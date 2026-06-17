Economist: «Οι πιο μισητές χώρες στο Μουντιάλ» - Τι αποκαλύπτουν οι εθνικοί ύμνοι

Ο Economist ανέλυσε τους εθνικούς ύμνους των χωρών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ , χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Ποιες χώρες «κουβαλούν» πόλεμο και μίσος σύμφωνα με τους στίχους που ακούγονται αυτές τις ημέρες στα γήπεδα;

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Economist: «Οι πιο μισητές χώρες στο Μουντιάλ» - Τι αποκαλύπτουν οι εθνικοί ύμνοι

O Mέσι τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της Αργεντινής

FR111446 AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ισπανία αναφέρεται συχνότερα ως εχθρός στους εθνικούς ύμνους των χωρών του Μουντιάλ λόγω της ιστορικής αποικιακής της κυριαρχίας.
  • Ο εθνικός ύμνος της Πορτογαλίας είναι ο πιο πολεμοχαρής, με 11 αναφορές στη βία ανά 100 λέξεις και 12 εκκλήσεις για όπλα.
  • Οι περισσότεροι εθνικοί ύμνοι του Μουντιάλ περιέχουν αναφορές σε βία, στρατιώτες και ιστορικές συγκρούσεις, εκτός από οκτώ χώρες.
  • Οι πιο πρόσφατοι εθνικοί ύμνοι είναι συνήθως λιγότερο επιθετικοί σε σύγκριση με αυτούς του 19ου αιώνα.
  • Ορισμένοι ύμνοι, όπως αυτοί της Γερμανίας, Ιαπωνίας και Καναδά, προβάλλουν θέματα ειρήνης, ελευθερίας και ενότητας αντί για σύγκρουση.
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Οι εθνικοί ύμνοι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα πολιτικά κείμενα στον κόσμο. Πολλά από αυτά λοιπόν γράφτηκαν για να συσπειρώσουν στρατεύματα, να γιορτάσουν τη νίκη σε πολέμους ή να ενώσουν νέα κράτη. Σήμερα, αυτές οι πολεμικές «κραυγές» ακούγονται συχνότερα σε αθλητικές εκδηλώσεις. Πριν από κάθε αγώνα λοιπόν στο Παγκόσμιο Κύπελλο , οι ομάδες τραγουδούν ύμνους για τις συγκρούσεις που κάποτε τις χώριζαν. Σαράντα οκτώ χώρες θα αγωνιστούν στους ομίλους φέτος, από 32 στην προηγούμενη διοργάνωση. Ποιες εμφανίζονται συχνότερα ως εχθροί στους εθνικούς ύμνους του τουρνουά ;

Για να το διαπιστώσει, ο Economist χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύσει τους στίχους του τραγουδιού κάθε διαγωνιζόμενης χώρας. Αρχικά, κατέταξε τους «κακούς» ανάλογα με το πού υπήρχαν σαφείς αναφορές σε χώρες, συγκεκριμένες μάχες, ιστορικά πρόσωπα και σύμβολα.

Η Ισπανία είναι η πιο...μισητή χώρα όπως προκύπτει από την ανάλυση, καθώς εμφανίζεται σε τρεις εθνικούς ύμνους. Η εξήγηση είναι ιστορική. Αιώνες ισπανικής αποικιακής κυριαρχίας στην Αμερική και αλλού άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στα εθνικά σύμβολα χωρών που κατέκτησαν την ανεξαρτησία τους μέσα από πολέμους και επαναστάσεις. Ο εθνικός ύμνος του Ισημερινού αναφέρεται στην κατάρρευση της ισπανικής εξουσίας με την εικόνα ενός «πεσμένου λιονταριού», ενώ η πλήρης εκδοχή του ολλανδικού ύμνου κάνει ρητή αναφορά στην ιστορική σύγκρουση με την ισπανική μοναρχία. Ο πιο «πολεμοχαρής» ύμνος ανάμεσα στις 48 ομάδες ανήκει στην Πορτογαλία.

Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό πλαίσιο, η ανάλυσή του Economist υποδηλώνει ότι τουλάχιστον εννέα επιπλέον εθνικοί ύμνοι παραπέμπουν σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας αναφοράς στη Βρετανία στον ύμνο της Αμερικής . Όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο εκτός από οκτώ κάνουν κάποια αναφορά στη βία, είτε μέσα από στρατιώτες, πανοπλίες, απειλές, περιγραφές ιστορικών μαχών είτε μέσα από σαφή καλεσμάτα σε όπλα.

Οι συγγραφείς του δέκατου ένατου αιώνα λάτρευαν ιδιαίτερα την αιματοχυσία. Η ανάλυσή μας διαπίστωσε ότι οι ύμνοι που υιοθετήθηκαν πιο πρόσφατα τείνουν να είναι λιγότερο άγριοι και διψασμένοι για μάχη. Ο ύμνος της Πορτογαλίας, που αρχικά γράφτηκε ως τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της Βρετανίας, είναι ασυνήθιστα πολεμοχαρής. Περιέχει 11 αναφορές στη βία ανά 100 λέξεις, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του τουρνουά που είναι περίπου δύο. Αποκαλεί τους πολίτες «às armas!» (στα όπλα) 12 φορές. Με βάση αυτό το μέτρο, η Πορτογαλία έχει τον πιο μαχητικό ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Γάλλοι προειδοποιούν δραματικά ότι ξένοι στρατιώτες έρχονται «για να κόψουν το λαιμό των γιων και των συζύγων σας», ενώ της Ουρουγουάης και της Τυνησίας διαφημίζουν τη δόξα του μαρτυρίου. Δεν είναι όλοι οι ύμνοι τόσο αιματηροί. Μερικοί από τους πιο διαβόητους εισβολείς της ιστορίας τραγουδούν αξιοσημείωτα ειρηνικά τραγούδια. Ο ύμνος της Βρετανίας ζητά από τον Θεό να σώσει τον βασιλιά της (αν και ο ανεπίσημος ύμνος της Σκωτίας χλευάζει τον βασιλιά Εδουάρδο Β').

Ο ύμνος της Γερμανίας γιορτάζει την ελευθερία, την ενότητα και την ευτυχία. Η Ιαπωνία ελπίζει ότι ο αυτοκράτορας θα βασιλεύει μέχρι τα μικρά βότσαλα να μεγαλώσουν και να γίνουν βράχοι καλυμμένοι με βρύα. Και δύο από τις διοργανώτριες χώρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου - η Αμερική και το Μεξικό - έχουν παρόμοια θέματα ελευθερίας, σύγκρουσης και θρησκείας, αν και το τραγούδι του Μεξικού περιέχει περισσότερες από διπλάσιες αναφορές στη βία. Γραμμένο σε μια εποχή εδαφικής απώλειας και εισβολής από την Αμερική και άλλες ξένες δυνάμεις, φαντάζεται την εθνική σημαία του βουτηγμένη σε αίματα.

Ο ύμνος του Καναδά, εν τω μεταξύ, δεν περιέχει αναφορές σε σύγκρουση και είναι συνήθως ευγενικός: «με λαμπερές καρδιές σε βλέπουμε να ανεβαίνεις». (Οι επίσημοι στίχοι του ενημερώθηκαν ακόμη και το 2018 για να είναι πιο ουδέτεροι ως προς το φύλο.) Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου σπάνια δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους στίχους που αντηχούν γύρω από ένα στάδιο πριν από έναν αγώνα. Αλλά αυτοί οι ύμνοι είναι επικά τραγούδια κατάκτησης, απελευθέρωσης, θυσίας και δολοφονίας. Ευτυχώς, οι σκληρές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις αυτού του καλοκαιριού θα κριθούν από τα γκολ, όχι από τα όπλα, καταλήγει ο Economist.

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