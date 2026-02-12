ΕΣΠΑ: Έρχονται 3 νέα προγράμματα - Ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως και 90%

Τι ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, για τα 2+1 προγράμματα που έρχονται

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

ΕΣΠΑ: Έρχονται 3 νέα προγράμματα - Ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως και 90%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, άνω του μισού δισ. ευρώ, αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο, όπως έκανε γνωστό ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Αναλυτικότερα τα βασικά χαρακτηριστικά των τριών προγραμμάτων:

1 Παράγουμε Εδώ: Η δράση αφορά στην ενίσχυση, σε ποσοστό έως 50%, υφιστάμενων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης.

Ενδεικτικά, στους τομείς παρέμβασης περιλαμβάνονται: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά, χημικά προϊόντα και πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός, καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα).

Διευκρινίζεται πως οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα οριστούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται στις 100.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000 ευρώ.

Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν θα επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι να έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τι καλύπτει

Οσον αφορά στις ενέργειες που θα μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται οι εξής:

* Εκσυγχρονισμός παραγωγής: Επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας.

* Τεχνολογική αναβάθμιση: Υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αυτοματισμών και ψηφιακών συστημάτων (Industry 4.0, IoT κ.ά.) στην παραγωγική διαδικασία για μείωση κόστους και βελτίωση ποιότητας προϊόντων.

* Ερευνα & Ανάπτυξη προϊόντων: Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων μέσω δραστηριοτήτων R&D, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής σε κρίσιμους τομείς και τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων προς εξαγωγή.

* Πιστοποιήσεις και ποιότητα: Απόκτηση πιστοποιήσεων ποιότητας και συμμόρφωση προϊόντων με διεθνή πρότυπα (σήματα, διαπιστεύσεις), ώστε τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

* Σχεδιασμός και branding: Ανασχεδιασμός προϊόντων, βελτίωσης σχεδίασης/συσκευασίας και ανάπτυξη branding για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και της εμπορικής απήχησής τους στη διεθνή αγορά.

* Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού: Κάλυψη μισθολογικού κόστους εξειδικευμένου προσωπικού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

Βάσει προγραμματισμού η δράση θα προκηρυχθεί εντός Φεβρουαρίου. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν την ενίσχυση από το πρόγραμμα με δάνειο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με επιδότηση επιτοκίου 40% ή με εγγύηση δανείου έως 80%.

2 Υποστήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ύψους 70 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους που ξεκινούν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, μηχανικοί κ.λπ.). Οπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής η πρωτοβουλία:

* 13.000 ευρώ θα λαμβάνει ένας νέος πτυχιούχος που ιδρύει ατομική επιχείρηση,

* 21.000 ευρώ θα δίνονται σε περίπτωση σύστασης εταιρίας από δύο πτυχιούχους,

* επιπλέον 15.000 ευρώ προβλέπονται, εφόσον προσληφθεί ένας εργαζόμενος, με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για έναν χρόνο.

Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους μετά το 2016, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους εντός του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως προβλέπεται μοριοδότηση για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και για άτομα με αναπηρία. Η προκήρυξή του αναμένεται εντός Μαρτίου.

Ανακαινίσεις με επιδότηση έως 90%

3 Ανακαινίζω: Από το πρόγραμμα θα επιδοτηθεί, σε ποσοστό έως 90%, η ανακαίνιση κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Αφορά τόσο κατοικημένες όσο και κλειστές κατοικίες που προορίζονται για ενοικίαση, με την προϋπόθεση ότι το ενοίκιο θα παραμείνει σταθερό για τρία χρόνια. Στην παρούσα φάση ο προϋπολογισμός του προγράμματος διαμορφώνεται στα 400 εκατ. ευρώ.

Τι καλύπτει

Η επιδότηση αφορά σε εργασίες όπως:

* ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου,

* αλλαγή δαπέδων,

* αντικατάσταση πλακιδίων,

* βαφές και λοιπές εσωτερικές εργασίες κ.ά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα ευθυγραμμίζονται με το «Σπίτι μου 2», με ανώτατο όριο τα 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που επιδοτεί σε τόσο μεγάλο βαθμό μη ενεργειακές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την υποβολή αιτήσεων μέσα στον Μάιο.

Σημειώνεται ότι για όλα τα σχετικά προγράμματα οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς την προσκόμιση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, μέσω του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η προθεσμία, ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα εξειδικευτούν στις αναλυτικές προσκλήσεις των δράσεων, όταν αυτές οριστικοποιηθούν και δημοσιευθούν.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:13ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση ατόμου στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κριτήριο επιλογής των συνέδρων βάζει «φωτιά» στο ΠΑΣΟΚ - Πώς μπορεί να αλλάξει όλη τη σύνθεση

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραντεβού εκδίκησης στον Άγιο Νικόλαο: Ματωμένη συμπλοκή ανηλίκων με καραμπίτ – Μαχαιριά μια ανάσα από την καρδιά

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Αθηνών, Κηφισίας – Σε ποιους δρόμους εντοπίζονται προβλήματα

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Χρέωσαν» σε λεωφορείο διαδρομές 999.000 χιλιομέτρων μέσα σε έναν μόλις μήνα

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Νεκρή influencer από δηλητηρίαση – Έφαγε τοξικό κάβουρα για μερικά… likes

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Όχημα παρέσυρε πεζό

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: Έρχονται 3 νέα προγράμματα - Ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως και 90%

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (12/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό το τυφλό γαϊδουράκι «ξεγελά» κάθε κλειδαριά στάβλου για να δει τον… κολλητό του – Βίντεο

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιπλέον δασμός 3 ευρώ για παραγγελίες από τρίτες χώρες - Τι ισχύει για Temu και Shein

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: «Υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας» - Πώς οι απατεώνες αρπάζουν κοσμήματα από ηλικιωμένους

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (12/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ανήλικος Ρομά «τρύπωσε» σε περίπτερο κι έκλεψε τσάντα - Χειροπέδες στον πατέρα του

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Φεβρουαρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στο Ηράκλειο: 37χρονος σκότωσε 40χρονο για τα μάτια μιας γυναίκας

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Κρίσιμη «στροφή» πριν τη διακοπή – Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

06:36LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Οι επτά πρώτοι του εθνικού τελικού και όσα θα δούμε στον Β’ ημιτελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στο Ηράκλειο: 37χρονος σκότωσε 40χρονο για τα μάτια μιας γυναίκας

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Όχημα παρέσυρε πεζό

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

02:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση ατόμου στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:08ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία - αφιέρωμα στην κόρη του και τον πατέρα του

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: Έρχονται 3 νέα προγράμματα - Ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως και 90%

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Νεκρή influencer από δηλητηρίαση – Έφαγε τοξικό κάβουρα για μερικά… likes

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ειρήνη στο επίκεντρο: Η αποκρυπτογράφηση του τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν - Θέσεις, διαφωνίες και συμφωνίες

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες βρήκαν αυγό δεινοσαύρου μέσα σε άλλο αυγό - Ήταν θαμμένο για 68 εκατομμύρια χρόνια

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

06:28LIFESTYLE

Από φρικτές δολοφονίες μέχρι τραγικά ατυχήματα: Οι θάνατοι διασήμων που συγκλόνισαν τo Χόλιγουντ

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιπλέον δασμός 3 ευρώ για παραγγελίες από τρίτες χώρες - Τι ισχύει για Temu και Shein

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