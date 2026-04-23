Η γενιά που κάνει πάρτι χωρίς κινητά, χωρίς φίλτρα: Η νέα κουλτούρα της νυχτερινής ζωής

Offline για μία ολόκληρη νύχτα – Όταν τα πάρτι γίνονται χωρίς κινητά

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Καθώς η τεχνολογία κυριαρχεί στη διάδραση και την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων ανά τον κόσμο, ένα αναδυόμενο «κύμα» νέων επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τους όρους της διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Μακριά από οθόνες, ειδοποιήσεις και την αδιάκοπη καταγραφή της καθημερινότητας, τα λεγόμενα phone–free πάρτι αναδεικνύονται σε πεδία πειραματισμού για μία εμπειρία διαφορετική. Πρόκειται για μία αντίδραση απέναντι στη συνήθεια του αδιάλειπτου scrolling, που «φωτίζει» την αυξανόμενη ανάγκη για αυθεντική παρουσία, ιδιωτικότητα και ουσιαστική σύνδεση με τον άλλον.

Δημοσιογράφος του USAToday βρέθηκε σε ένα τέτοιο πάρτι και περιέγραψε με περίσσια παραστατικότητα κάθε ώρα που πέρασε σε ένα μικρό διαμέρισμα στη γειτονιά East Williamsburg του Μπρούκλιν, στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης.

«Το αλκοόλ ρέει, η μουσική χτυπά δυνατά και οι παρευρισκόμενοι λικνίζονται ο ένας πάνω στον άλλον στην πίστα. Βάζω το χέρι στην πίσω τσέπη του τζιν για να απαθανατίσω τη στιγμή με το κινητό μου και συνειδητοποιώ ότι είναι άδεια. Βρίσκομαι σε ένα πάρτι χωρίς κινητά στο Μπρούκλιν και δεν μοιάζει καθόλου με αυτό που περίμενα», γράφει αρχικά.

Το φυλλάδιο για το πάρτι υποσχόταν «μία γιορτή της κοινωνικής ζωής όπως θα έπρεπε να είναι: Απόλυτα ελεύθερη από τον έλεγχο των άπληστων τεχνολογικών πλατφορμών», μαζί με immersive τέχνη, τελετουργίες και DJ.

«Μέχρι να φτάσω στη μη σηματοδοτημένη είσοδο, ακούω ήδη τη house μουσική να πάλλεται μέσα από τους τοίχους. Μέσα, παραδίδω το κινητό μου σε έναν διοργανωτή, που το τοποθετεί σε μία θήκη μαζί με δεκάδες άλλα. Στη θέση του κρατώ ένα ογκώδες παλιομοδίτικο μικρόφωνο, ένα σημειωματάριο και ένα μολύβι», περιγράφει.

Ολοένα και περισσότεροι νέοι απορρίπτουν τα smartphones και αυτό εξελίσσεται σε κίνημα. «Ποιος έμαθε για αυτό μέσω Instagram;» φωνάζει νωρίς το βράδυ ο διοργανωτής.

Κανείς δεν σηκώνει το χέρι και αυτό γιατί πρέπει να είσαι offline –αλλά και «μέσα στα πράγματα»– για να μάθεις για αυτά τα, κατά κάποιον τρόπο, υπόγεια πάρτι.

Οι παρευρισκόμενοι αναφέρουν ότι έμαθαν για τη βραδιά από στόμα σε στόμα και από ενημερωτικά newsletters εκδηλώσεων όπως τα Nonsense NYC και Red Calendar. Μία κοπέλα ήρθε μόνη της, αφού είδε μία αφίσα στον δρόμο νωρίτερα εκείνη τη μέρα.

Ανήκουν σε ένα αυξανόμενο κίνημα νέων που έχουν κουραστεί από τον έλεγχο που ασκεί η τεχνολογία στη ζωή τους. Υπάρχουν 20άρηδες που χρησιμοποιούν κινητά με πλήκτρα, αλλά και influencers που συνδέονται μόνο για να προωθήσουν έναν πιο «αναλογικό» τρόπο ζωής. Τον Οκτώβριο, ομάδες της Gen Z κατέκλυσαν το πάρκο Tompkins Square στη Νέα Υόρκη για μία Delete Day, αφιερωμένη στην αποτοξίνωση από τα κινητά.

Για τον Πλάντι και τον νεαρό συνδιοργανωτή, Κάιλ Μπαρνς, τα πάρτι είναι φυσική προέκταση αυτής της ιδέας.

«Δεν μπορείς απλώς να δώσεις σε κάποιον ένα βιβλίο αυτοβοήθειας, ούτε να του πεις να μπλοκάρει εφαρμογές ή να “κρεμάσει” το iPhone στον τοίχο, όταν αυτό που πραγματικά χρειάζεται, είναι μία κοινότητα ανθρώπων που θα τον στηρίζει», τονίζει ο Πλάντι.

Οι διοργανωτές θέλουν το πάρτι να λειτουργεί ως «καταφύγιο» από τον φόβο ότι κάποιος μπορεί να σε καταγράψει σε ένα viral βίντεο, μία ανησυχία που συχνά αιωρείται στις νυχτερινές εξόδους των νέων.

