Φάκελος UAP: Απόρρητα έγγραφα του Πενταγώνου και του FBI αποκαλύπτουν «ιπτάμενες σφαίρες»

Στιγμιότυπο από βίντεο που απεικονίζει μια φερόμενη παρατήρηση μη ταυτοποιημένου ανώμαλου φαινομένου (UAP) στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο του 2025, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς σε αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολέμου (DOW) και τα οποία είχε αρχικά συγκεντρώσει το FBI.

Πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία του Πενταγώνου και του FBI περιγράφουν μια σειρά από θεάσεις φωτεινών σφαιρών που αναφέρθηκαν από την ίδια περιοχή των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, σε ένα χρονικό διάστημα που εκτείνεται τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ένα περιστατικό κατά το οποίο δύο μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν μια κόκκινη σφαίρα που έλαμπε, στο εσωτερικό της οποίας υπήρχε κάτι που έμοιαζε με «ήλιο λευκού πλάσματος» σε μέγεθος μπάλας του μπάσκετ, δηλαδή μια εξαιρετικά θερμή, ιονισμένη μάζα αερίου που εξέπεμπε έντονο φως.

Στην εικόνα απεικονίζεται μια αναπαράσταση του FBI της μαρτυρίας για «σφαίρες που εκτοξεύουν σφαίρες». Υπουργείο Πολέμου/FBI

Οι συγκεκριμένες καταγραφές ανήκουν σε δεκάδες έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του προγράμματος PURSUE της κυβέρνησης Τραμπ. Πρόκειται για το Προεδρικό Σύστημα Αποσφράγισης και Αναφοράς για Συναντήσεις με Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα, μια διυπηρεσιακή προσπάθεια για την αποχαρακτήριση αρχείων που σχετίζονται με τα UAP, τον σύγχρονο επίσημο όρο που αντικατέστησε τα κλασικά UFO για να συμπεριλάβει και φαινόμενα στο διάστημα ή το νερό.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε τον Οκτώβριο του 2024 ότι παρατήρησε μια «σφαίρα που έμοιαζε με πλάσμα» να αιωρείται πάνω από μια λίμνη, σε εκτιμώμενη απόσταση περίπου 2.700 ποδιών.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι το φωτεινό αντικείμενο άλλαζε περιοδικά σχήμα και φωτεινότητα, ενώ κάποιες στιγμές φαινόταν να διασπάται σε μικρότερα σημεία φωτός. Ένα δεύτερο φωτεινό σημείο αιωρούνταν πάνω από το νερό και δεν έμοιαζε με αντανάκλαση στην επιφάνεια.

Το αντικείμενο παρέμεινε γενικά στάσιμο για περίπου 45 λεπτά πριν εξαφανιστεί. Το βίντεο καταγράφηκε από ένα iPhone και αργότερα αναλύθηκε και πιστοποιήθηκε η γνησιότητά του από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με το FBI να αξιολογεί τον μάρτυρα ως εξαιρετικά αξιόπιστο.

Η κυκλοφορία αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο μέρος της πρωτοβουλίας διαφάνειας που ξεκίνησε αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε οδηγίες στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες τον Φεβρουάριο να επανεξετάσουν και να αποχαρακτηρίσουν αρχεία. Το πρόγραμμα παράγει μια συνεχή ροή αρχείων, που περιλαμβάνουν από υποθέσεις που οι ερευνητές θεωρούν ότι μπορεί να έχουν συμβατικές εξηγήσεις, μέχρι περιστατικά που παραμένουν ανεξήγητα χρόνια μετά.

