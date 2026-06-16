Φάκελος UAP: Απόρρητα έγγραφα του Πενταγώνου και του FBI αποκαλύπτουν «ιπτάμενες σφαίρες»

Νέα επίσημα στοιχεία φέρνουν στο φως αναφορές μαρτύρων για μυστηριώδη φαινόμενα UAP, από φωτεινές σφαίρες πλάσματος στα βορειοανατολικά μέχρι τη «μητρική σφαίρα» στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Φάκελος UAP: Απόρρητα έγγραφα του Πενταγώνου και του FBI αποκαλύπτουν «ιπτάμενες σφαίρες»

Στιγμιότυπο από βίντεο που απεικονίζει μια φερόμενη παρατήρηση μη ταυτοποιημένου ανώμαλου φαινομένου (UAP) στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο του 2025, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς σε αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολέμου (DOW) και τα οποία είχε αρχικά συγκεντρώσει το FBI. 

DOW/FBI
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία του Πενταγώνου και του FBI περιγράφουν μια σειρά από θεάσεις φωτεινών σφαιρών που αναφέρθηκαν από την ίδια περιοχή των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, σε ένα χρονικό διάστημα που εκτείνεται τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ένα περιστατικό κατά το οποίο δύο μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν μια κόκκινη σφαίρα που έλαμπε, στο εσωτερικό της οποίας υπήρχε κάτι που έμοιαζε με «ήλιο λευκού πλάσματος» σε μέγεθος μπάλας του μπάσκετ, δηλαδή μια εξαιρετικά θερμή, ιονισμένη μάζα αερίου που εξέπεμπε έντονο φως.

red-orange-orbs.jpg

Στην εικόνα απεικονίζεται μια αναπαράσταση του FBI της μαρτυρίας για «σφαίρες που εκτοξεύουν σφαίρες».

Υπουργείο Πολέμου/FBI

Οι συγκεκριμένες καταγραφές ανήκουν σε δεκάδες έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του προγράμματος PURSUE της κυβέρνησης Τραμπ. Πρόκειται για το Προεδρικό Σύστημα Αποσφράγισης και Αναφοράς για Συναντήσεις με Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα, μια διυπηρεσιακή προσπάθεια για την αποχαρακτήριση αρχείων που σχετίζονται με τα UAP, τον σύγχρονο επίσημο όρο που αντικατέστησε τα κλασικά UFO για να συμπεριλάβει και φαινόμενα στο διάστημα ή το νερό.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε τον Οκτώβριο του 2024 ότι παρατήρησε μια «σφαίρα που έμοιαζε με πλάσμα» να αιωρείται πάνω από μια λίμνη, σε εκτιμώμενη απόσταση περίπου 2.700 ποδιών.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι το φωτεινό αντικείμενο άλλαζε περιοδικά σχήμα και φωτεινότητα, ενώ κάποιες στιγμές φαινόταν να διασπάται σε μικρότερα σημεία φωτός. Ένα δεύτερο φωτεινό σημείο αιωρούνταν πάνω από το νερό και δεν έμοιαζε με αντανάκλαση στην επιφάνεια.

Το αντικείμενο παρέμεινε γενικά στάσιμο για περίπου 45 λεπτά πριν εξαφανιστεί. Το βίντεο καταγράφηκε από ένα iPhone και αργότερα αναλύθηκε και πιστοποιήθηκε η γνησιότητά του από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με το FBI να αξιολογεί τον μάρτυρα ως εξαιρετικά αξιόπιστο.

Η κυκλοφορία αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο μέρος της πρωτοβουλίας διαφάνειας που ξεκίνησε αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε οδηγίες στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες τον Φεβρουάριο να επανεξετάσουν και να αποχαρακτηρίσουν αρχεία. Το πρόγραμμα παράγει μια συνεχή ροή αρχείων, που περιλαμβάνουν από υποθέσεις που οι ερευνητές θεωρούν ότι μπορεί να έχουν συμβατικές εξηγήσεις, μέχρι περιστατικά που παραμένουν ανεξήγητα χρόνια μετά.

202606160pzkleki.jpg

Απόσπασμα από την επίσημη ενημέρωση του Πενταγώνου

Η «μητρική σφαίρα» και τα περιστατικά του 2025

Ένα δεύτερο περιστατικό από την ίδια γενική περιοχή σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025, όταν ένας μάρτυρες έφτασε στο σπίτι του και παρατήρησε ένα έντονο λαμπερό φως να αιωρείται κάτω από τη γραμμή των δέντρων πίσω από μια κατοικία. Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις του FBI, ο μάρτυρας περιέγραψε το αντικείμενο ως μια κόκκινη σφαίρα διαμέτρου περίπου ενός μέτρου που περιείχε ένα φωτεινό λευκό κέντρο. Ένας δεύτερος μάρτυρας βγήκε έξω και ανέφερε ότι είδε το ίδιο αντικείμενο. Τα αρχεία του FBI δείχνουν ότι τα αντικείμενα εκτιμήθηκε ότι βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 γιαρδών και 20 έως 30 ποδιών πάνω από το έδαφος.

