Eurovision: Η Klavdia τραγουδά Μάικλ Τζάκσον και κερδίζει το «στοίχημα»

Λίγες εβδομάδες απέμειναν μέχρι τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, στις 15 Μαϊου, όπου θα διαγωνιστεί η Klavdia με το κομμάτι «Αστερομάτα» και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Η τραγουδίστρια προσπαθεί να κρατά επαφή με τους followers της στο Instagram, εντυπωσιάζοντας με τη φωνή της! Σε νέο βίντεο, που αναρτήθηκε στον επίσημο

λογαριασμό της Eurovision, απαντάει σε τρεις ερωτήσεις για την ίδια.

Αναφέρει ότι το κρυφό της ταλέντο είναι να μιμείται άψογα τον ήχο που κάνει το μπαλάκι του πινγκ-πονγκ, όταν χτυπάει στο τραπέζι. Στη συνέχεια, όταν την ρωτούν ποιο είναι το αγαπημένο της γλυκό, απαντά πως «λατρεύει τη σοκολάτα».

https://www.instagram.com/reel/DIbcGNaCFrT/

Ωστόσο η στιγμή, που κλέβει τις εντυπώσεις, είναι όταν απαντά ποιο είναι το

αγαπημένο της τραγούδι. Χαρακτηριστικά, τής αρέσει πολύ το κομμάτι «The Way You Make Me Feel» του Μάικλ Τζάκσον και, μάλιστα, δεν διστάζει να το

τραγουδήσει.

Την ίδια ώρα, στις στοιχηματικές εταιρείες, η Klavdia βρίσκεται στην 17 η θέση

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει η κατάταξη. Στην ιστορία της

Eurovision, άλλωστε, έχουμε δει πολλές φορές να ανατρέπονται προγνωστικά.

Μέχρι τώρα, στην πρώτη θέση έχει «κλειδώσει» η Σουηδία, ενώ ακολουθεί η

Αυστρία και η Γαλλία.

