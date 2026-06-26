Η μεγάλη απάτη των ημερολογίων του Χίτλερ που έπεισε ιστορικούς και μέσα ενημέρωσης

Η είδηση έμοιαζε σχεδόν απίστευτη και γι’ αυτό ακριβώς έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες. Το γερμανικό περιοδικό Stern ισχυριζόταν ότι είχε στα χέρια του 60 άγνωστα μέχρι τότε προσωπικά ημερολόγια του Αδόλφου Χίτλερ, ένα εύρημα που, αν ήταν αυθεντικό, θα μπορούσε να αλλάξει όσα γνώριζε η ιστορία για τον ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας.

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