Η γενιά που κάνει πάρτι χωρίς κινητά, χωρίς φίλτρα: Η νέα κουλτούρα της νυχτερινής ζωής

Καθώς η τεχνολογία κυριαρχεί στη διάδραση και την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων ανά τον κόσμο, ένα αναδυόμενο «κύμα» νέων επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τους όρους της διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Μακριά από οθόνες, ειδοποιήσεις και την αδιάκοπη καταγραφή της καθημερινότητας, τα λεγόμενα phone–free πάρτι αναδεικνύονται σε πεδία πειραματισμού για μία εμπειρία διαφορετική. Πρόκειται για μία αντίδραση απέναντι στη συνήθεια του αδιάλειπτου scrolling, που «φωτίζει» την αυξανόμενη ανάγκη για αυθεντική παρουσία, ιδιωτικότητα και ουσιαστική σύνδεση με τον άλλον.

Δημοσιογράφος του USAToday βρέθηκε σε ένα τέτοιο πάρτι και περιέγραψε με περίσσια παραστατικότητα κάθε ώρα που πέρασε σε ένα μικρό διαμέρισμα στη γειτονιά East Williamsburg του Μπρούκλιν, στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης.

«Το αλκοόλ ρέει, η μουσική χτυπά δυνατά και οι παρευρισκόμενοι λικνίζονται ο ένας πάνω στον άλλον στην πίστα. Βάζω το χέρι στην πίσω τσέπη του τζιν για να απαθανατίσω τη στιγμή με το κινητό μου και συνειδητοποιώ ότι είναι άδεια. Βρίσκομαι σε ένα πάρτι χωρίς κινητά στο Μπρούκλιν και δεν μοιάζει καθόλου με αυτό που περίμενα», γράφει αρχικά.

Το φυλλάδιο για το πάρτι υποσχόταν «μία γιορτή της κοινωνικής ζωής όπως θα έπρεπε να είναι: Απόλυτα ελεύθερη από τον έλεγχο των άπληστων τεχνολογικών πλατφορμών», μαζί με immersive τέχνη, τελετουργίες και DJ.

«Μέχρι να φτάσω στη μη σηματοδοτημένη είσοδο, ακούω ήδη τη house μουσική να πάλλεται μέσα από τους τοίχους. Μέσα, παραδίδω το κινητό μου σε έναν διοργανωτή, που το τοποθετεί σε μία θήκη μαζί με δεκάδες άλλα. Στη θέση του κρατώ ένα ογκώδες παλιομοδίτικο μικρόφωνο, ένα σημειωματάριο και ένα μολύβι», περιγράφει.

Ολοένα και περισσότεροι νέοι απορρίπτουν τα smartphones και αυτό εξελίσσεται σε κίνημα. «Ποιος έμαθε για αυτό μέσω Instagram;» φωνάζει νωρίς το βράδυ ο διοργανωτής.

Κανείς δεν σηκώνει το χέρι και αυτό γιατί πρέπει να είσαι offline –αλλά και «μέσα στα πράγματα»– για να μάθεις για αυτά τα, κατά κάποιον τρόπο, υπόγεια πάρτι.

Οι παρευρισκόμενοι αναφέρουν ότι έμαθαν για τη βραδιά από στόμα σε στόμα και από ενημερωτικά newsletters εκδηλώσεων όπως τα Nonsense NYC και Red Calendar. Μία κοπέλα ήρθε μόνη της, αφού είδε μία αφίσα στον δρόμο νωρίτερα εκείνη τη μέρα.

Ανήκουν σε ένα αυξανόμενο κίνημα νέων που έχουν κουραστεί από τον έλεγχο που ασκεί η τεχνολογία στη ζωή τους. Υπάρχουν 20άρηδες που χρησιμοποιούν κινητά με πλήκτρα, αλλά και influencers που συνδέονται μόνο για να προωθήσουν έναν πιο «αναλογικό» τρόπο ζωής. Τον Οκτώβριο, ομάδες της Gen Z κατέκλυσαν το πάρκο Tompkins Square στη Νέα Υόρκη για μία Delete Day, αφιερωμένη στην αποτοξίνωση από τα κινητά.

Για τον Πλάντι και τον νεαρό συνδιοργανωτή, Κάιλ Μπαρνς, τα πάρτι είναι φυσική προέκταση αυτής της ιδέας.

«Δεν μπορείς απλώς να δώσεις σε κάποιον ένα βιβλίο αυτοβοήθειας, ούτε να του πεις να μπλοκάρει εφαρμογές ή να “κρεμάσει” το iPhone στον τοίχο, όταν αυτό που πραγματικά χρειάζεται, είναι μία κοινότητα ανθρώπων που θα τον στηρίζει», τονίζει ο Πλάντι.

Οι διοργανωτές θέλουν το πάρτι να λειτουργεί ως «καταφύγιο» από τον φόβο ότι κάποιος μπορεί να σε καταγράψει σε ένα viral βίντεο, μία ανησυχία που συχνά αιωρείται στις νυχτερινές εξόδους των νέων.

Αρκετές εκδηλώσεις χωρίς κινητά έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες συμμετοχές, ενώ, πολλά νυχτερινά στέκια στο Μπρούκλιν και το Κουίνς έχουν αρχίσει να καλύπτουν τις κάμερες των κινητών ή να απαγορεύουν τη χρήση συσκευών στην πίστα.

«Καθώς βρίσκομαι σε αυτό το πάρτι, αρχίζω να καταλαβαίνω τη γοητεία του. Στην αρχή, μένω κοντά στους φίλους που έπεισα να έρθουν μαζί μου. Χωρίς το κινητό μου, νιώθω ότι έχω χάσει το “δίχτυ ασφαλείας” μου. Όμως, χωρίς τη δυνατότητα να χαζεύω ή να ελέγχω πού βρίσκονται οι φίλοι μου, οι συζητήσεις με αγνώστους αρχίζουν να γίνονται ευκολότερες. Το άγχος ότι μία άβολη φωτογραφία ή βίντεο θα ανέβει στο διαδίκτυο ή θα κυκλοφορήσει σε κάποια συνομιλία, εξαφανίζεται. Σαν να έχει πέσει ένα αόρατο “κοινωνικό φράγμα” και όλοι να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο», επισημαίνει ο ρεπόρτερ.

Οι διοργανωτές γνωρίζουν ότι μία ζωή χωρίς τεχνολογία δεν είναι ρεαλιστική παντού. Ωστόσο, θέλουν να ενσωματώσουν στοιχεία αυτής της εμπειρίας στην καθημερινότητα.

«Οι περισσότεροι –συμπεριλαμβανομένου και εμένα– δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν σύντομα τα κινητά τους. Αλλά αυτό το πάρτι μού έδωσε μία γεύση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να είναι η κοινωνική ζωή, αν ήμασταν λιγότερο εξαρτημένοι από τις συσκευές μας. Τουλάχιστον, με έκανε να επανεξετάσω τη σχέση που έχω με την τεχνολογία», ολοκληρώνει το ρεπορτάζ.