Αρκετές εκδηλώσεις χωρίς κινητά έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες συμμετοχές, ενώ, πολλά νυχτερινά στέκια στο Μπρούκλιν και το Κουίνς έχουν αρχίσει να καλύπτουν τις κάμερες των κινητών ή να απαγορεύουν τη χρήση συσκευών στην πίστα.

«Καθώς βρίσκομαι σε αυτό το πάρτι, αρχίζω να καταλαβαίνω τη γοητεία του. Στην αρχή, μένω κοντά στους φίλους που έπεισα να έρθουν μαζί μου. Χωρίς το κινητό μου, νιώθω ότι έχω χάσει το “δίχτυ ασφαλείας” μου. Όμως, χωρίς τη δυνατότητα να χαζεύω ή να ελέγχω πού βρίσκονται οι φίλοι μου, οι συζητήσεις με αγνώστους αρχίζουν να γίνονται ευκολότερες. Το άγχος ότι μία άβολη φωτογραφία ή βίντεο θα ανέβει στο διαδίκτυο ή θα κυκλοφορήσει σε κάποια συνομιλία, εξαφανίζεται. Σαν να έχει πέσει ένα αόρατο “κοινωνικό φράγμα” και όλοι να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο», επισημαίνει ο ρεπόρτερ.

Οι διοργανωτές γνωρίζουν ότι μία ζωή χωρίς τεχνολογία δεν είναι ρεαλιστική παντού. Ωστόσο, θέλουν να ενσωματώσουν στοιχεία αυτής της εμπειρίας στην καθημερινότητα.

«Οι περισσότεροι –συμπεριλαμβανομένου και εμένα– δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν σύντομα τα κινητά τους. Αλλά αυτό το πάρτι μού έδωσε μία γεύση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να είναι η κοινωνική ζωή, αν ήμασταν λιγότερο εξαρτημένοι από τις συσκευές μας. Τουλάχιστον, με έκανε να επανεξετάσω τη σχέση που έχω με την τεχνολογία», ολοκληρώνει το ρεπορτάζ.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης NASA: Γιατί λέει ότι ο ύπνος στο διάστημα ήταν ο καλύτερος της ζωής της

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Aφθώδης πυρετός: Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και απαλλαγή από δημοτικά τέλη

19:06LIFESTYLE

MasterChef Ελλάδας: Εντάσεις και αποχώρηση-φωτιά στο αποψινό επεισόδιο

19:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης

19:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ιταλία αρνείται πρόταση των ΗΠΑ να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο αντί του Ιράν

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις ΗΠΑ για ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας ο Νίκος Δένδιας

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Θρόμβωση: Τα πρώιμα συμπτώματα που απλά απαγορεύεται να υποτιμήσετε

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως άγαλμα 2 μέτρων της θεάς Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδικεία

18:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρίαμβος της Πρεβολαράκη! Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για νέο χρυσό στο Ευρωπαϊκό πάλης

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Warner Bros: Οι μέτοχοι άναψαν «πράσινο φως» για την εξαγορά ύψους 111 δισ. από την Paramount

18:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Δείτε τον χάρτη

18:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιοσίων: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη - Τι υποστήριξε στην απολογία του

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Ο ράπερ d4vd είναι αντιμέτωπος ακόμη και με θανατική ποινή για τον διαμελισμό 14χρονης

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι παράνομο

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την Κίνα για κλοπή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα σύγκρουση Ανδρουλάκη – κυβέρνησης: «Χυδαίο ντιλάρισμα για τις άρσεις ασυλίας» – «Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις»

18:11LIFESTYLE

Ελένη Χατζίδου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή και το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Κάτια Αντωνιάδη: Η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος απεσταλμένη του ΕΡΤ News στο Ιράν

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό λίγο πριν την Ιερά Οδό - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο

18:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συγκινητικό βίντεο ενός ζευγαριού που δημοσίευσε στο Instagram

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ - Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί και αυτός χωρίς κινητό και πορτοφόλι

17:43ΕΛΛΑΔΑ

«Με χαιρέτησε με το χέρι που την είχε σκοτώσει» – Η συνάντηση του αδελφού της Ελευθερίας με τον δολοφόνο έξω από το αστυνομικό τμήμα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ χωρίς τέλος με τη δολοφονία του γιου του ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο: Ψάχνουν το κινητό για απαντήσεις

18:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Δείτε τον χάρτη

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

18:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιοσίων: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη - Τι υποστήριξε στην απολογία του

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ευελπίδων: Τετράχρονη εντοπίστηκε μόνη της σε όχημα - Συνελήφθη ο πατέρας

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Άφησε σημείωμα στην τωρινή του σχέση πως θα αυτοκτονήσει ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Η γενιά που κάνει πάρτι χωρίς κινητά, χωρίς φίλτρα: Η νέα κουλτούρα της νυχτερινής ζωής

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθέριας», λέει ο αδελφός του 43χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