Μάικλ Τζάκσον: Έρχεται νέο άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια του «βασιλιά της ποπ»

Ένα νέο άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον, του «βασιλιά της ποπ μουσικής» που πέθανε το 2009, πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα, ανακοίνωσε μουσικός παραγωγός.

Ο Paddy Dunning, ιδιοκτήτης των Grouse Lodge Studios στην Ιρλανδία, κοντά στη μικρή πόλη Moate, αποκάλυψε την είδηση στην εφημερίδα The Irish Sun. Εκεί ήταν που ο διεθνής σταρ άρχισε να δουλεύει το 2006 στο άλμπουμ που θα σηματοδοτούσε την μεγάλη επιστροφή του. Δεν είναι τυχαίο ότι τότε το πρότζεκτ ονομαζόταν «The Next Thriller», ένα αφιέρωμα στο αριστούργημα του 1982 που έφερε επανάσταση στην ποπ μουσική.

Δυστυχώς, το πρότζεκτ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, παρά τα συνεχή ταξίδια μεγάλων ονομάτων της μουσικής σκηνής (όπως ο παραγωγός Rodney Jerkins και ο ράπερ Nephew) μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιρλανδίας. Ο Μάικλ Τζάκσον δεν επέστρεψε ποτέ στην Ιρλανδία μέχρι τον θάνατό του τρία χρόνια αργότερα.

«Φόρος τιμής στον Μάικλ»

Ο Paddy Dunning αποκάλυψε επίσης μια λεπτομέρεια σχετικά με το πρότζεκτ που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι ηχογραφήσεις ξεκίνησαν πέρυσι και έχουμε ήδη φιλοξενήσει το κορεατικό boy band BTS στο Grouse Lodge, το οποίο ηχογράφησε ένα από τα τραγούδια».

Το πρότζεκτ, όπως διαβεβαιώνει ο παραγωγός, έχει την πλήρη υποστήριξη της οικογένειας Τζάκσον: «Οι κληρονόμοι του Μάικλ μου είπαν να προχωρήσω με αυτό, γιατί, όπως και εγώ, το βλέπουν ως φόρο τιμής στον Μάικλ».

Η κυκλοφορία του άλμπουμ θα συνοδεύεται από ένα ντοκιμαντέρ που θα καταγράφει το καλοκαίρι του αστέρα της ποπ στην Ιρλανδία.

Ωστόσο, το κορεατικό συγκρότημα είναι μόνο το πρώτο όνομα στη λίστα του Dunning, καθώς αποκάλυψε ότι μόλις επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πήγε σε αποστολή για να προσλάβει και άλλους διάσημους έτοιμους να συμμετάσχουν σε αυτό που υπόσχεται να είναι ένα ιστορικό μουσικό γεγονός.

Michael Jackson would have loved bangtan... pic.twitter.com/plA2UwNfAK — Ruza⁷ (@detailsofsvn) August 3, 2025

Το ιρλανδικό καλοκαίρι του «βασιλιά της ποπ»

Ο Μάικλ Τζάκσον πέρασε περίπου πέντε μήνες στην Ιρλανδία, μένοντας σε έναν παλιό στάβλο, που φυσικά είχε ανακαινιστεί. Ο διεθνής σταρ είχε φέρει μαζί του και τα παιδιά του, την Πάρις, τον Μπλάνκετ και τον Πρινς.

Σύμφωνα με τον Dunning, ο Πρινς είχε ευχάριστες αναμνήσεις από εκείνους τους μήνες που πέρασε στην κομητεία Γουέστμιθ, τόσο πολύ που υποσχέθηκε στον φίλο του πατέρα του ότι θα επέστρεφε σύντομα. Εκείνο το καλοκαίρι ήταν αναμφίβολα μια πλήρης διακοπή για τον «βασιλιά της ποπ», ο οποίος, σύμφωνα με τον Dunning, δεν μπορούσε να πιστέψει την ανωνυμία που βίωσε σε εκείνη την περιοχή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Μπορούσε να περπατάει στο δρόμο», λέει ο ιδιοκτήτης του στούντιο. «Βυθίστηκε στην ιρλανδική κουλτούρα και ανέπτυξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία μας».

Διαβάστε επίσης