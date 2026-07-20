Συγκλονιστικό βίντεο: Αστυνομικός σώζει οδηγό λίγο πριν το αυτοκίνητό του τυλιχτεί στις φλόγες

Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή όπου αστυνομικός σώζει οδηγό, λίγα δευτερόλεπτα προτού το όχημά του τυλιχτεί στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο στο Τέξας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, το αυτοκίνητο έπιασε ξαφνικά φωτιά ενώ ο οδηγός κινούνταν στο Southlake, στις 7 Ιουνίου. Το υλικό, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αστυνομικό τμήμα, δείχνει το όχημα να βγάζει πυκνούς καπνούς πάνω στον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, καθώς σταματά εκτάκτως στη δεξιά λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Την τρομακτική σκηνή αντιλήφθηκε αμέσως ο δεκανέας της Αστυνομίας του Southlake, Joshua Swisher. Ο Swisher βρισκόταν εκείνη την ώρα στη μέση ενός άσχετου ελέγχου τροχαίας στον αυτοκινητόδρομο, όταν ενημερώθηκε από ανωτέρους του για το όχημα που έβγαζε έντονους καπνούς.

Πλάνα από κάμερα ταμπλό και body cam που έφερε πάνω του ο αστυνομικός τον δείχνουν να σταματά με το περιπολικό και να τρέχει προς το αυτοκίνητο το οποίο άρχιζε να πιάνει φωτιά.

Στο βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να γεμίζει το αυτοκίνητο, κάνοντας τον οδηγό σχεδόν αόρατο.

https://www.instagram.com/reel/DbBHR-ZlNH4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο αστυνομικός προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα πιάνοντας το χερούλι, όμως αυτό αποκολλήθηκε, παγιδεύοντας τον οδηγό μέσα στο όχημα.

«Δεν μπορούσα καν να δω μέσα στο όχημα», δήλωσε ο Swisher στο Fox 4. «Το μόνο που είδα ήταν χέρια — ήταν ο οδηγός που προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα του από μέσα».

Σε μια απελπισμένη προσπάθεια, ο Swisher είπε τότε στον εγκλωβισμένο άνδρα να βγει από το παράθυρο, ενώ έσπασε το τζάμι με ειδικό εργαλείο θραύσης, όπως καταγράφεται στο βίντεο από την κάμερα σώματος.

Το υλικό δείχνει τον αστυνομικό να τραβά τον άνδρα από το παράθυρο και να τον απομακρύνει σε ασφαλές σημείο, ενώ ελέγχει αν υπάρχει και άλλο άτομο μέσα στο όχημα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μεγάλες φλόγες ξεπηδούν από το αυτοκίνητο.

Ο οδηγός δεν υπέστη τραυματισμούς, ενώ ο αστυνομικός υπέστη ελαφρύ κάψιμο στο χέρι, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι κάηκαν τρίχες από το μπράτσο του.

Ο Swisher τιμήθηκε με τη δεύτερη υψηλότερη διάκριση του Αστυνομικού Τμήματος του Southlake για την άμεση και σωτήρια επέμβασή του, λαμβάνοντας το βραβείο Meritorious Conduct Award, σύμφωνα με το My Southlake News.

Διαβάστε επίσης