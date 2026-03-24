Τα μηνύματα Δένδια και Χούπη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Η Ελλάδα πράττει, με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, με στρατηγικό προσανατολισμό, με ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύος. Με Ένοπλες Δυνάμεις που μεταρρυθμίζονται ριζικά. Μόνο έτσι, μεταρρυθμιζόμενες, θα παραμείνουν ικανές να ανταποκριθούν σε κάθε σύγχρονη πρόκληση, όταν και όπου το επιβάλλει το εθνικό συμφέρον.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, στην ημερήσια διαταγή του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Απευθυνόμενος προς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε:

«Η 25η Μαρτίου αποτελεί την κορυφαία στιγμή της διαδικασίας μας προς την εθνική αναγέννηση. Τιμάμε σήμερα αυτούς που ύψωσαν εθνικό ανάστημα, που διαμόρφωσαν μέσα σε διαδικασίες αιώνων εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την, όταν ήρθε η ώρα, σε επαναστατική πράξη».

«Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε επιβεβαίωση μιας ιστορικής συνέχειας. Συνέχειας γλωσσικής, συνέχειας θρησκευτικής, συνέχειας πολιτιστικής. Η Ελληνορθόδοξη παρουσία στον πλανήτη γνώρισε συμφορές, πολλές συμφορές, "κρίμασι οις οίδει κύριος", αλλά δεν εξέλιπε. Όπως ο Καποδιστριακός Φοίνικας αναγεννιέται από τις στάχτες. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του 1821», υπογράμμισε.

«Όμως τίποτα δεν υπάρχει πάντοτε ως δεδομένο, πόσο μάλλον η Ελευθερία. Και πρέπει να διατηρούμε στη μνήμη μας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς, την προσέγγιση του Θουκυδίδη για την ισχύ. Διατηρεί η προσέγγιση αυτή, την ακρίβειά της μέσα στους αιώνες απόλυτα», πρόσθεσε.

«Το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αναθεωρητισμό, μεταβολές, υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου, αύξηση του ρόλου της ισχύος. Οι απειλές προέρχονται από πάρα πολλές εστίες: υβριδικές, ασύμμετρες επιθέσεις, αμφισβητήσεις του Διεθνούς Δικαίου, απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων. Η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή αποτελούν ένα πεδίο σύνθετων εξελίξεων, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια και στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει ως αμέτοχη οντότητα. Εάν δεν πράξει, δεν θα υπάρξει», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Η συνεισφορά των ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών ειδικά στην ασφάλεια της Κύπρου, συνιστά την αυτονόητη πράξη εθνικής ευθύνης. Υπενθυμίζει σε όλους ότι ο Ελληνισμός, όταν δοκιμάζεται, δεν εγκαταλείπεται από το εθνικό κέντρο. Η μέριμνα για τον οικουμενικό ελληνισμό αποτελεί συστατικό στοιχείο του νέου ελληνικού κράτους» ανέφερε.

«Η σημερινή εθνική γιορτή είναι και μια μεγάλη θρησκευτική εορτή. Συμπίπτει με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τη γιορτή αυτή του Χριστιανισμού την τόσο σημαντική. Την ημέρα της καλής είδησης στην ιστορία του κόσμου. Την ημέρα αναγγελίας της ενανθρώπισης του Σωτήρα Χριστού. Η ενανθρώπιση του Χριστού, επίσης, είναι ένα δίδαγμα ελευθερίας για τον άνθρωπο. Γνωρίζοντας ο άνθρωπος το αγαθό, ελεύθερα επιλέγει αν θα ενστερνιστεί την αγαθή μερίδα. Στην ιστορική μας πορεία, η Πατρίδα, η Ορθοδοξία, η θέληση για Ελευθερία συνδέθηκαν μαζί με τη Γλώσσα. Είναι τα ταυτοτικά μας στοιχεία. Θεμελιώνουν την εθνική μας συνέχεια. Θεμελιώνουν τον χαρακτήρα μας, το ποιοι είμαστε» επισήμανε.

