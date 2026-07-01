Νιου Τζέρσεϋ: Μωρουδιακή φωτογραφία του Χίτλερ βρέθηκε σε λεύκωμα αποφοίτησης μαθητών Γυμνασίου

Snapshot Σε λεύκωμα αποφοίτησης σχολείου στο Νιου Τζέρσεϋ βρέθηκε φωτογραφία του μωρού Αδόλφου Χίτλερ ανάμεσα σε φωτογραφίες μαθητών.

Τα λευκώματα αποσύρθηκαν άμεσα και στάλθηκαν πίσω στην εταιρεία εκτύπωσης για να διερευνηθεί η ευθύνη της πράξης.

Ο δήμαρχος της περιοχής και η εβραϊκή κοινότητα καταδίκασαν το περιστατικό ως απαράδεκτο και μη αντιπροσωπευτικό της κοινότητας.

Ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς και τόνισε ότι η εικόνα δεν έχει θέση στο λεύκωμα και δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες του σχολείου.

Η έρευνα για το περιστατικό διεξάγεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Snapshot powered by AI

Οι καθηγητές ενός Γυμνασίου σχολείου στο Νιου Τζέρσεϋ ήταν έτοιμοι να δώσουν στους μαθητές τα σχολικά τους λευκώματα για το τέλος της χρονιάς, όταν συνειδητοποίησαν κάτι ανατριχιαστικό.

Στο τμήμα του λευκώματος με τις φωτογραφίες των μαθητών όταν ήταν μωρά, βρέθηκε και μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του 1889. Το μωρό της φωτογραφίας ήταν ο…Αδόλφος Χίτλερ.

Οι καθηγητές απέσυραν αμέσως τα λευκώματα από τους μαθητές και τα έστειλαν πίσω στην εταιρεία που τα εκτύπωσε, αναζητώντας ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την «αηδιαστική» πράξη. Όπως φαίνεται, κάποιος μαθητής κατέθεσε τη φωτογραφία, όμως αυτό που προκαλεί ερωτήματα είναι πως κανείς δεν το διαπίστωσε πριν τα λευκώματα εκδοθούν.

Ο δήμαρχος του Πάραμους που ανήκει το σχολείο, Chris DiPiazza, δήλωσε: «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι απογοητευτικό, επειδή ξέρω ότι ένα "κακό μήλο" δεν αντικατοπτρίζει τους 27.000 κατοίκους που αγαπούν αυτή την κοινότητα και την αποκαλούν σπίτι τους».

Η εβραϊκή κοινότητα καταδίκασε το περιστατικό, καθώς και ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος σημείωσε ότι η έρευνα που διεξάγεται για το περιστατικό γίνεται σε συντονισμό με τις τοπικές Αρχές.

Μάλιστα, έστειλε επιστολές στους γονείς όλων των μαθητών, αναφέροντας το περιστατικό, στην οποία έγραφε: «Μια εικόνα του (Χίτλερ) δεν έχει θέση σε ένα ετήσιο λεύκωμα που δημιουργήθηκε για τους μαθητές μας. Δεν αντικατοπτρίζει ποιοι είμαστε ή τι αντιπροσωπεύει το σχολείο και καταδικάζουμε την ένταξή του ανεπιφύλακτα», δήλωσε ο διευθυντής.

Σημειώνεται ότι ορισμένοι από τους μαθητές γέλασαν με το περιστατικό, ενώ άλλοι ένιωσαν πολύ άσχημα.

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