Απόσπασμα από την επίσημη ενημέρωση του Πενταγώνου

Η «μητρική σφαίρα» και τα περιστατικά του 2025

Ένα δεύτερο περιστατικό από την ίδια γενική περιοχή σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025, όταν ένας μάρτυρες έφτασε στο σπίτι του και παρατήρησε ένα έντονο λαμπερό φως να αιωρείται κάτω από τη γραμμή των δέντρων πίσω από μια κατοικία. Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις του FBI, ο μάρτυρας περιέγραψε το αντικείμενο ως μια κόκκινη σφαίρα διαμέτρου περίπου ενός μέτρου που περιείχε ένα φωτεινό λευκό κέντρο. Ένας δεύτερος μάρτυρας βγήκε έξω και ανέφερε ότι είδε το ίδιο αντικείμενο. Τα αρχεία του FBI δείχνουν ότι τα αντικείμενα εκτιμήθηκε ότι βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 γιαρδών και 20 έως 30 ποδιών πάνω από το έδαφος.

Απεικόνιση καλλιτέχνη που δημοσίευσε το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, η οποία απεικονίζει μια παρατήρηση του 2023 όπου «σφαίρες εκτοξεύουν άλλες σφαίρες» κοντά σε μια εγκατάσταση εθνικής ασφάλειας στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπουργείο Πολέμου/FBI

Και οι δύο μάρτυρες δήλωσαν ότι μια δεύτερη πανομοιότυπη σφαίρα εμφανίστηκε αργότερα εκεί κοντά. Τα αντικείμενα κινήθηκαν μαζί πάνω από τα δέντρα, άλλαξαν υψόμετρο και κατεύθυνση, ταξίδεψαν σε σχηματισμό και τελικά φάνηκαν να συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο αντικείμενο πριν χαθούν από το οπτικό πεδίο. Οι μάρτυρες κατέγραψαν βίντεο από τη θέαση, και οι πράκτορες του FBI εξασφάλισαν αργότερα φωτογραφίες. Την ίδια στιγμή, πολλαπλές αναφορές και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν προέρχονταν από την ίδια γενική περιοχή στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Απόσπασμα από την επίσημη ενημέρωση του Πενταγώνου

Μεταξύ των πιο σημαντικών υποθέσεων ήταν ένα ανεξήγητο περιστατικό του 2023 κοντά σε μια ευαίσθητη τοποθεσία εθνικής ασφάλειας στις δυτικές ΗΠΑ, όπου έξι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι παρατήρησαν αυτό που περιέγραψαν ως λαμπερές πορτοκαλί «μητέρες σφαίρες» –δηλαδή μεγαλύτερα κεντρικά αντικείμενα από τα οποία αποσπώνται άλλα– να απελευθερώνουν μικρότερα κόκκινα αντικείμενα στον νυχτερινό ουρανό.

Σε μια νέα αξιολόγηση, το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών σε Όλους τους Τομείς, γνωστό ως AARO που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, δήλωσε ότι περίπου το 40% της αναφερθείσας δραστηριότητας παραμένει ανεξήγητο. Οι αναλυτές της υπηρεσίας συνέκριναν τις μαρτυρίες με αρχεία πτήσεων, δεδομένα ραντάρ και σήματα ADS-B, το αυτόματο σύστημα δηλαδή όπου τα αεροσκάφη εκπέμπουν τη θέση τους μέσω δορυφόρου επιτρέποντας την παρακολούθησή τους. Εξετάστηκε μια σειρά από πιθανές εξηγήσεις, όπως στρατιωτικά αεροσκάφη, drones ή περιβαλλοντικά φαινόμενα.

Στιγμιότυπο από βίντεο που απεικονίζει μια φερόμενη παρατήρηση μη ταυτοποιημένου ανώμαλου φαινομένου (UAP) στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο του 2025, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς σε αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολέμου (DOW) και τα οποία είχε αρχικά συγκεντρώσει το FBI. DOW/FBI