«Συνεπώς, σήμερα δεν τιμάμε μόνον το παρελθόν. Επιβεβαιώνουμε το χρέος όλων των Ελλήνων, τη διασφάλιση της ύπαρξής μας ως ανεξάρτητης ελεύθερης δημοκρατικής ευρωπαϊκής χώρας. Την προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας, την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, τη διατήρηση ισχυρής της δυνατότητάς μας για αποτροπή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, στη σημερινή συγκυρία - επαναλαμβάνω - δεν αρκεί η περιφρούρηση των στοιχείων της ταυτότητάς μας όσο απαραίτητη κι αν είναι. Απαιτείται ριζική μεταρρύθμιση των αντιλήψεων, απαιτείται αναβάθμιση δυνατοτήτων. Για να επιβιώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη, πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, εκτός από τις αξίες μας. Είναι προϋπόθεση αυτό για να μπορέσει το μικρό σε αριθμούς, αλλά τεράστιο σε παράδοση και ιστορικό βάθος έθνος μας, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των δύσκολων και δυστοπικών καιρών», ανέλυσε.

Εξήγησε ότι οι Έλληνες πολίτες αναγνωρίζουν την προσφορά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και συνέχισε: «Αναγνωρίζουν την αφοσίωσή σας στο καθήκον. Γνωρίζουν ότι υπηρετείτε με μέτρο που υπερβαίνει το σύνηθες ατομικό. Εκ μέρους της συντεταγμένης Πολιτείας, σας ευχαριστώ για την καθημερινή σας προσήλωση στην αποστολή και για τη συμβολή σας στην ασφάλεια της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας. Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην Πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη».

«Η Υπέρμαχος Στρατηγός, η Προστάτις μας, σκέποι την Ελλάδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τις οικογένειές σας, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον απανταχού Ελληνισμό», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Κορυφαίος πολλαπλασιαστής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων το έμψυχο δυναμικό τους

Τα προηγμένα οπλικά συστήματα, οι νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα μέσα, η κυβερνοάμυνα και η τεχνητή νοημοσύνη αναμφίβολα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αντάξια των απαιτήσεων της εποχής και των υψηλών προσόντων τους. Πλην όμως, δεν δύνανται να υποκαταστήσουν το σθένος, το ήθος, το θάρρος, την αυταπάρνηση, το αίσθημα καθήκοντος και την πίστη σε μία ιδέα υπέρτερη του εαυτού, αξίες που συνιστούν την πεμπτουσία της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων. Γι' αυτό, το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι και θα παραμένει ο κορυφαίος πολλαπλασιαστής ισχύος της Πατρίδος.

Αυτό τόνισε στην ημερήσια διαταγή του για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

«Όσο κι αν μεταβάλλονται τα μέσα του πολέμου από καιρού εις καιρόν, ο αποφασιστικός παράγοντας ισχύος παραμένει διαχρονικά αμετάβλητος: ο άνθρωπος», υπογράμμισε.

Απευθυνόμενος στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, μαθητές παραγωγικών σχολών, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, έφεδρους και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ανέφερε: «Την 25η Μαρτίου ο απανταχού Ελληνισμός ίσταται υπερήφανος ενώπιον μιας ημέρας μέγιστου ιστορικού, πνευματικού και εθνικού συμβολισμού, κατά την οποία συνεορτάζονται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Εθνική μας Παλιγγενεσία. Η ημέρα αυτή δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά ζώσα μαρτυρία της αδιάσπαστης ενότητας Πίστης και Πατρίδος, πνευματικής αναγέννησης και εθνικής ανάτασης, ελπίδας και ελευθερίας. Εντός αυτής της διπλής εορτής, το Έθνος αναγνωρίζει όχι μόνον τις ρίζες του, αλλά και το βαθύτερο μέτρο της ιστορικής του ταυτότητας».

«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821», είπε, «υπήρξε το κορυφαίο επίτευγμα του νεότερου Ελληνισμού, διότι οι πρόγονοί μας δεν αρκέσθηκαν να οραματισθούν την ελευθερία, αλλά έλαβαν την απόφαση να την καταστήσουν πράξη διά του επίπονου αγώνα, της ύψιστης θυσίας και της καθολικής προσφοράς. Με πίστη ακατάβλητη, με ομοψυχία, με φρόνημα αδούλωτο και με ακράδαντη επίγνωση ότι η ελευθερία δεν αποτελεί απλώς δικαίωμα, αλλά θεμελιώδη όρο ύπαρξης του Έθνους, κατόρθωσαν να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό και να ανυψώσουν εκ νέου το ελληνικό κράτος, δικαιώνοντας τους αιώνες σκλαβιάς, στερήσεων, μαρτυρίου και προσδοκιών του Γένους. Διά τούτο ακριβώς, η 25η Μαρτίου έχει χαραχθεί με χρυσά γράμματα στην αδιάσπαστη ιστορική αυτογνωσία του Έθνους και στην αέναη πνευματική εγρήγορση του απανταχού Ελληνισμού».

