Μάικλ Τζάκσον: Δεν έχει τέλος το δικαστικό «θρίλερ» για την περιουσία του «Βασιλιά της Ποπ»

Στη δημοσιότητα τα δικαστικά έγγραφα που αποκαλύπτουν το υπέρογκο ποσό που έλαβε η 27χρονη κόρη του αείμνηστου Μάικλ Τζάκσον

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

«Ζαλίζει» το ποσό που φέρεται να έχει κληρονομήσει η κόρη του αείμνηστου Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο «φως» της δημοσιότητας.

Η Πάρις Τζάκσον έχει λάβει το ποσό των 65.000.000 δολαρίων, με την αποκάλυψη να γίνεται μέσω αίτησης που κατέθεσαν στις 9 Οκτωβρίου οι διαχειριστές της περιουσίας του «Βασιλιά της Ποπ», απαντώντας σε προηγούμενη νομική κίνηση της 27χρονης Πάρις.

Η κόρη του Τζάκσον είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις πληρωμές και τη διαχείριση των χρημάτων της στο παρελθόν.

Paris Jackson

Η Πάρις Τζάκσον / AP

Οι εκτελεστές της διαθήκης, ωστόσο, αντέδρασαν έντονα, υποστηρίζοντας ότι η Πάρις έχει επωφεληθεί σημαντικά από τη διαχείρισή τους, λαμβάνοντας περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια σε παροχές — ποσό που, όπως υποστηρίζουν, «δεν θα είχε ποτέ λάβει αν ακολουθούσαν την τυπική διαδικασία μιας κοινής περιουσίας το 2009».

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, η περιουσία του Τζάκσον, η οποία αρχικά βρισκόταν «βυθισμένη στα χρέη», έχει πλέον μετατραπεί σε ένα «δισ. δολαρίων μουσικό υπερδύναμο», αποφέροντας τεράστια έσοδα μέσα από πνευματικά δικαιώματα και επιχειρηματικές κινήσεις.

Michael Jackson

Ο Μάικ Τζάκσον / AP

Η νομική αυτή διαμάχη έρχεται σε μια περίοδο όπου η περιουσία του τραγουδιστή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει και άλλες δικαστικές υποθέσεις — ανάμεσά τους, αγωγές ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων από τους Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ, που κατηγορούν τον Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση.

Οι διαχειριστές υποστηρίζουν ότι η μη πληρωμή νομικών εξόδων θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για την περιουσία.

Παρά το δικαστικό «δράμα», η Πάρις φαίνεται να διατηρεί την ψυχραιμία της. Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες, εμφανίστηκε λαμπερή και χαμογελαστή στο Paris Fashion Week, όπου αγκάλιασε εγκάρδια τη θεία της, Τζάνετ Τζάκσον, βάζοντας τέλος στις φήμες περί έντασης μεταξύ τους.

