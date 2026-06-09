Πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει πού είναι κρυμμένες στη Γη 4 εξωγήινες βάσεις

Υπάρχουν όντως εξωγήινοι που λειτουργούν μυστικές βάσεις κρυμμένες στα βουνά;

Δημήτρης Δρίζος

Πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει πού είναι κρυμμένες στη Γη 4 εξωγήινες βάσεις
WHAT THE FACT
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  • Ο πρώην πράκτορας της CIA Lyn Buchanan ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τέσσερις μεγάλες εξωγήινες βάσεις κρυμμένες μέσα σε βουνά σε Αλάσκα, Αυστραλία, Ζιμπάμπουε και Πυρηναία.
  • Οι βάσεις φέρονται να χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών, επισκευές UFO και ως πύλες εισόδου στη Γη.
  • Στην Αυστραλία, στο όρος Zeil, υποτίθεται ότι υπάρχει υπόγειο αεροδρόμιο για εξωγήινα διαστημόπλοια με πολλούς ορόφους και εργαστήρια.
  • Στη Ζιμπάμπουε, η βάση θεωρείται εξειδικευμένο κέντρο επισκευής UFO με αυστηρή ασφάλεια και πιθανές μυστηριώδεις εξαφανίσεις.
  • Δεν υπάρχουν δημοσίως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για αυτές τις εγκαταστάσεις, ενώ το πρόγραμμα STARGATE που σχετιζόταν με απομακρυσμένη θέαση θεωρείται επιστημονικά αναξιόπιστο.
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Ένας πρώην πράκτορας της CIA ισχυρίζεται ότι έχει ανακαλύψει ένα δίκτυο εξωγήινων βάσεων κρυμμένων βαθιά μέσα σε βουνά σε όλο τον κόσμο, τις οποίες, όπως λέει, χρησιμοποιούν ως κέντρα πληροφοριών, συνεργεία επισκευής UFO και πύλες προς τη Γη. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Υπάρχουν όντως εξωγήινοι που λειτουργούν μυστικές βάσεις κρυμμένες στα βουνά; Ο πρώην συμμετέχων σε απόρρητα αμερικανικά προγράμματα Lyn Buchanan ισχυρίζεται ότι ναι. Ένας άνδρας που συμμετείχε σε πειράματα με τη λεγόμενη «απομακρυσμένη θέαση» (remote viewing) κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, υποστηρίζει πλέον ότι γνωρίζει τις τοποθεσίες αρκετών εξωγήινων εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρόκειται για μικρές κρυψώνες, αλλά για τεράστια υπόγεια συγκροτήματα που χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών, επισκευές UFO και ακόμη και ως πύλες προς τη Γη.

Ο Buchanan έκανε αυτούς τους ισχυρισμούς στο δημοφιλές podcast American Alchemy, περιγράφοντας υποτιθέμενες βάσεις κρυμμένες σε βουνά στην Αλάσκα, την Αυστραλία, τη Ζιμπάμπουε και τα Πυρηναία στα σύνορα Ισπανίας και Γαλλίας. Όλες αυτές οι τοποθεσίες είχαν αρχικά εντοπιστεί το 1973 από τον Pat Price, πρώην αστυνομικό και έναν από τους πρωτοπόρους της απομακρυσμένης θέασης. Στη συνέχεια, η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με την ονομασία Project 8200, για να διαπιστώσει αν άλλοι παρατηρητές μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα τα ευρήματα του Price.

Υπόγειο αεροδρόμιο για UFO

Η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία, σύμφωνα με τον Buchanan, εκτυλίσσεται στο όρος Zeil στην Αυστραλία. Εκεί, υποτίθεται ότι βρίσκεται κάποιο είδος εξωγήινου αεροδρομίου. Το υπόγειο συγκρότημα φέρεται να έχει αρκετούς ορόφους, με τα διαστημόπλοια να προσγειώνονται και να απογειώνονται στα ανώτερα επίπεδα. Πιο κάτω υποτίθεται ότι υπάρχουν χώροι συντήρησης και εργαστήρια.

