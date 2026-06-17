Γερμανία: Κατασκευασμένη με ΑΙ η viral φωτογραφία με τον «σωσία» του Χίτλερ στο μουντιάλ

Snapshot Μια φωτογραφία με «σωσία» του Χίτλερ στις κερκίδες του μουντιάλ, που έγινε viral, είναι ψευδής και δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

Η αρχική μετάδοση του αγώνα δεν δείχνει κανέναν που να μοιάζει με τον Χίτλερ στους πανηγυρίζοντες οπαδούς.

Η Deutsche Welle επιβεβαίωσε μέσω της OpenAI ότι η εικόνα περιέχει υδατογράφημα SynthID, που αποδεικνύει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην κατασκευή της.

Η φωτογραφία εμφανίστηκε σε κρίσιμο χρονικό σημείο του αγώνα, μετά το γκολ του Κάι Χάβερτς που έκανε το σκορ 3

1 υπέρ της Γερμανίας. Snapshot powered by AI

Τον γύρο των μέσω κοινωνικής δικτύωσης έκανε μία φωτογραφία που έδειχνε έναν «σωσία» του Χίτλερ να βρίσκεται στις κερκίδες του μουντιάλ και να ζητωκραυγάζει για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Ωστόσο η εικόνα είναι ψευδής και κατασκευασμένη με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Η φωτογραφία έδειχνε έναν φίλαθλο μέσα στο γήπεδο που φορούσε γερμανική φανέλα, κρατούσε γερμανική σημαία και έμοιαζε με τον Αδόλφο Χίτλερ. Η φωτογραφία κοινοποιήθηκε σε διάφορες πλατφόρμες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Η εικόνα φέρεται να είναι ένα στιγμιότυπο από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, με χρονική σήμανση που αντιστοιχεί στον χρόνο των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό συνέβη λίγο μετά το πέναλτι που εκτέλεσε ο Κάι Χάβερτς, κάνοντας το σκορ 3-1 υπέρ της Γερμανίας. Οι οπαδοί ήταν χαρούμενοι και πανηγύριζαν.

Αριστερά η φωτογραφία με τον σωσία του Χίτλερ όπως κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεξιά η πραγματική εικόνα από το βίντεο του αγώνα που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος σωσίας δεν υπάρχει.

Μια ανασκόπηση της αρχικής μετάδοσης δείχνει την ίδια ομάδα οπαδών να πανηγυρίζει μετά το γκολ του Χάβερτς, αλλά με μια βασική διαφορά: ο φερόμενος ως σωσία του Χίτλερ δεν φαίνεται πουθενά.

Αντ' αυτού, το αρχικό βίντεο δείχνει έναν γκριζομάλλη άνδρα που δεν έχει καμία ομοιότητα με τον Χίτλερ.

Η Deutsche Welle πραγματοποίησε αναζήτηση με τη χρήση της OpenAI, του οργανισμού με έδρα τις ΗΠΑ που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα εργαλεία της συγκεκριμένης τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκαν πράγματι για τη δημιουργία της εικόνας με τον σωσία του Χίτλερ.

Η ανάλυση της OpenAI αναφέρει για την φωτογραφία ότι «εντόπισε ένα υδατογράφημα SynthID που προέρχεται από την OpenAI».

Η αναζήτηση στην OpenAI που επιβεβαιώνει ότι πράγματι η φωτογραφία κατασκευάστηκε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας

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