ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση

Σαφές και αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία για το καθεστώς των νησιών στο Αιγαίο, στέλνει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στη χθεσινή ανακοίνωση της Άγκυρας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

«Το καθεστώς κυριαρχίαςστο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση» διαμηνύει με σαφήνεια το υπουργείο Εξωτερτικών.

Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών, επισημαίνει η Αθήνα.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα.

Τέλος, καθίσταται σαφές ότι η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

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