Ο Buchanan ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια μιας από τις «παρατηρήσεις» του είδε απευθείας τους κατοίκους της βάσης. Στην περιοχή από την οποία περνούσαν οι επισκέπτες, λέει ότι είδε ένα «γκρίζο εξωγήινο ον». Ακόμη πιο παράξενος είναι ο ισχυρισμός του ότι οι κάτοικοι της βάσης αντιλήφθηκαν πως τους παρακολουθούσαν και με κάποιο τρόπο του το έκαναν γνωστό.

Η αυστραλιανή βάση, λέει, λειτουργεί ως σημείο εισόδου προς τη Γη. Φιλικοί επισκέπτες από άλλους κόσμους φέρεται να φτάνουν εκεί και στη συνέχεια να διασπείρονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εγκατάσταση που φέρεται να βρίσκεται μέσα στο όρος Hayes στην Αλάσκα. Υποτίθεται ότι λειτουργούσε ως τεράστιο κέντρο πληροφοριών που παρακολουθούσε γεγονότα στη Γη. Σύμφωνα με τον Buchanan, άνθρωποι και εξωγήινοι εργάζονταν εκεί μαζί. Ωστόσο, όταν την παρατήρησε ο ίδιος, διαπίστωσε ότι πλέον η λειτουργία είχε αυτοματοποιηθεί πλήρως και δεν χρειαζόταν ανθρώπινο ή εξωγήινο προσωπικό.

Το βουνό της μη επιστροφής

Η τρίτη τοποθεσία λέγεται ότι βρίσκεται μέσα στο όρος Nyangani στη Ζιμπάμπουε. Εκεί υποτίθεται ότι υπάρχει ένα εξειδικευμένο κέντρο επισκευής εξωγήινων σκαφών. Όταν ρωτήθηκε τι επισκευάζεται εκεί, ο Buchanan απάντησε απλά: UFO.

Μία από τις πιο ανησυχητικές αναφορές αφορά αυτή την τοποθεσία. Ο Buchanan ισχυρίζεται ότι η εγκατάσταση είναι εξαιρετικά καλά προστατευμένη. Σε σχέση με τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις στην περιοχή, υπαινίχθηκε μια σκοτεινή εξήγηση: ότι όποιος ανακαλύπτει πάρα πολλά μπορεί απλώς να εξαφανιστεί.

Η τέταρτη βάση φέρεται να βρίσκεται σε οροσειρά στα Πυρηναία, όμως ο Buchanan παραδέχεται ότι δεν την έχει εξερευνήσει προσωπικά και δεν μπορεί να πει κάτι συγκεκριμένο.

Η ιστορία των εξωγήινων βάσεων συνδέεται στενά με το διαβόητο πρόγραμμα STARGATE, στο οποίο αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διερευνούσαν τη δυνατότητα χρήσης ψυχικών ικανοτήτων για κατασκοπεία. Το πρόγραμμα τελικά τερματίστηκε το 1995 ως επιστημονικά αναξιόπιστο και πρακτικά άχρηστο.

Αυτή είναι και η βασική ένσταση των επικριτών. Δεν υπάρχει ούτε ένα δημόσια διαθέσιμο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτών των βάσεων. Ωστόσο, ο Buchanan επιμένει. Ισχυρίζεται ότι αρκετοί διαφορετικοί «παρατηρητές εξ αποστάσεως» έχουν σχεδιάσει παρόμοια σκίτσα των υποτιθέμενων εγκαταστάσεων χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι ψάχνουν.

Το αν τα λεγόμενά του αποτελούν απόδειξη μυστικής εξωγήινης παρουσίας στη Γη ή απλώς ένα ακόμη κομμάτι στις πιο ακραίες θεωρίες συνωμοσίας, παραμένει άγνωστο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι παρόμοιες ιστορίες γοητεύουν το κοινό εδώ και δεκαετίες και δεν φαίνεται να σταματούν.

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