, από το Βερολίνο, μοιράστηκε ένα κλιπ με το αστραφτερό διαμαντένιο ρολόι και το δαχτυλίδι του από τη Swarovski.

Αλλού, η δημιουργός περιεχομένου Anna Strigl, η οποία φορούσε ένα πολύχρωμο φόρεμα Alexandra Gogolok-Nagl, μοιράστηκε ένα κλιπ με την ίδια να απολαμβάνει ένα παγωτό 9 ευρώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Έγραψε, όταν μεταφράστηκε στα αγγλικά: «Ο Χορός της Όπερας της Βιέννης είναι πραγματικά εντυπωσιακός και σε κάποιο βαθμό, καταλαβαίνω τις τιμές, δεδομένου του τεράστιου πλήθους».

Άλλα βίντεο από το εσωτερικό του χώρου έδειχναν τους παρευρισκόμενους να μπαίνουν και να βγαίνουν ο ένας από τον άλλο στην πίστα καθώς έπαιζαν το βαλς.

Και το πάρτι δεν σταμάτησε εκεί. Οι πρωτοεμφανιζόμενοι χόρευαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, συμπεριλαμβανομένης της Laetitia Hofer, η οποία ηχογράφησε τον εαυτό της να χορεύει έξω με φίλους ενώ όλοι φορούσαν μια τιάρα Swarovski.

Η Swarovski σχεδιάζει την τιάρα για τον Χορό της Όπερας της Βιέννης από το 1956 και η φετινή δημιουργήθηκε από την Global Creative Director της μάρκας, Giovanna Engelbert.

Το statement κομμάτι ήταν διακοσμημένο με πάνω από 350 κρύσταλλα και ήταν εμπνευσμένο από το έμβλημα του κύκνου της εταιρείας.

Τα εισιτήρια για την εκδήλωση της περασμένης Πέμπτης κυμαίνονται έως και 26.000 € για το διευρυμένο πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό χώρο και μια υπηρεσία φαγητού και ποτών. Η γενική είσοδος κοστίζει 410 ευρώ,

Για να υποβάλει αίτηση ως πρωτοεμφανιζόμενο, κάθε ζευγάρι πρέπει να περάσει από μια διαδικασία ακρόασης, καθώς και να έχει «πολύ καλές δεξιότητες βαλς στο αριστερό χέρι», αναφέρει ο ιστότοπος.

Το τελευταίο είναι χρήσιμο για το «Everyone waltz» που βλέπει όλους τους καλεσμένους να ανεβαίνουν στην πίστα για να ολοκληρώσουν τον μαγικό χορό πριν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα.

Το Opera Ball είναι γνωστό για τους καλεσμένους του, με τον αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο Richard Lugner να πληρώνει χιλιάδες για να φέρει διασημότητες, όπως η Kim Kardashian και η Geri Halliwell.

Οι προετοιμασίες για την επίσημη εκδήλωση ξεκινούν εβδομάδες πριν από το βράδυ, με τα νεαρά ζευγάρια να αφοσιώνονται στις πρόβες και να περνούν ώρες ολοκληρώνοντας τις τελευταίες πινελιές στα ρούχα τους.

Κάθε εκδήλωση έχει έναν ενδυματολογικό κώδικα βραδινού ντυσίματος, που σημαίνει λευκές γραβάτες και ουρές για τους άνδρες, φορέματα μέχρι το πάτωμα για τις γυναίκες και λευκά γάντια όπερας για τις πρωτοεμφανιζόμενες.

Ο χορός ξεκινά γύρω στις 8:15 μ.μ. όταν οι καλεσμένοι εμφανίζονται στο αυτοκρατορικό μπαλκόνι και παίζεται ο εθνικός ύμνος, ακολουθούμενος από τον ευρωπαϊκό ύμνο.

Η ετήσια εκδήλωση προσελκύει περισσότερους από 5.000 παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένων μελών της αυστριακής κυβέρνησης μαζί με μια χούφτα διασημοτήτων της A-list.

Διάσημα πρόσωπα που παρευρέθηκαν φέτος, ήταν η κόρη του Τζουντ Λο και της Σάντι Φροστ, Άιρις Λο, ο ηθοποιός Εντ Γουέστγουικ και οι ξαδέρφες του πρίγκιπα Γουίλιαμ, Λαίδη Ελίζα και Λαίδη Αμέλια Σπένσερ, κόρες του κόμη Τσαρλς Σπένσερ.