«Ιδιαιτέρως δε κατά το τρέχον έτος, η ιστορική μας μνήμη στρέφεται με δέος και συγκίνηση προς την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, καθώς συμπληρώνονται διακόσια έτη από την Ηρωική Έξοδο. Εκεί, οι "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι", κατά τον Διονύσιο Σολωμό, ύψωσαν πεισμωμένα κι αψήφιστα το ανάστημά τους απέναντι στην αντίπαλη αριθμητική υπεροχή, υπερασπιζόμενοι "την υστέραν σπιθαμήν της γης του Μεσολογγίου", προσφέροντας στον κόσμο ένα ανυπέρβλητο, οικουμενικό παράδειγμα πίστης, πειθαρχίας και ηθικού μεγαλείου. Το Μεσολόγγι και η θυσία των κατοίκων του υπερέβη τα στενά όρια της Ιστορίας, για να κατακτήσει επάξια μία θέση στο πεδίο της άχρονης θύμησης των υψηλών, πατρογονικών ιδανικών. Είναι ο τόπος όπου η Ελευθερία απέκτησε φωνή, όπου το Καθήκον συνάντησε την Αυτοθυσία και όπου η γενναία προσφορά υπέρ Πατρίδος του δωρήματος της ζωής μετετράπη σε αδιασάλευτο σύμβολο δόξης, τιμής και ανδρείας», συμπλήρωσε.

«Δύο αιώνες μετά, η Ιερά Πόλις του Μεσολογγίου εξακολουθεί να φωτίζει τη συλλογική μας αυτοσυνειδησία, υπενθυμίζοντάς μας ότι το ισχυρότερο καταφύγιο της πολιορκούμενης δια της βίας ανθρώπινης ψυχής είναι η εσωτερική, ηθική ελευθερία. Δύο αιώνες μετά, η θυσία του Μεσολογγίου εξακολουθεί να διατρανώνει ότι το μεγαλείο ενός Έθνους δεν βασίζεται στο ΕΓΩ, αλλά γεννάται μέσα από τις ψυχωμένες με γνήσια αγάπη για την Πατρίδα καρδιές των Ελλήνων που ατενίζουν και θα ατενίζουν πάντοτε το μέλλον με μοναδικό οδηγό το ΕΜΕΙΣ, "Ποτέ από το Χρέος μη κινούντες, δίκαιοι κ' ίσιοι σ' όλες των τες πράξεις"», ξεκαθάρισε.

«Το χρέος που φέρουμε σήμερα στους ώμους μας (τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων) δεν εξαντλείται στην απλή μνημόνευση του ένδοξου παρελθόντος του Γένους, αλλά συνίσταται στην έμπρακτη και συνεπή συνέχισή του. Καλούμεθα όχι μόνον να τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας, αλλά να τη μεταστοιχειώνουμε καθημερινώς σε πράξη ευθύνης, πειθαρχίας, επαγγελματισμού, ετοιμότητας και προσήλωσης στην αποστολή. Να αποδεικνύουμε, με κάθε μας πράξη και σε κάθε περίσταση, ότι η Εθνική Άμυνα της χώρας θεραπεύεται και σήμερα, όπως και πάντοτε, με πίστη στο καθήκον, με αδιάπτωτη εγρήγορση, με υψηλό φρόνημα και με εσωτερική αντοχή αντάξια εκείνης που διέκρινε τις γενεές των Ελλήνων που προηγήθηκαν», επισήμανε.

«Με πλήρη επίγνωση της ποιοτικής σας ανωτερότητας, της επιχειρησιακής σας αξίας και του υψηλού σας φρονήματος, σας καλώ να συνεχίσετε με υπερηφάνεια να πορεύεσθε ως γνήσιοι Έλληνες ορθώς και όρθιοι, με τα πόδια στυλωμένα στην από αιώνων ελληνική γη, ατενίζοντας με καθαρό βλέμμα το βαθυγάλανο των θαλασσών μας και το καταγάλανο του ελληνικού ουρανού, πάντοτε με αποστολική προσήλωση στο καθήκον. Για όλους εμάς, άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, η αριστεία συνιστά το ελάχιστο αντίτιμο του Ιερού Χρέους που όλοι μας φέρουμε έναντι της Πατρίδος, των προγόνων και των επιγόνων μας», τόνισε απευθυνόμενος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Ας μην λησμονούμε ποτέ την παρακαταθήκη του Γέρου του Μωριά: «Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε». Είθε η Υπέρμαχος Στρατηγός να σκέπει την Πατρίδα μας και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες απανταχού. Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821. Ζήτω το Έθνος. Ζήτωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις», κατέληξε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.