Ασπρόπυργος: Ρομά επιτέθηκαν σε πυροσβέστες που πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους έκλεψαν!

Snapshot Στον Ασπρόπυργο, ομάδα περίπου 20 ατόμων επιτέθηκε σε πυροσβέστες που επιχειρούσαν να σβήσουν φωτιά κοντά σε καταυλισμό.

Οι δράστες απείλησαν, έβρισαν και πέταξαν αντικείμενα προς τους πυροσβέστες, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν πυροσβεστικό όχημα και εξοπλισμό.

Οι πυροσβέστες ενημέρωσαν το αρχηγείο, ανέκτησαν τον έλεγχο του οχήματος και αποχώρησαν με ασφάλεια από το σημείο.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος καταδίκασε το περιστατικό και τόνισε τον κίνδυνο για την ασφάλεια των πυροσβεστών. Snapshot powered by AI

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος κατήγγειλε επίθεση σε πυροσβέστες που επιχειρούσαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στον Ασπρόπυργο, όπου εκδηλώθηκε φωτιά κοντά σε καταυλισμό. Σύμφωνα με την καταγγελία, ομάδα τουλάχιστον 20 ατόμων επιτέθηκε στους πυροσβέστες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Οι πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή κοντά σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ομάδα Ρομά που τους επιτέθηκε ξαφνικά. Η ομάδα αυτή, αριθμού περίπου 20 ατόμων, άρχισε να απειλεί και να βρίζει τους πυροσβέστες, ενώ πετούσε αντικείμενα προς το μέρος τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάποια μέλη της ομάδας προσπάθησαν να κλέψουν το πυροσβεστικό όχημα και αντικείμενα μεταλλικής φύσης που μετέφεραν οι πυροσβέστες. Η ένταση αυξήθηκε όταν οι δράστες απείλησαν με πιο άγρια επίθεση αν οι πυροσβέστες δεν αποχωρούσαν άμεσα από το σημείο.

Οι πυροσβέστες ενημέρωσαν το αρχηγείο τους για το περιστατικό, κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο του πυροσβεστικού οχήματος και αποχώρησαν με ασφάλεια από την περιοχή. Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος εξέδωσε ανακοίνωση καταδίκης του συμβάντος, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που τέτοια περιστατικά συνεπάγονται για την ασφάλεια των στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.