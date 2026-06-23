Θερμιδομετρητής για UFO: Τι θα έτρωγαν οι εξωγήινοι αν έρχονταν στη Γη;

Με αφορμή τη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Disclosure Day, το ερώτημα για τις διατροφικές συνήθειες υποθετικών εξωγήινων επισκεπτών «βασανίζει» το διαδίκτυο.

Παρόλο που η NASA και το Πεντάγωνο ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία απόδειξη εξωγήινης ζωής, η επιστήμη μάς επιτρέπει να υπολογίσουμε τις ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες ενός οργανισμού με βάση τη μάζα του.

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