«Απόλυτη τρέλα»: Διαμερίσματα στη θέση καταφυγίου του Χίτλερ διχάζουν το Βερολίνο

Το καταφύγιο απέχει 120 μέτρα από το περιβόητο «Führerbunker», όπου ο Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτόνησαν μετά την πτώση του Βερολίνου στα χέρια των Συμμάχων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Απόλυτη τρέλα»: Διαμερίσματα στη θέση καταφυγίου του Χίτλερ διχάζουν το Βερολίνο

Ο Αδόλφος Χίτλερ, με τον στρατηγό Βίλχελμ Κέιτελ στα δεξιά του και τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιοάχιμ φον Ρίμπεντροπ, φαίνεται να αποχωρεί από τη νέα Καγκελαρία του Ράιχ, μετά τη δεξίωση για την Πρωτοχρονιά εδώ στο Βερολίνο, Γερμανία, στις 12 Ιανουαρίου 1939. Ο φον Ρίμπεντροπ φοράει για πρώτη φορά τη νέα διπλωματική στολή

AP
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  • Στο Βερολίνο έχει ξεσπάσει διαμάχη για την κατεδάφιση καταφυγίου της ναζιστικής εποχής με σκοπό την ανέγερση διαμερισμάτων στη θέση του.
  • Το καταφύγιο αποτελεί το τελευταίο απομεινάρι της Νέας Καγκελαρίας του Ράιχ, κέντρου εξουσίας του Χίτλερ, και βρίσκεται 120 μέτρα μακριά από τον «Führerbunker».
  • Ο υπουργός Στέγασης του Βερολίνου υποστηρίζει την κατεδάφιση για να αποφευχθεί η μετατροπή του σε τόπο προσκυνήματος.
  • Η Ένωση «Berlin Underworlds» και το Συμβούλιο Μνημείων θεωρούν ότι το καταφύγιο έχει σημαντική ιστορική αξία και προτείνουν τη διατήρησή του ως μνημείο με συνεργασία με το Μουσείο του Ολοκαυτώματος.
  • Το καταφύγιο είναι σε καλή κατάσταση, με παχείς τοίχους και οροφές, και υπάρχει πρόταση να κατασκευαστούν κτίρια πάνω από αυτό χωρίς να κατεδαφιστεί.
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Έντονη διαμάχη έχει ξεσπάσει στο Βερολίνο με τον σχεδιασμό της κατεδάφισης ενός κτηρίου, απομεινάρι της ναζιστικής εποχής με σκοπό να χτιστούν στη θέση του διαμερίσματα.

Η Νέα Καγκελαρία του Ράιχ, στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας, υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη Μάχη του Βερολίνου — προς το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου— πριν κατεδαφιστεί από τις σοβιετικές δυνάμεις το 1949.

Berlin New Reichs Chancellory

Η τεράστια πόρτα του γραφείου του Αδόλφου Χίτλερ στη νέα Καγκελαρία. Πολύχρωμο μάρμαρο πλαισιώνει τις βαριές δρύινες πόρτες, δίπλα στις οποίες φυλάσσουν δύο φρουροί των SS. Τα αρχικά του Αδόλφου Χίτλερ, A. H., είναι χαραγμένα στο μάρμαρο πάνω από την πόρτα

AP

Ένα καταφύγιο είναι αυτό που έχει απομείνει και πρέπει να εξαφανιστεί σύμφωνα με το υπουργό Στέγασης του Βερολίνου, Κρίστιαν Γκέμπλερ.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα BZ, είπε: «Δεν εμποδίζουμε τη δημιουργία νέων οικιστικών συγκροτημάτων μόνο και μόνο για να διατηρήσουμε ένα καταφύγιο που μπορεί στη συνέχεια να μετατραπεί ακόμη και σε τόπο προσκυνήματος».

Άλλοι όμως πιστεύουν ότι η κατεδάφιση του καταφυγίου θα ήταν «απόλυτη τρέλα».

Ο Ντίτμαρ Άρνολντ, πρόεδρος της Ένωσης «Berlin Underworlds», δήλωσε στο BBC:

«Είναι ένας χώρος των δραστών. Ήταν το κέντρο εξουσίας της ναζιστικής Γερμανίας, η Νέα Καγκελαρία του Χίτλερ, και αυτά είναι τα τελευταία απομεινάρια».

Ναζί Χίτλερ

Η φωτογραφία του Αδόλφου Χίτλερ να επιθεωρεί ένα τμήμα του γερμανικού σώματος αρμάτων μάχης τραβήχτηκε λίγο πριν την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης που διοργανώθηκε στο Βερολίνο για τον εορτασμό των 50ων γενεθλίων του, στις 20 Απριλίου 1939.

AP

Πρότεινε να συνεργαστούν με το Μουσείο του Ολοκαυτώματος για να μετατρέψουν τον χώρο σε μνημείο, με μια έκθεση που θα περιγράφει λεπτομερώς το τέλος του πολέμου: «Τόση ιστορία έχει καταστραφεί εδώ στη Γερμανία, τόσο η κομμουνιστική όσο και η ναζιστική ιστορία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Ο Άρνολντ δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ότι το καταφύγιο βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση όταν το επισκέφθηκε για τελευταία φορά το 2007.

Ανέφερε ότι το συγκρότημα, έκτασης 1.200 τετραγωνικά μέτρα, είναι άθικτο και ότι οι τοίχοι και οι οροφές έχουν πάχος σχεδόν 1,7 μέτρα.

Ως εκ τούτου, πιστεύει ότι θα ήταν δυνατό να γίνει οικοδόμηση πάνω από το καταφύγιο χωρίς να κατεδαφιστεί.

Πέρυσι, το Συμβούλιο Μνημείων του Κρατιδίου του Βερολίνου διαφώνησε με τα σχέδια κατεδάφισής του, δηλώνοντας ότι το καταφύγιο είχε «σημαντική ιστορική αξία».

«Η Νέα Καγκελαρία του Ράιχ ήταν το κέντρο σχεδιασμού και το σημείο εκκίνησης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ συμβολίζει επίσης το καταστροφικό τέλος του ναζιστικού καθεστώτος. Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή σημασία του ως ιστορικού μνημείου, η κατάσταση διατήρησής του και η ένταξή του στον κατάλογο των διατηρητέων κτιρίων θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Κρατική Υπηρεσία Διατήρησης Ιστορικών Μνημείων» ανέφερε.

Watchf Associated Press International News Germany APHS ADOLF HITLER

Ο Αδόλφος Χίτλερ χαιρετίζεται από παιδιά της Βαυαρία στο Herrenchiemsee της Βαυαρίας, στις 3 Ιουλίου 1933

ASSOCIATED PRESS

Το καταφύγιο που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης δεν είναι το περιβόητο «Führerbunker», όπου ο Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτόνησαν μετά την πτώση του Βερολίνου στα χέρια των Συμμάχων. Αυτό βρίσκεται περίπου 120 μέτρα βορειότερα.

Αντίθετα, το συγκεκριμένο καταφύγιο χρησιμοποιούνταν από άτομα που εργάζονταν στην Καγκελαρία του Ράιχ. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετατράπηκε σε νοσοκομείο.

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