fbi-red-orbs.jpg

Απεικόνιση καλλιτέχνη που δημοσίευσε το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, η οποία απεικονίζει μια παρατήρηση του 2023 όπου «σφαίρες εκτοξεύουν άλλες σφαίρες» κοντά σε μια εγκατάσταση εθνικής ασφάλειας στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπουργείο Πολέμου/FBI

Και οι δύο μάρτυρες δήλωσαν ότι μια δεύτερη πανομοιότυπη σφαίρα εμφανίστηκε αργότερα εκεί κοντά. Τα αντικείμενα κινήθηκαν μαζί πάνω από τα δέντρα, άλλαξαν υψόμετρο και κατεύθυνση, ταξίδεψαν σε σχηματισμό και τελικά φάνηκαν να συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο αντικείμενο πριν χαθούν από το οπτικό πεδίο. Οι μάρτυρες κατέγραψαν βίντεο από τη θέαση, και οι πράκτορες του FBI εξασφάλισαν αργότερα φωτογραφίες. Την ίδια στιγμή, πολλαπλές αναφορές και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν προέρχονταν από την ίδια γενική περιοχή στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

202606160q1kleki.jpg

Απόσπασμα από την επίσημη ενημέρωση του Πενταγώνου

Μεταξύ των πιο σημαντικών υποθέσεων ήταν ένα ανεξήγητο περιστατικό του 2023 κοντά σε μια ευαίσθητη τοποθεσία εθνικής ασφάλειας στις δυτικές ΗΠΑ, όπου έξι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι παρατήρησαν αυτό που περιέγραψαν ως λαμπερές πορτοκαλί «μητέρες σφαίρες» –δηλαδή μεγαλύτερα κεντρικά αντικείμενα από τα οποία αποσπώνται άλλα– να απελευθερώνουν μικρότερα κόκκινα αντικείμενα στον νυχτερινό ουρανό.

Σε μια νέα αξιολόγηση, το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών σε Όλους τους Τομείς, γνωστό ως AARO που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, δήλωσε ότι περίπου το 40% της αναφερθείσας δραστηριότητας παραμένει ανεξήγητο. Οι αναλυτές της υπηρεσίας συνέκριναν τις μαρτυρίες με αρχεία πτήσεων, δεδομένα ραντάρ και σήματα ADS-B, το αυτόματο σύστημα δηλαδή όπου τα αεροσκάφη εκπέμπουν τη θέση τους μέσω δορυφόρου επιτρέποντας την παρακολούθησή τους. Εξετάστηκε μια σειρά από πιθανές εξηγήσεις, όπως στρατιωτικά αεροσκάφη, drones ή περιβαλλοντικά φαινόμενα.

uap-dow-fbi-red-orbs-captured-on-iphone.jpg

Στιγμιότυπο από βίντεο που απεικονίζει μια φερόμενη παρατήρηση μη ταυτοποιημένου ανώμαλου φαινομένου (UAP) στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο του 2025, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς σε αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολέμου (DOW) και τα οποία είχε αρχικά συγκεντρώσει το FBI.

DOW/FBI

Οι αναλυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η δραστηριότητα στρατιωτικών φωτοβολίδων θα μπορούσε εύλογα να δικαιολογήσει ένα σημαντικό μέρος των παρατηρήσεων, θεωρώντας παράλληλα την ξένη εχθρική τεχνολογία ως εξαιρετικά απίθανη. Όπως ανακοινώθηκε όμως, καμία μεμονωμένη εξήγηση δεν κάλυπτε πλήρως το σύνολο της δραστηριότητας. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η «μη αναγνωρισμένη τεχνολογία» παρέμεινε μια προσωρινή υπόθεση για το ανεξήγητο μέρος της υπόθεσης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η εκτίμηση βασίστηκε κυρίως σε μαρτυρίες και όχι σε τεχνικά στοιχεία. Τα αρχεία περιλαμβάνουν αφηγήσεις μαρτύρων, σκίτσα και έναν ενδεικτικό χάρτη που απεικονίζει τέσσερα σχετικά περιστατικά, τα οποία οι ερευνητές ομάδοποιησαν υπό τον τίτλο "Western U.S. Event" που δόθηκαν στην δημοσιότητα.

uap-case-analysis.jpg

Ανάλυση περιστατικών σχετικά με ανεξήγητα αεροπορικά φαινόμενα (UAP) που παρατηρήθηκαν πάνω από μια ευαίσθητη περιοχή στη δυτική πλευρά των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2023.

Υπουργείο Άμυνας/FBI

Το παράξενο αντικείμενο στο Κολοράντο

Από τα πιο ασυνήθιστα περιστατικά ήταν μια θέαση του Φεβρουαρίου του 2022 κοντά στο Κολοράντο Σπρινγκς, όπου πέντε μέλη του αμερικανικού στρατού ανέφεραν ότι είδαν ένα ιριδίζον αντικείμενο να αιωρείται πάνω από το βουνό Σαγιέν για έως και τρία λεπτά. Σύμφωνα με τις περιγραφές, το αντικείμενο είχε μέγεθος μεγάλου αεριωθούμενου και έμοιαζε με μια γωνιώδη, ασύμμετρη «πατάτα» αποτελούμενη από ακανόνιστα πάνελ που άλλαζαν αργά σχήμα ενώ παρέμεναν στάσιμα.

