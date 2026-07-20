Από την Ουγκάντα στη σκηνή του Μουντιάλ - Ποια είναι τα παιδιά που χόρεψαν δίπλα στη Σακίρα

Οι Ghetto Kids έκλεψαν την παράσταση στο σόου του ημιχρόνου και συγκινούν με την πορεία τους

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Από την Ουγκάντα στη σκηνή του Μουντιάλ - Ποια είναι τα παιδιά που χόρεψαν δίπλα στη Σακίρα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Ghetto Kids, μια χορευτική ομάδα από τις φτωχογειτονιές της Καμπάλα στην Ουγκάντα, εμφανίστηκαν στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μαζί με τη Σακίρα και τον Burna Boy.
  • Η ομάδα έγινε γνωστή το 2014 μέσω του viral videoclip «Sitya Loss» του Eddy Kenzo, που άνοιξε τον δρόμο για παγκόσμια αναγνώριση.
  • Το 2023 συμμετείχαν στο Britain's Got Talent, κερδίζοντας την προσοχή κοινού και κριτών με τις χορογραφίες και την ιστορία τους.
  • Σήμερα έχουν πάνω από 9 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 13 εκατομμύρια στο TikTok, με εκατομμύρια προβολές σε κάθε νέο βίντεο.
  • Η ομάδα έχει λάβει σημαντικά βραβεία όπως τα AFRIMMA και AEAUSA στην κατηγορία Καλύτερη Χορευτική Ομάδα.
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Ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής που εμφανίστηκαν στο φαντασμαγορικό ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, υπήρξε μια ομάδα που κατάφερε να συγκινήσει όσο κανείς άλλος.

Οι Ghetto Kids, μια χορευτική ομάδα παιδιών από τις φτωχογειτονιές της Καμπάλα στην Ουγκάντα, βρέθηκαν στη σκηνή δίπλα σε παγκόσμιους αστέρες γράφοντας ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της μέχρι σήμερα πορείας τους.

Από τις φτωχογειτονιές της Καμπάλα στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου

Η ιστορία των Ghetto Kids ξεκίνησε στους δρόμους της πρωτεύουσας της Ουγκάντα, όπου μια ομάδα παιδιών από υποβαθμισμένες γειτονιές άρχισε να ανεβάζει βίντεο με τις χορογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

https://www.instagram.com/reel/DJRrX2UMwY0/

Χωρίς μεγάλες παραγωγές ή επαγγελματικό εξοπλισμό, τα παιδιά κατάφεραν να ξεχωρίσουν χάρη στο ταλέντο, την ενέργεια και το χαμόγελό τους, κερδίζοντας σταδιακά εκατομμύρια θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η στιγμή που τους άλλαξε τη ζωή

Οι Ghetto Kids έγιναν γνωστοί το 2014, όταν συμμετείχαν στο videoclip του τραγουδιού «Sitya Loss» του τραγουδιστή Eddy Kenzo.

Το βίντεο έγινε παγκόσμιο viral και αποτέλεσε το εισιτήριο για τη διεθνή αναγνώριση, ανοίγοντας τον δρόμο για εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και μεγάλες διοργανώσεις.

Το 2023 συμμετείχαν και στο Britain's Got Talent, όπου συγκίνησαν κοινό και κριτές με τις χορογραφίες τους και την ιστορία της ζωής τους.

Στη σκηνή του τελικού μαζί με τους μεγαλύτερους stars

Στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026, οι Ghetto Kids συμμετείχαν στην ερμηνεία του επίσημου τραγουδιού της διοργάνωσης, «Dai Dai», μαζί με τη Σακίρα και τον Burna Boy.

Για τα παιδιά από την Ουγκάντα, αυτή αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ζωντανή εμφάνιση της καριέρας τους, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο New York New Jersey Stadium και εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Η πορεία τους στα κοινωνικά δίκτυα είναι εξίσου εντυπωσιακή. Σήμερα οι Ghetto Kids αριθμούν περισσότερους από 9 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και περίπου 13 εκατομμύρια στο TikTok, με κάθε νέο βίντεό τους να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές.

Μια ομάδα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο

Η χορευτική ομάδα, που αρχικά ήταν γνωστή ως Triplets Ghetto Kids, έχει κατακτήσει και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, κερδίζοντας βραβεία όπως τα African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA) και τα African Entertainment Awards USA (AEAUSA) στην κατηγορία Καλύτερη Χορευτική Ομάδα.

Σακίρα

Η Σακίρα, μαζί με τους Ghetto Kids και τον Burna Boy στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026

Η εμφάνισή τους στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ήταν η απόδειξη πως μια ομάδα παιδιών που ξεκίνησε να χορεύει στους δρόμους της Καμπάλα μπορεί να βρεθεί στην πιο λαμπερή σκηνή του κόσμου, εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους με την ιστορία της.

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