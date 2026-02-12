ΕΣΠΑ: Έρχονται 3 νέα προγράμματα - Ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως και 90%

Τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, άνω του μισού δισ. ευρώ, αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο, όπως έκανε γνωστό ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Αναλυτικότερα τα βασικά χαρακτηριστικά των τριών προγραμμάτων:

1 Παράγουμε Εδώ: Η δράση αφορά στην ενίσχυση, σε ποσοστό έως 50%, υφιστάμενων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης.

Ενδεικτικά, στους τομείς παρέμβασης περιλαμβάνονται: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά, χημικά προϊόντα και πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός, καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα).

Διευκρινίζεται πως οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα οριστούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται στις 100.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000 ευρώ.

Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν θα επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι να έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τι καλύπτει

Οσον αφορά στις ενέργειες που θα μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται οι εξής:

* Εκσυγχρονισμός παραγωγής: Επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας.

* Τεχνολογική αναβάθμιση: Υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αυτοματισμών και ψηφιακών συστημάτων (Industry 4.0, IoT κ.ά.) στην παραγωγική διαδικασία για μείωση κόστους και βελτίωση ποιότητας προϊόντων.

* Ερευνα & Ανάπτυξη προϊόντων: Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων μέσω δραστηριοτήτων R&D, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής σε κρίσιμους τομείς και τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων προς εξαγωγή.

* Πιστοποιήσεις και ποιότητα: Απόκτηση πιστοποιήσεων ποιότητας και συμμόρφωση προϊόντων με διεθνή πρότυπα (σήματα, διαπιστεύσεις), ώστε τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

* Σχεδιασμός και branding: Ανασχεδιασμός προϊόντων, βελτίωσης σχεδίασης/συσκευασίας και ανάπτυξη branding για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και της εμπορικής απήχησής τους στη διεθνή αγορά.

* Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού: Κάλυψη μισθολογικού κόστους εξειδικευμένου προσωπικού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

Βάσει προγραμματισμού η δράση θα προκηρυχθεί εντός Φεβρουαρίου. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν την ενίσχυση από το πρόγραμμα με δάνειο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με επιδότηση επιτοκίου 40% ή με εγγύηση δανείου έως 80%.

2 Υποστήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ύψους 70 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους που ξεκινούν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, μηχανικοί κ.λπ.). Οπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής η πρωτοβουλία:

* 13.000 ευρώ θα λαμβάνει ένας νέος πτυχιούχος που ιδρύει ατομική επιχείρηση,

* 21.000 ευρώ θα δίνονται σε περίπτωση σύστασης εταιρίας από δύο πτυχιούχους,

* επιπλέον 15.000 ευρώ προβλέπονται, εφόσον προσληφθεί ένας εργαζόμενος, με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για έναν χρόνο.

Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους μετά το 2016, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους εντός του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως προβλέπεται μοριοδότηση για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και για άτομα με αναπηρία. Η προκήρυξή του αναμένεται εντός Μαρτίου.

Ανακαινίσεις με επιδότηση έως 90%

3 Ανακαινίζω: Από το πρόγραμμα θα επιδοτηθεί, σε ποσοστό έως 90%, η ανακαίνιση κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Αφορά τόσο κατοικημένες όσο και κλειστές κατοικίες που προορίζονται για ενοικίαση, με την προϋπόθεση ότι το ενοίκιο θα παραμείνει σταθερό για τρία χρόνια. Στην παρούσα φάση ο προϋπολογισμός του προγράμματος διαμορφώνεται στα 400 εκατ. ευρώ.

Τι καλύπτει

Η επιδότηση αφορά σε εργασίες όπως:

* ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου,

* αλλαγή δαπέδων,

* αντικατάσταση πλακιδίων,

* βαφές και λοιπές εσωτερικές εργασίες κ.ά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα ευθυγραμμίζονται με το «Σπίτι μου 2», με ανώτατο όριο τα 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που επιδοτεί σε τόσο μεγάλο βαθμό μη ενεργειακές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την υποβολή αιτήσεων μέσα στον Μάιο.

Σημειώνεται ότι για όλα τα σχετικά προγράμματα οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς την προσκόμιση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, μέσω του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η προθεσμία, ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα εξειδικευτούν στις αναλυτικές προσκλήσεις των δράσεων, όταν αυτές οριστικοποιηθούν και δημοσιευθούν.