Οι αναλυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η δραστηριότητα στρατιωτικών φωτοβολίδων θα μπορούσε εύλογα να δικαιολογήσει ένα σημαντικό μέρος των παρατηρήσεων, θεωρώντας παράλληλα την ξένη εχθρική τεχνολογία ως εξαιρετικά απίθανη. Όπως ανακοινώθηκε όμως, καμία μεμονωμένη εξήγηση δεν κάλυπτε πλήρως το σύνολο της δραστηριότητας. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η «μη αναγνωρισμένη τεχνολογία» παρέμεινε μια προσωρινή υπόθεση για το ανεξήγητο μέρος της υπόθεσης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η εκτίμηση βασίστηκε κυρίως σε μαρτυρίες και όχι σε τεχνικά στοιχεία. Τα αρχεία περιλαμβάνουν αφηγήσεις μαρτύρων, σκίτσα και έναν ενδεικτικό χάρτη που απεικονίζει τέσσερα σχετικά περιστατικά, τα οποία οι ερευνητές ομάδοποιησαν υπό τον τίτλο "Western U.S. Event" που δόθηκαν στην δημοσιότητα.

Ανάλυση περιστατικών σχετικά με ανεξήγητα αεροπορικά φαινόμενα (UAP) που παρατηρήθηκαν πάνω από μια ευαίσθητη περιοχή στη δυτική πλευρά των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2023. Υπουργείο Άμυνας/FBI

Το παράξενο αντικείμενο στο Κολοράντο

Από τα πιο ασυνήθιστα περιστατικά ήταν μια θέαση του Φεβρουαρίου του 2022 κοντά στο Κολοράντο Σπρινγκς, όπου πέντε μέλη του αμερικανικού στρατού ανέφεραν ότι είδαν ένα ιριδίζον αντικείμενο να αιωρείται πάνω από το βουνό Σαγιέν για έως και τρία λεπτά. Σύμφωνα με τις περιγραφές, το αντικείμενο είχε μέγεθος μεγάλου αεριωθούμενου και έμοιαζε με μια γωνιώδη, ασύμμετρη «πατάτα» αποτελούμενη από ακανόνιστα πάνελ που άλλαζαν αργά σχήμα ενώ παρέμεναν στάσιμα.

Σε μια ξεχωριστή συνέντευξη στο FBI το 2024, ένας πρώην αξιωματικός των στρατιωτικών πληροφοριών περιέγραψε το αντικείμενο ως ένα κρεμώδες λευκό, οπαλίνα σχήμα που αποτελούνταν από πάνελ που έμοιαζαν με λέπια ψαριού. Το αντικείμενο παρέμεινε απόλυτα ακίνητο, ενώ τα επιμέρους πάνελ φαίνονταν να κινούνται σε αργά κύματα πριν εξαφανιστεί ξαφνικά. Οι μάρτυρες υπολόγισαν ότι αιωρούνταν 300 έως 500 πόδια πάνω από το βουνό.

Απόσπασμα από την ενημέρωση του Πενταγώνου για το Western US Event

Οι ερευνητές του Πενταγώνου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θέαση μπορεί να προκλήθηκε από το φως του ήλιου που αντανακλούσε σε χιονισμένο έδαφος και φώτιζε τα σύννεφα, αν και η AARO χαρακτήρισε αυτή την εκτίμηση ως χαμηλής αξιοπιστίας λόγω αβεβαιότητας σχετικά με τις γωνίες θέασης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Συνολικά, αυτά τα περιστατικά προσφέρουν μια εικόνα των ποικίλων αναφορών που δημοσιεύονται τώρα. Η προσπάθεια πάντως έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει μικτές αντιδράσεις. Οι υποστηρικτές της διαφάνειας χαιρέτισαν τη δημοσιοποίηση αρχείων, ενώ ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πολλές κυκλοφορίες βασίζονται σε μαρτυρίες και περιέχουν περιορισμένα τεχνικά δεδομένα που δυσχεραίνουν την ανεξάρτητη επαλήθευση.

Την ίδια στιγμή, ούτε το Υπουργείο Πολέμου ούτε η AARO έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οποιοδήποτε από τα περιστατικά αποτελεί απόδειξη εξωγήινης ζωής ή τεχνολογίας. Αντίθετα, οι αξιωματούχοι τονίζουν σταθερά ότι μια ανεπίλυτη υπόθεση σημαίνει απλώς ότι οι ερευνητές δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για να προσδιορίσουν μια οριστική και βέβαιη αιτία.

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