Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον κατά των εκτελεστών της διαθήκης του για κακοδιαχείριση και πλουτισμό

Η Πάρις Τζάκσον ήταν 11 ετών όταν πέθανε ο Βασιλιάς της ποπ  και ως ανήλικη, ορίστηκαν δύο εκτελεστές της διαθήκης και διαχιεριστές της μεγάληςπεριουσίας του

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 3ης Δεκεμβρίου 1984, ο Michael Jackson εμφανίζεται με τους αδελφούς του στο Dodger Stadium του Λος Άντζελες

Μετά από μία προβληματική εφηβεία, στιγματισμένη από τον θάνατο του πατέρα της Μάικλ Τζάκσον, η 27χρονη σήμερα Πάρις, στρέφεται κατά των εκτελεστών της διαθήκης του, με ένσταση που υπέβαλε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Η 27χρονη, ο οποία είναι ένα από τα τρία παιδιά του Βασιλιά της Ποπ, ήταν μόλις 11 ετών όταν ο θρυλικός μουσικός πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 2009.

Paris Jackson

Η Paris Jackson φτάνει στο πάρτι για την 30ή επέτειο του GQ Men of the Year την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025, στο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες

Invision/ Richard Shotwell

Έχει μια επιτυχημένη καριέρα ως μοντέλο και ηθοποιός, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες στην παιδική της ηλικία μετά τον θάνατο του Μάικλ, αφού την ανέλαβε η γιαγιά της, Κάθριν, η οποία ήταν αυστηρή Μάρτυρας του Ιεχωβά.

Η Πάρις, η οποία έχει ανααρρώσει από τον εθισμό της στην κοκαΐνη, όταν πέθανε ο πατέρας της, καθώς ήταν ανήλικη, την εκτέλεση της διαθήκης του και την τεράστια περιουσία του, ανέλαβαν οι Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν.

Τώρα η Πάρις στρέφεται κατά των συν-εκτελεστών υποστηρίζοντας ότι κακοδιαχειρίστηκαν μαζικά τα χρήματά του. Υπονοεί ότι περίπου 464 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα του πατέρα της δεν επανεπενδύθηκαν ποτέ, οδηγώντας σε απώλειες εκατομμυρίων.

Η αγωγή αναφέρει: «Η Paris ανησυχεί όλο και περισσότερο ότι η περιουσία έχει γίνει ένα μέσο για τον Τζον Μπράνκα να πλουτίσει και να μεγαλοποιήσει τον εαυτό του, αντί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δικαιούχων και να διαφυλάσσει σταθερά την κληρονομιά του πατέρα της».

Ωστόσο, ίσως ο πιο συγκλονιστικός της ισχυρισμός είναι ότι οι συν-εκτελεστές φέρεται να κατάφεραν να πάρουν πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για το έργο τους το 2021, ποσό που, όπως ισχυρίζεται, είναι «περισσότερο από το διπλάσιο του ποσού που διανέμεται σε οποιονδήποτε δικαιούχο από το οικογενειακό επίδομα».

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι οι εκτελεστές έχουν πάρει σχεδόν 150 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2021.

Οι εκτελεστές επίσης δεν έχουν αποκαλύψει τα λογιστικά στοιχεία των τελευταίων τεσσάρων ετών, αλλά έχουν επενδύσει σε έργα που περιγράφονται ως «υψηλού κινδύνου» από τα μέλη της οικογένειας.

Ένα από αυτά είναι η επερχόμενη βιογραφική ταινία Μάικλ Τζάκσον, στην οποία οΤζον Μπράνκα ανέλαβε τη θέση του εκτελεστικού παραγωγού, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία στον κινηματογράφο.

Παρά το γεγονός ότι ο MJ φέρεται να είχε χρέη άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων όταν πέθανε, οι εκτελεστές ισχυρίστηκαν ότι η Πάρις έλαβε περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια σε οφέλη από την περιουσία του πατέρα της.

Ένα έγγραφο της 14ης Οκτωβρίου ανέφερε: «Λίγοι έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την επιχειρηματική κρίση των Εκτελεστών από την ίδια την Αιτούσα, η οποία έχει λάβει περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια από την Κληρονομιά σε παροχές».

«Δεν θα το είχε καταλάβει ποτέ αυτό αν οι Εκτελεστές ακολουθούσαν ένα τυπικό εγχειρίδιο για μια περιουσία όπως αυτή τον Ιούλιο του 2009».

