Μην κοιμάστε με το κινητό: Το νυχτερινό φως μπορεί να επηρεάζει σοβαρά τον οργανισμό

Ο τεχνητός φωτισμός τη νύχτα διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό και το ανοσοποιητικό σύστημα άγριων τρωκτικών, αυξάνοντας τη θνησιμότητα έως 2,35 φορές

  • Η μελέτη του Πανεπιστημίου Τελ Αβίβ είναι η πρώτη που συνδέει άμεσα τον νυχτερινό τεχνητό φωτισμό με μείωση της ανοσολογικής άμυνας σε θηλαστικά.
  • Ο τεχνητός φωτισμός αποτελεί παράγοντα περιβαλλοντικής πίεσης που επηρεάζει τη φυσική ισορροπία των οικοσυστημάτων.
  • Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημαντική επίδραση της φωτορύπανσης όχι μόνο στη συμπεριφορά αλλά και στη βιολογική ανθεκτικότητα των ζώων.
  • Η μελέτη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ερευνών που δείχνουν ότι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως ο φωτισμός και ο θόρυβος, επηρεάζουν τη φυσιολογία και τη συμπεριφορά της άγριας ζωής.
Νέα επιστημονική μελέτη προειδοποιεί ότι ο τεχνητός φωτισμός τη νύχτα ενδέχεται να έχει πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί μέχρι σήμερα, καθώς μπορεί να διαταράσσει βασικούς βιολογικούς μηχανισμούς των ζώων, αλλά και να σχετίζεται ευρύτερα με καθημερινές πηγές φωτός όπως τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται τη νύχτα.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, δείχνει ότι ακόμη και χαμηλής έντασης τεχνητό φως τη νύχτα – αντίστοιχο με αυτό του οδικού φωτισμού ή της οθόνης ενός κινητού – μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον κιρκάδιο ρυθμό και το ανοσοποιητικό σύστημα άγριων τρωκτικών, οδηγώντας σε αύξηση της θνησιμότητας έως και 2,35 φορές.

Πώς επηρεάζεται η «βιολογική ρολόι» των ζώων

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο είδη τοπικών θηλαστικών στο Ζωολογικό Κήπο του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ: τον χρυσό ακανθωτό ποντικό και τον κοινό ακανθωτό ποντικό.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο τεχνητός φωτισμός τη νύχτα δεν επηρεάζει μόνο τον ύπνο και τον φυσικό κιρκάδιο ρυθμό των ζώων, αλλά φαίνεται να αποδυναμώνει και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού τους συστήματος.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη παγκοσμίως που συνδέει άμεσα τον νυχτερινό τεχνητό φωτισμό με μείωση της ανοσολογικής άμυνας σε θηλαστικά.

Αυξανόμενη ανησυχία για περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η μελέτη αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα σύνολο πρόσφατων επιστημονικών ευρημάτων που δείχνουν πως οι ανθρώπινες παρεμβάσεις – όπως ο θόρυβος και ο φωτισμός – επηρεάζουν βαθιά τη συμπεριφορά και τη φυσιολογία των ζώων.

Πριν από λίγες εβδομάδες, άλλη έρευνα από το Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν είχε δείξει ότι η ηχορύπανση επηρεάζει τη συμπεριφορά άγριων πτηνών, ιδιαίτερα των πουλιών.

Τι λένε οι επιστήμονες

Η έρευνα για τον τεχνητό φωτισμό πραγματοποιήθηκε από την υποψήφια διδάκτορα Hagar Vardi-Naim, υπό την επίβλεψη των καθηγητών Yariv Wine και Noga Kronfeld-Schor, οι οποίοι ειδικεύονται στην ανοσολογία και τη ζωολογική φυσιολογία.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα αποτελέσματα αναδεικνύουν μια λιγότερο γνωστή αλλά κρίσιμη διάσταση της φωτορύπανσης, η οποία δεν επηρεάζει μόνο τη συμπεριφορά, αλλά και τη βιολογική ανθεκτικότητα των ζώων.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ακόμη και χαμηλής έντασης τεχνητός φωτισμός τη νύχτα μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας περιβαλλοντικής πίεσης, επηρεάζοντας τη φυσική ισορροπία των οικοσυστημάτων και θέτοντας νέα ερωτήματα για τις επιπτώσεις της φωτορύπανσης στη βιοποικιλότητα.