Σε μια ξεχωριστή συνέντευξη στο FBI το 2024, ένας πρώην αξιωματικός των στρατιωτικών πληροφοριών περιέγραψε το αντικείμενο ως ένα κρεμώδες λευκό, οπαλίνα σχήμα που αποτελούνταν από πάνελ που έμοιαζαν με λέπια ψαριού. Το αντικείμενο παρέμεινε απόλυτα ακίνητο, ενώ τα επιμέρους πάνελ φαίνονταν να κινούνται σε αργά κύματα πριν εξαφανιστεί ξαφνικά. Οι μάρτυρες υπολόγισαν ότι αιωρούνταν 300 έως 500 πόδια πάνω από το βουνό.

202606160q2kleki.jpg

Απόσπασμα από την ενημέρωση του Πενταγώνου για το Western US Event

Οι ερευνητές του Πενταγώνου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θέαση μπορεί να προκλήθηκε από το φως του ήλιου που αντανακλούσε σε χιονισμένο έδαφος και φώτιζε τα σύννεφα, αν και η AARO χαρακτήρισε αυτή την εκτίμηση ως χαμηλής αξιοπιστίας λόγω αβεβαιότητας σχετικά με τις γωνίες θέασης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Συνολικά, αυτά τα περιστατικά προσφέρουν μια εικόνα των ποικίλων αναφορών που δημοσιεύονται τώρα. Η προσπάθεια πάντως έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει μικτές αντιδράσεις. Οι υποστηρικτές της διαφάνειας χαιρέτισαν τη δημοσιοποίηση αρχείων, ενώ ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πολλές κυκλοφορίες βασίζονται σε μαρτυρίες και περιέχουν περιορισμένα τεχνικά δεδομένα που δυσχεραίνουν την ανεξάρτητη επαλήθευση.

Την ίδια στιγμή, ούτε το Υπουργείο Πολέμου ούτε η AARO έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οποιοδήποτε από τα περιστατικά αποτελεί απόδειξη εξωγήινης ζωής ή τεχνολογίας. Αντίθετα, οι αξιωματούχοι τονίζουν σταθερά ότι μια ανεπίλυτη υπόθεση σημαίνει απλώς ότι οι ερευνητές δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για να προσδιορίσουν μια οριστική και βέβαιη αιτία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24ΥΓΕΙΑ

Γιατί είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε τις γυναίκες ψυχοπαθείς

17:19LIFESTYLE

«Θύελλα» αντιδράσεων κατά του Μπρούκλιν Μπέκαμ μετά το διαφημιστικό spot για το Μουντιάλ: «Σταμάτα να εκμεταλλεύεσαι τους γονείς σου»

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ – Κοινοβουλευτική ομάδα: Ο Φάμελλος αντικατέστησε Παππά και Ζαχαριάδη

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «αδειάζει» τον Νετανιάχου - Οργή στο Ισραήλ, οι Αμερικάνοι αρνήθηκαν να τους δώσουν το κείμενο του Μνημονίου με το Ιράν

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Ελλάδα - Στα Χανιά ο Πλεύρης με την υπεύθυνη της Κομισιόν

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκπτωση 3%

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στην Εντατική του Νοσοκομείου Ηρακλείου 13χρονος και 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Συναγερμός για δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβολο Διπλωματίας: O Μερτς δώρισε στον Τραμπ ένα μπλουζάκι με το λογότυπο «Trump 47» - Βίντεο

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι μετά από ατυχήματα με πατίνια

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Γιατί αποτυγχάνουν οι ουκρανικοί πύραυλοι και τα drones απέναντι στη ρωσική αεράμυνα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα - Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία»

16:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Τι αλλάζει μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού - Πότε θα καταβληθεί

16:30LIFESTYLE

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με μπικίνι στα 47 της και εντυπωσίασε με την καλλίγραμμη σιλουέτα της

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος G7: Συνομιλίες για την εκεχειρία στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία με πρωταγωνιστή τον Τραμπ - Τι «έπιασαν» τα καυτά μικρόφωνα - «Όπως πέφτουν τα καύσιμα θα πέσουν τα πάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €600 – Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια – Όλες οι αλλαγές του προγράμματος

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Συναγερμός για δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά o θάνατος της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο μαθήτριες Γυμνασίου στην Εύβοια

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα γλέντησε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου, έξω από τα δικαστήρια

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ο 50χρονος είχε απειλήσει με όπλο την Αντιγόνη δύο εβδομάδες πριν τη σκοτώσει

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Ζούσε με τους γονείς του ο 50χρονος δολοφόνος - Πώς σκότωσε την άτυχη Αντιγόνη

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δαβαράκης για Γιωτόπουλο: «17 ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτίσει 25 χρόνια ποινή;»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέθηκε σε αργία ο Μητροπολίτης που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς στα Πετράλωνα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα - Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία»

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