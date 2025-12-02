Η Λατόγια Τζάκσον πιο αδύνατη από ποτέ: Η εμφάνιση που ανησύχησε τους θαυμαστές της

Οι θαυμαστές της Λατόγια Τζάκσον εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την υγεία της τραγουδίστριας, μετά τη δημοσίευση ενός κολάζ φωτογραφιών όπου διακρίνεται η πολύ λεπτή σιλουέτα της.

Η 69χρονη Τζάκσον μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες φορά κόκκινη μακρυμάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και χρυσές μυτερές γόβες. Συμπλήρωσε το ντύσιμό της με μια φαρδιά αλυσίδα-ζώνη και ένα βραχιόλι στο δεξί της χέρι.

Η αδυνατισμένη της εικόνα έγινε ακόμη πιο εμφανής σε μια λήψη όπου ποζάρει προφίλ.

Στη λεζάντα έγραψε: «Καλή Δευτέρα, φίλοι! Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα! Μείνετε ασφαλείς, υγιείς και σας στέλνω πολλή αγάπη! ?».

https://www.instagram.com/reel/DRuYatJkaT-/

Ενώ αρκετοί χρήστες σχολίασαν αρνητικά το βάρος της, άλλοι έσπευσαν να την υπερασπιστούν, επισημαίνοντας πως ανέκαθεν ήταν «μικροκαμωμένη».

«Η La Toya ήταν πάντα petite, και είναι φυσιολογικό να χάνεις μυϊκή μάζα καθώς μεγαλώνεις», έγραψε μία θαυμάστρια. «Τα αστεία που κάνετε είναι πραγματικά άσκοπα και αγενή. Δεν θα είχατε την ίδια ενέργεια από κοντά. Μεγαλώστε λίγο ?».

«Μην είστε κακοί, παρακαλώ. Νομίζω ότι η La Toya αντιμετωπίζει κάποιες προκλήσεις με την υγεία της», σχολίασε άλλος χρήστης.

Τον περασμένο μήνα, η τραγουδοποιός είχε ανεβάσει ένα αινιγματικό βίντεο από ιατρείο, χωρίς να αποκαλύπτει τον λόγο της επίσκεψής της. «Γεια σας, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Βρίσκομαι ξανά στον γιατρό και ελπίζω όλα να πάνε καλά, όλα τα αποτελέσματα να είναι καλά», ανέφερε τότε στο Instagram. Στη λεζάντα πρόσθεσε: «Στέλνω αγάπη και φως σε όλους! ❤️? Μείνετε ασφαλείς και –πάνω απ’ όλα– υγιείς! ?».

https://www.instagram.com/reel/DQxZS5NkuIK/

Η διάσημη οικογένειά της έσπευσε να της εκφράσει τη στήριξή της, με τον ανιψιό της, Taryll Jackson (γιο του αδελφού της, Tito Jackson), και τη φίλη της ανιψιά Brandi Jackson (κόρη του Jackie Jackson), να σχολιάζουν και οι δύο: «Σ’ αγαπώ».

Έκτοτε, η Λατόγια έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες όπου φαίνεται να απολαμβάνει τη γιορτινή περίοδο.

https://www.instagram.com/reel/DQX5H1fAR3J/

https://www.instagram.com/reel/DNnf9XAx8Oy/

https://www.instagram.com/reel/DN8eWg1Eb1E/